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« On a pris une vraie raclée » : David Raum et Willi Orban fustigent la performance du RB Leipzig après une défaite surprise contre Côme en Ligue des champions
Les novices italiennes surprennent les Allemandes
Como a marqué ses débuts européens historiques après 119 ans d’attente en balayant Leipzig 4-1 lors de son premier match de phase de ligue de la Ligue des champions. Des buts en première période de Martin Baturina et Tasos Douvikas ont donné aux hôtes une avance confortable de deux buts avant qu’Assane Diao et Maximo Perrone ne scellent un triomphe mémorable sur les rives du lac de Côme. La réduction de l’écart signée Andrija Maksimovic n’a guère permis d’épargner aux visiteurs une soirée humiliante en Lombardie.
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Raum déplore une terrible prestation
Le capitaine de Leipzig, Raum, n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’exécution tactique et de l’état d’esprit de son équipe, admettant qu’elle était très loin des standards de l’élite continentale.
Revenant sur cette lourde défaite après le match, le latéral gauche de 28 ans a déclaré : « C’est vraiment horrible, on a pris une vraie correction aujourd’hui. La première mi-temps a été terrible. La seconde était peut-être un peu meilleure. Dans l’ensemble, ce n’était pas une bonne performance de notre part. Nous devons apprendre de cela. Nous devons nous ressouder le plus vite possible, nous avions en réalité un plan clair. Mais nous n’avons encore une fois pas été assez courageux ni assez intelligents avec le ballon. Nous avons eu les occasions de jouer. Mais ce n’était pas assez tranchant, il n’y avait tout simplement rien d’assez bon aujourd’hui. »
Orban admet un échec tactique
Son partenaire en défense centrale, Orban, s’est montré tout aussi franc en reconnaissant la suprématie totale du promu en Serie A de Cesc Fabregas, qui bénéficie d’un soutien important sous la propriété du groupe Djarum depuis 2019.
Admettant que le dispositif tactique des visiteurs s’était désagrégé, le défenseur de 33 ans a expliqué : « Nous avions un plan de jeu raisonnable, mais il est vite devenu clair que nous ne parvenions pas à maîtriser le jeu de Côme. Ce match fait très mal aujourd’hui. Côme nous a montré ce que cela signifie d’être actif avec le ballon, de prendre des décisions avec le ballon et de réussir de bonnes passes dans le dernier tiers. Nous devons apprendre cela de nos adversaires aujourd’hui, bravo à eux. Au final, notre plan de jeu n’a pas fonctionné. »
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Réponse rapide requise ensuite
Leipzig doit urgemment corriger ses vulnérabilités défensives avant de recevoir le PSV Eindhoven lors de la deuxième journée à la Red Bull Arena le 13 octobre. L’équipe de Martin Demichelis fait face à un test crucial de caractère et de sang-froid dans la possession si elle veut relancer ses espoirs d’atteindre la phase à élimination directe. Pendant ce temps, Como se rendra à Rotterdam pour affronter Feyenoord à De Kuip le soir suivant.
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