Le capitaine de Leipzig, Raum, n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’exécution tactique et de l’état d’esprit de son équipe, admettant qu’elle était très loin des standards de l’élite continentale.

Revenant sur cette lourde défaite après le match, le latéral gauche de 28 ans a déclaré : « C’est vraiment horrible, on a pris une vraie correction aujourd’hui. La première mi-temps a été terrible. La seconde était peut-être un peu meilleure. Dans l’ensemble, ce n’était pas une bonne performance de notre part. Nous devons apprendre de cela. Nous devons nous ressouder le plus vite possible, nous avions en réalité un plan clair. Mais nous n’avons encore une fois pas été assez courageux ni assez intelligents avec le ballon. Nous avons eu les occasions de jouer. Mais ce n’était pas assez tranchant, il n’y avait tout simplement rien d’assez bon aujourd’hui. »