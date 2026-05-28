« On a pris le dessus » : Mikel Arteta estime qu'Arsenal « s'est libéré d'un poids » en se débarrassant de son étiquette de « perdants chroniques » en Premier League avant la finale de la Ligue des champions

Interrogé sur le recentrement défensif de son équipe depuis la victoire contre l’Atlético de Madrid en demi-finale, Arteta a assumé ses choix tactiques, invoquant la nécessité d’adapter son plan de jeu à une série de blessures.

Expliquant sa flexibilité tactique, il a déclaré : « Je respecte toutes les opinions, et ensuite, il faut décider quoi en faire : leur accorder de l’importance, les écarter, les garder en mémoire, les brûler, les utiliser et elles vous seront utiles… Il y a de la place pour tout.

Mon rôle est de ne jamais m’en contenter si cela ne suffit pas pour gagner. Je dois trouver d’autres solutions, innover, essayer des approches différentes. Et c’est exactement ce que nous avons fait.

« Avec la série de blessures que nous avons connue, il y a un temps pour tout. Si j’avais entré ces blessures dans un simulateur et demandé nos chances de remporter la Premier League, on m’aurait donné 2 %. Je ne me suis pas satisfait de ce chiffre. Nous avons donc cherché d’autres moyens, en tirant parti de nos ressources et de nos qualités, pour rester compétitifs lors de la soixantaine de matchs disputés, malgré les contraintes imposées. »