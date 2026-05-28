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« On a pris le dessus » : Mikel Arteta estime qu'Arsenal « s'est libéré d'un poids » en se débarrassant de son étiquette de « perdants chroniques » en Premier League avant la finale de la Ligue des champions
Arteta revient sur cette victoire
Dans une interview accordée à MARCA, Arteta est revenu sur le sacre de son équipe en championnat avant leur match européen historique prévu ce week-end à Budapest. L'entraîneur semblait particulièrement heureux et fier de ses exploits cette saison, après avoir offert au club son premier titre de Premier League en 22 ans. Après plusieurs années de tentatives infructueuses, Arteta a expliqué que sa mission première avait été d'insuffler à ses joueurs une confiance à la hauteur de l'élite, alors même que le doute s'installait au sein du groupe.
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Le poids psychologique est désormais définitivement levé.
Tout juste sacré champion d'Angleterre, le technicien espagnol a souligné l'impact transformateur de ce titre national sur la mentalité du club à la veille de la finale. Évoquant le soulagement d'avoir enfin laissé derrière lui l'étiquette d'équipe perdante, Arteta a déclaré : « Il y a de la joie et du soulagement, comme si on s’était débarrassé d’un fardeau. On se dit : “On a réussi.” Maintenant, il faut transformer cette émotion en une vague d’espoir et d’envie de remporter la Ligue des champions. »
Interrogé sur l’aspect le plus marquant de leur parcours, l’entraîneur a ajouté : « Nous avons construit cela avec des personnes exceptionnelles. J’ai parfois douté de mes capacités. “Suis-je la bonne personne pour mener cela ?” On ne le sait que lorsqu’on y parvient. Nous l’avons fait ensemble. »
L'évolution tactique porte ses fruits
Interrogé sur le recentrement défensif de son équipe depuis la victoire contre l’Atlético de Madrid en demi-finale, Arteta a assumé ses choix tactiques, invoquant la nécessité d’adapter son plan de jeu à une série de blessures.
Expliquant sa flexibilité tactique, il a déclaré : « Je respecte toutes les opinions, et ensuite, il faut décider quoi en faire : leur accorder de l’importance, les écarter, les garder en mémoire, les brûler, les utiliser et elles vous seront utiles… Il y a de la place pour tout.
Mon rôle est de ne jamais m’en contenter si cela ne suffit pas pour gagner. Je dois trouver d’autres solutions, innover, essayer des approches différentes. Et c’est exactement ce que nous avons fait.
« Avec la série de blessures que nous avons connue, il y a un temps pour tout. Si j’avais entré ces blessures dans un simulateur et demandé nos chances de remporter la Premier League, on m’aurait donné 2 %. Je ne me suis pas satisfait de ce chiffre. Nous avons donc cherché d’autres moyens, en tirant parti de nos ressources et de nos qualités, pour rester compétitifs lors de la soixantaine de matchs disputés, malgré les contraintes imposées. »
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Les Gunners visent un doublé historique
Arsenal s'apprête à défier le PSG, champion en titre, samedi, avec l'ambition de conclure sa campagne européenne sans revers. Une victoire enverrait le trophée dans le nord de Londres pour la première fois, offrant aux Gunners un doublé national et continental retentissant. Mais les Londoniens devront franchir un obstacle de taille : les Parisiens de Luis Enrique, déterminés à imiter le Real Madrid en devenant le deuxième club de l'ère de la Ligue des champions à conserver son titre.