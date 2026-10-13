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« On a gagné 3-0 à Anfield ! » : Enzo Maresca défend les célébrations de Manchester City après sa démonstration face à Liverpool, malgré la vive polémique qu’elles ont suscitée
Les célébrations des joueurs de Manchester City à Anfield suscitent une vague de critiques
Maresca a refusé de s’excuser pour les célébrations exubérantes de son équipe après sa nette victoire 3-0 contre Liverpool, dimanche après-midi. Ce match à Anfield était la première sortie de City depuis qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable de graves infractions au règlement financier de la Premier League.
Malgré l’ombre de cette décision, dont le club a fait appel tout en clamant son innocence, les joueurs et le staff ont laissé éclater leur joie avec les supporters qui avaient fait le déplacement au coup de sifflet final.
Les images des joueurs de City célébrant aussi ouvertement cette victoire ont suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux, beaucoup estimant que le moment était mal choisi compte tenu de la gravité des accusations.
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Maresca réplique à ceux qui critiquent ses célébrations
Mais, interrogé avant le match de son équipe contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Maresca a balayé ces critiques. « Critiqués pour quoi ? Nous avons gagné 0-3 à Anfield. Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ? », a déclaré l’ancien entraîneur de Leicester City à Sky Sports lors de sa conférence de presse d’avant-match.
L’entraîneur a insisté sur le fait que sa seule priorité était de préparer le prochain défi sur le terrain. « Je suis ici aujourd’hui ; les joueurs sont ici aujourd’hui pour gagner demain. Nous travaillons chaque jour pour gagner des matches, a ajouté Maresca. C’est la seule chose à laquelle nous pouvons penser et sur laquelle nous pouvons nous concentrer. Le reste, ce sont simplement des choses extérieures auxquelles nous devons faire face. Nous étions tellement, tellement heureux sur le terrain et dans le vestiaire. »
Dias soutient son entraîneur
Le capitaine du club, Ruben Dias, s’est montré tout aussi catégorique lorsqu’il a été interrogé sur l’ambiance au sein du groupe et sur la décision de célébrer la victoire avec autant d’enthousiasme dans la région de Liverpool. Solide en défense lors de cette rencontre sans but encaissé, l’international portugais a pleinement soutenu la position de son entraîneur. « Je partage entièrement les propos de l’entraîneur. C’est une victoire à Anfield », a déclaré Dias.
Il a ajouté : « Quelles que soient les circonstances, que ce soit en début ou en fin de saison, nous en profiterons tout autant et nous célébrerons comme nous en aurons envie sur le moment. Cela montre à quel point c’est important pour nous. Que cela fasse plus ou moins de bruit, pour une raison ou une autre, cela ne change rien. C’est comme avant : les gens n’aiment pas nous voir gagner, et nous, nous aimons gagner. Cela fait simplement partie du jeu quand on est au sommet. »
- AFP
Réunions internes et cohésion de l’effectif
La victoire à Anfield a été assurée grâce à des buts d’Erling Haaland, Jeremy Doku et Rayan Cherki, preuve que l’effectif reste affûté malgré les distractions extrasportives. Dias a précisé l’état d’esprit des joueurs : ils sont conscients de la façon dont le public les perçoit, mais leur objectif reste de remporter des trophées. « C’est normal : chaque fois que vous gagnez, certaines personnes ne s’en réjouissent pas, parce qu’elles ont la même ambition de gagner », a souligné le défenseur, mettant en avant le caractère compétitif de la Premier League.
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