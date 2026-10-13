Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

« On a gagné 3-0 à Anfield ! » : Enzo Maresca défend les célébrations de Manchester City après sa démonstration face à Liverpool, malgré la vive polémique qu’elles ont suscitée

E. Maresca
Manchester City
Liverpool
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Premier League

Enzo Maresca est monté au créneau pour défendre les célébrations exubérantes de Manchester City à Anfield après sa nette victoire 3-0 contre Liverpool dimanche. Ces scènes de liesse ont suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux, quelques jours seulement après que le club a été reconnu coupable de graves infractions financières.

  • Les célébrations des joueurs de Manchester City à Anfield suscitent une vague de critiques

    Maresca a refusé de s’excuser pour les célébrations exubérantes de son équipe après sa nette victoire 3-0 contre Liverpool, dimanche après-midi. Ce match à Anfield était la première sortie de City depuis qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable de graves infractions au règlement financier de la Premier League.

    Malgré l’ombre de cette décision, dont le club a fait appel tout en clamant son innocence, les joueurs et le staff ont laissé éclater leur joie avec les supporters qui avaient fait le déplacement au coup de sifflet final.

    Les images des joueurs de City célébrant aussi ouvertement cette victoire ont suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux, beaucoup estimant que le moment était mal choisi compte tenu de la gravité des accusations.


  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca réplique à ceux qui critiquent ses célébrations

    Mais, interrogé avant le match de son équipe contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Maresca a balayé ces critiques. « Critiqués pour quoi ? Nous avons gagné 0-3 à Anfield. Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ? », a déclaré l’ancien entraîneur de Leicester City à Sky Sports lors de sa conférence de presse d’avant-match.

    L’entraîneur a insisté sur le fait que sa seule priorité était de préparer le prochain défi sur le terrain. « Je suis ici aujourd’hui ; les joueurs sont ici aujourd’hui pour gagner demain. Nous travaillons chaque jour pour gagner des matches, a ajouté Maresca. C’est la seule chose à laquelle nous pouvons penser et sur laquelle nous pouvons nous concentrer. Le reste, ce sont simplement des choses extérieures auxquelles nous devons faire face. Nous étions tellement, tellement heureux sur le terrain et dans le vestiaire. »


  • Dias soutient son entraîneur

    Le capitaine du club, Ruben Dias, s’est montré tout aussi catégorique lorsqu’il a été interrogé sur l’ambiance au sein du groupe et sur la décision de célébrer la victoire avec autant d’enthousiasme dans la région de Liverpool. Solide en défense lors de cette rencontre sans but encaissé, l’international portugais a pleinement soutenu la position de son entraîneur. « Je partage entièrement les propos de l’entraîneur. C’est une victoire à Anfield », a déclaré Dias.

    Il a ajouté : « Quelles que soient les circonstances, que ce soit en début ou en fin de saison, nous en profiterons tout autant et nous célébrerons comme nous en aurons envie sur le moment. Cela montre à quel point c’est important pour nous. Que cela fasse plus ou moins de bruit, pour une raison ou une autre, cela ne change rien. C’est comme avant : les gens n’aiment pas nous voir gagner, et nous, nous aimons gagner. Cela fait simplement partie du jeu quand on est au sommet. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSERAFP

    Réunions internes et cohésion de l’effectif

    La victoire à Anfield a été assurée grâce à des buts d’Erling Haaland, Jeremy Doku et Rayan Cherki, preuve que l’effectif reste affûté malgré les distractions extrasportives. Dias a précisé l’état d’esprit des joueurs : ils sont conscients de la façon dont le public les perçoit, mais leur objectif reste de remporter des trophées. « C’est normal : chaque fois que vous gagnez, certaines personnes ne s’en réjouissent pas, parce qu’elles ont la même ambition de gagner », a souligné le défenseur, mettant en avant le caractère compétitif de la Premier League.