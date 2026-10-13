Maresca a refusé de s’excuser pour les célébrations exubérantes de son équipe après sa nette victoire 3-0 contre Liverpool, dimanche après-midi. Ce match à Anfield était la première sortie de City depuis qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable de graves infractions au règlement financier de la Premier League.

Malgré l’ombre de cette décision, dont le club a fait appel tout en clamant son innocence, les joueurs et le staff ont laissé éclater leur joie avec les supporters qui avaient fait le déplacement au coup de sifflet final.

Les images des joueurs de City célébrant aussi ouvertement cette victoire ont suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux, beaucoup estimant que le moment était mal choisi compte tenu de la gravité des accusations.



