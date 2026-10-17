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Yosua Arya
Traduit par

« On a eu de la chance ! » : Luis Enrique s’emporte contre les stars du PSG malgré une victoire éclatante en Ligue des champions

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Ligue des Champions

Luis Enrique a exhorté ses joueurs du Paris Saint-Germain à faire preuve de plus de régularité malgré leur impressionnante victoire 4-2 face à Manchester City en Ligue des champions. L’entraîneur espagnol a reconnu que son équipe avait eu de la chance de ne pas laisser filer sa confortable avance lors d’une seconde période chaotique.

  • L’entraîneur du PSG lance un avertissement

    Enrique a averti ses joueurs qu’ils avaient eu « de la chance » lors de leur victoire 4-2 face à Manchester City en Ligue des champions. Malgré une avance de trois buts acquise avant la pause, l’entraîneur n’était pas satisfait de la prestation de son équipe après la reprise.

    S’exprimant deux jours après ce succès, le technicien espagnol a refusé que ce résultat positif masque la baisse de concentration de son équipe en seconde période. Il a insisté sur le fait que garder la maîtrise du match reste crucial au plus haut niveau européen.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    La demande de contrôle

    S’exprimant en conférence de presse, Enrique a insisté sur la nécessité pour son équipe de bien mieux gérer les situations où elle dispose d’une avance confortable. Il a souligné le danger de laisser des adversaires de haut niveau prendre de l’élan.

    « Nous avons eu de la chance dans ce match », a expliqué Enrique en revenant sur la deuxième période chaotique, selon les propos rapportés par Football365. « Si l’on veut gagner un match à l’extérieur à ce niveau, il faut être plus régulier tout au long de la rencontre.

    « Sinon, l’adversaire peut revenir et marquer plus de buts que vous. La deuxième période a été folle, car il y avait un grand écart avec la première. Je n’aime pas les deuxièmes périodes folles, je préfère pouvoir garder le contrôle. »

  • Du courage au cœur de la folie

    Malgré ses critiques fermes sur la prestation en seconde période, Enrique a salué le courage dont son équipe a fait preuve en début de match. Il a notamment souligné une « action magnifique » sur l’ouverture du score, lorsque ses joueurs sont parvenus à ressortir le ballon sous une pression intense.

    « S’il y a une chose que je dois retenir de ce match ou des trois dernières années, c’est la capacité des joueurs à être agressifs et courageux en permanence, surtout à l’extérieur », a-t-il déclaré, ajoutant que son équipe « n’a jamais peur ».

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    Quelle est la suite pour le PSG ?

    La victoire contre City place le PSG en tête du classement de la Ligue des champions avec six points en deux matches. Les Parisiens se préparent désormais à affronter Strasbourg lors de leur prochain match de Ligue 1. L’équipe d’Enrique occupe actuellement la sixième place du championnat de France, avec 11 points pris en six matches.

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