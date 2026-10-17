S’exprimant en conférence de presse, Enrique a insisté sur la nécessité pour son équipe de bien mieux gérer les situations où elle dispose d’une avance confortable. Il a souligné le danger de laisser des adversaires de haut niveau prendre de l’élan.

« Nous avons eu de la chance dans ce match », a expliqué Enrique en revenant sur la deuxième période chaotique, selon les propos rapportés par Football365. « Si l’on veut gagner un match à l’extérieur à ce niveau, il faut être plus régulier tout au long de la rencontre.

« Sinon, l’adversaire peut revenir et marquer plus de buts que vous. La deuxième période a été folle, car il y avait un grand écart avec la première. Je n’aime pas les deuxièmes périodes folles, je préfère pouvoir garder le contrôle. »