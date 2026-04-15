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Muhammad Zaki

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« On a dominé les deux matchs ! » - Frenkie de Jong affirme que Barcelone était « supérieur » à l'Atlético de Madrid lors de cette double confrontation en quarts de finale de la Ligue des champions et pointe du doigt les arbitres

FC Barcelone
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Atletico Madrid vs FC Barcelone
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Frenkie de Jong a critiqué l’arbitrage après l’élimination douloureuse du FC Barcelone en Ligue des champions, affirmant que le club catalan avait été supérieur à l’Atlético de Madrid sur l’ensemble des deux matches. Le milieu de terrain néerlandais estime que « tout » a joué en défaveur des hommes de Hansi Flick, dont les rêves européens se sont évanouis au Metropolitano.

  • Barcelone fait figure de « supérieurs » malgré sa défaite au score cumulé.

    Le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, a défendu avec fermeté la prestation de son équipe, éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions par l’Atlético. Malgré une victoire 2-1 au retour, les Blaugrana ont cédé 3-2 sur l’ensemble des deux manches, mais le Néerlandais affirme que le score ne reflète pas la domination catalane sur les 180 minutes.

    « Nous étions supérieurs, nous avons dominé les deux matchs malgré notre infériorité numérique. Je pense que la chance n'était pas de notre côté », a déclaré De Jong, selon Marca

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  • de jong(C)Getty Images

    De Jong ne mâche pas ses mots au sujet de l'arbitrage

    De Jong a exprimé son agacement envers l’arbitrage, pointant des décisions clés des deux matchs. Il a estimé que la non-sanction d’une main de Marc Pubill lors de l’aller avait changé la donne en faveur de l’Atlético.

    « Il y a eu quelques décisions discutables aujourd’hui. Lors du match aller, l’incident qui a marqué la rencontre est celui de Pubill, qui aurait dû valoir un carton rouge et un penalty », a ajouté De Jong. Son courroux a été partagé par son coéquipier Raphinha, qui a estimé que la rencontre retour à Madrid avait été « complètement volée » par l’arbitre Clément Turpin.

  • Flick se dit fier de son jeune effectif.

    Alors que les joueurs s’épanchaient sur l’arbitrage, l’entraîneur du Barça, Flick, a pris du recul pour saluer l’engagement de son jeune effectif. Malgré la déception, le technicien allemand estime que les fondations sont posées pour un avenir couronné de succès en Catalogne.

    « La mentalité et l’attitude des joueurs sur le terrain me rendent fier », a-t-il déclaré après le coup de sifflet final. « Nous devons tirer les enseignements de ce que nous devons améliorer, mais nous avons une équipe jeune qui peut progresser et qui progressera la saison prochaine. Je sais que c’est décevant pour tout le monde ; je suis moi-même déçu. C’est le football, c’est la vie. Nous devons rebondir. »

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Tous les regards sont désormais tournés vers le sprint final du championnat d’Espagne.

    Éliminé de la Coupe d’Europe, le FC Barcelone doit maintenant se concentrer sur le championnat pour sauver sa saison. Frenkie de Jong a immédiatement souligné l’importance du titre national, le club occupant actuellement la première place de la Liga alors que la compétition entre dans sa phase décisive.

    « C’est très important. La meilleure équipe gagne. C’est un titre très important », a déclaré De Jong au sujet de la course au titre en Liga. « Depuis deux ans, nous montrons que nous sommes une équipe de qualité, nous remportons des titres. C’est une équipe jeune, mais dotée de beaucoup de qualité, qui se bat pour tout. »

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