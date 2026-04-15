« On a dominé les deux matchs ! » - Frenkie de Jong affirme que Barcelone était « supérieur » à l'Atlético de Madrid lors de cette double confrontation en quarts de finale de la Ligue des champions et pointe du doigt les arbitres

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, a défendu avec fermeté la prestation de son équipe, éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions par l’Atlético. Malgré une victoire 2-1 au retour, les Blaugrana ont cédé 3-2 sur l’ensemble des deux manches, mais le Néerlandais affirme que le score ne reflète pas la domination catalane sur les 180 minutes.

« Nous étions supérieurs, nous avons dominé les deux matchs malgré notre infériorité numérique. Je pense que la chance n'était pas de notre côté », a déclaré De Jong, selon Marca.