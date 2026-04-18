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« On a des problèmes à n'en plus finir ! » - Roberto De Zerbi réagit après que West Ham, concurrent de Tottenham dans la lutte contre la relégation, a profité de la soirée de fête de Crystal Palace à Florence
De Zerbi doit affronter la réalité de la relégation.
L’entraîneur de Tottenham, De Zerbi, reconnaît que son effectif est en pleine tourmente interne alors que le club lutte pour sa survie en Premier League. Actuellement 18es et toujours sans victoire en 2026, les Spurs pointent à deux longueurs de la zone de relégation avec seulement six rencontres à jouer.
Alors que West Ham, son principal rival dans la course au maintien, affronte un Crystal Palace en pleine confiance après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence aux dépens de la Fiorentina, De Zerbi exige que ses joueurs ne se préoccupent que d’eux-mêmes. Le technicien transalpin veut mettre un terme à cette série sans victoire en 2026 qui a précipité le club londonien à la 18e place, juste derrière les Hammers.
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L'entraîneur exige de la concentration
Interrogé sur le contraste avec les difficultés des Spurs, De Zerbi est resté fidèle à son approche centrée sur son équipe. L’entraîneur a rapidement éludé les questions sur les projets sociaux des autres équipes – les joueurs de Crystal Palace ayant fêté avec leurs supporters leur victoire historique sur la Fiorentina au score cumulé – ou les revirements de situation dans la zone de relégation.
« Je ne me disperse pas en conjectures sur les autres équipes, a-t-il déclaré à Football London. Nous avons nos propres problèmes, mais nous avons les moyens de gagner demain, j’en suis sûr. Notre seul objectif est de remporter ce match, puis nous regarderons les résultats de Crystal Palace et des autres. Nous n’avons pas le luxe de nous inquiéter pour les autres si nous ne savons pas nous-mêmes gagner depuis 2025. »
Xavi Simons se voit sommé de « se canaliser » et de tenir ses promesses.
Au-delà des problèmes structurels de l’équipe, De Zerbi a mis l’accent sur les progrès individuels de Xavi Simons. Le Néerlandais, arrivé à Londres l’été dernier avec de grands espoirs, a peiné à trouver une certaine régularité lors d’une première saison difficile en Premier League.
Pour faciliter son retour dans le onze de départ, le technicien italien lui a confié une feuille de route épurée : « Il doit marquer, il doit faire des passes décisives et courir sans ballon. C’est tout. »
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Les Spurs doivent absolument s'imposer face à Brighton
De Zerbi est sous pression : son équipe doit absolument battre Brighton ce week-end, son ancien club. Après un premier match terne perdu 1-0 contre Sunderland, l’Italien doit optimiser un effectif décimé par les blessures de cadres comme Cristian Romero.
Alors que West Ham retrouve peu à peu son niveau sous la pression, la marge d’erreur est quasi nulle. Les Spurs abordent un cycle de rencontres décisives – Aston Villa, Leeds United puis Chelsea – et tout nouveau faux pas risquerait de confirmer leur première relégation de l’élite depuis 1978.