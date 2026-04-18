L’entraîneur de Tottenham, De Zerbi, reconnaît que son effectif est en pleine tourmente interne alors que le club lutte pour sa survie en Premier League. Actuellement 18es et toujours sans victoire en 2026, les Spurs pointent à deux longueurs de la zone de relégation avec seulement six rencontres à jouer.

Alors que West Ham, son principal rival dans la course au maintien, affronte un Crystal Palace en pleine confiance après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence aux dépens de la Fiorentina, De Zerbi exige que ses joueurs ne se préoccupent que d’eux-mêmes. Le technicien transalpin veut mettre un terme à cette série sans victoire en 2026 qui a précipité le club londonien à la 18e place, juste derrière les Hammers.