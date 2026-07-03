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Cape Verde fansGetty
Thomas Hindle

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« On a déjà gagné » : malgré une tâche quasi impossible face au géant brésilien, les outsiders cap-verdiens savourent leur moment de gloire en Coupe du monde

FEATURES
Analysis
Cap-Vert
Coupe du monde

La deuxième plus petite nation de l’histoire à s’être qualifiée pour la Coupe du monde a surmonté une chance de seulement 1 % de franchir la phase de groupes, et ses supporters se mettent à rêver.

Josslyn se souvient avoir suivi la Coupe du monde durant son enfance. L’événement, diffusé tous les quatre ans à la télévision, la fascinait. Installée devant l’écran, elle observait chaque match avant de poser une question :

« Pourquoi le Cap-Vert n'y est-il pas ? »

À l’époque, la remarque prête à sourire, même si, devenue auteure-compositrice-interprète de renom et symbole de la fierté cap-verdienne, elle reste l’une des plus patriotes.

« J’ai grandi en pensant que c’était tellement difficile », a-t-elle confié à GOAL avant de marquer une pause. « Mais ce n’est pas impossible. »

Ce qui semblait difficile est devenu plausible, puis l’improbable s’est transformé en possible. À la veille d’un match à élimination directe de la Coupe du monde, les rêves les plus fous sont devenus réalité : une équipe censée ne pas passer l’écueil du premier tour a franchi la phase de groupes et défiera l’Argentine en seizièmes de finale. Ses supporters, qui ont tant rêvé en silence, y croient désormais dur comme fer : les miracles existent.

« Je crois fermement en tout. Après tout ce que ces gars ont accompli, je crois que la victoire est possible », déclare Josslyn entre deux sessions dans son studio d’enregistrement.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Ils nous ont dit que nous ne survivrions pas »

    Indépendant depuis 1975, le Cap-Vert a validé son billet pour la Coupe du monde quelques mois après les célébrations de son 50^e anniversaire. Une double performance sportive et culturelle.

    « Beaucoup de gens disaient que notre pays ne survivrait pas. Nous ne sommes indépendants que depuis 50 ans. Nous avons travaillé dur, et aujourd’hui, nous sommes un pays doté d’une économie très solide », déclare Augusto Gugas, ancien ministre de la Culture et des Industries créatives, à GOAL depuis son domicile au Cap-Vert.

    Le football a joué un rôle clé dans cette réussite. Archipel de dix îles situé à quelque 400 miles au large des côtes sénégalaises, le Cap-Vert dispose d’une économie essentiellement tournée vers le tourisme. Les autorités ont compris que la culture – football, musique et arts – constituait un levier essentiel pour préserver la fierté nationale et renforcer la cohésion du pays.

    « Nous avons montré l’exemple à l’Afrique, mais aussi au monde entier, en démontrant qu’il est possible de faire preuve de résilience même sans ressources naturelles. Notre peuple a connu des succès sur le plan économique, sportif et dans de nombreux autres domaines », déclare M. Gugas.

    En 2025, l’archipel a accueilli 1,25 million de visiteurs ; une qualification pour la Coupe du monde devrait faire grimper ce chiffre, estime M. Gugas.

    « Nous sommes convaincus que la Coupe du monde attirera encore plus de touristes et suscitera un intérêt accru pour notre pays », a-t-il ajouté.

    Les succès s’enchaînent aussi dans d’autres disciplines : le Cap-Vert est désormais un habitué de la Coupe du monde de la FIBA, et l’équipe nationale féminine disputera pour la première fois la Coupe d’Afrique des nations fin juillet.

    « Le gouvernement a fortement investi dans l’équipe nationale, les matchs, la préparation, le repos et même des vols directs en provenance d’autres pays africains afin qu’elles puissent récupérer plus rapidement », explique Gugas.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Depuis, c’est un rêve » : une expression qui résume parfaitement l’ascension fulgurante de l’équipe depuis cette fameuse finale.

    Pourtant, la Coupe du monde masculine se distingue.

    Marvin Resende l’a toujours su, même si l’avouer à voix haute peut paraître un peu ridicule. Cet Américain d’origine capverdienne de première génération est né à Brockton, dans le Massachusetts, mais il retourne au Cap-Vert deux ou trois fois par an. La diaspora capverdienne est dispersée aux quatre coins du globe et particulièrement bien implantée aux États-Unis : Resende fait partie des quelque 100 000 Capverdiens qui y vivent.

    Élevé pour viser grand, il a toujours adoré le football. Il regardait Benfica en Liga NOS avec son père et soutenait parfois la Seleção brésilienne, tout en gardant le Cap-Vert près du cœur, même lorsque l’archipel peinait à s’imposer sur la scène africaine. Il savait pourtant que l’heure viendrait.

    « Nous avons toujours su que, que ce soit par le football ou par un autre moyen, nous avons toujours su qu’un jour nous serions reconnus sur la scène mondiale et que les gens sauraient qui nous sommes. Nous ne savions simplement pas comment ni quand cela allait se produire », déclare Resende à GOAL.

    Pour autant, rien n’a été facile. Cette qualification est le fruit d’un travail de longue haleine. Des programmes comme FIFA Forward, associés à d’importants investissements des autorités locales, ont permis aux « Requins bleus » de progresser sur l’échiquier footballistique. S’appuyer sur la diaspora, comme beaucoup de nations l’ont fait ces dernières années, a aussi fait monter le niveau.

    « Les choses ont un peu changé parce que nos joueurs ont commencé à rejoindre de plus grands clubs dans des championnats plus importants. Et nous avons commencé à recruter au sein de notre diaspora, parmi les fils de Capverdiens. Nous avons donc désormais des joueurs nés aux Pays-Bas, au Portugal, en Suisse, en France et aux États-Unis », explique Gusto.

    La qualification pour la Coupe du monde a été officialisée le 13 octobre 2025, déclenchant une vague d’émotion au sein de la diaspora cap-verdienne.

    « Quand nous nous sommes qualifiés, c’était une immense fête. Et depuis, c’est un rêve », conclut Gusto.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Dans le football, rien n’est jamais acquis »

    Au moment de sélectionner ses matchs, Resende hésitait encore. Son père lui avait signalé qu’un important contingent cap-verdien comptait descendre jusqu’à Atlanta pour affronter l’Espagne. Pourtant, malgré son optimisme à toute épreuve, le supporter ne se sentait pas d’attaque pour cette rencontre.

    « Je me suis dit : “Je ne sais pas trop pour celui-là, mon pote. Je me sentirais plus à l’aise d’aller voir le match contre l’Uruguay ou l’Arabie saoudite” », se souvient Resende.

    Son père n’a pas lâché, convaincu que tout était possible.

    « Il me répétait sans cesse : “On ne sait jamais, c’est du foot.” »

    Finalement, Resende est resté à New York, des rendez-vous professionnels l’obligeant à rester sur place. Pendant ce temps, son père, l’un de ses frères et une délégation familiale ont pris la route d’Atlanta. Resende s’attendait à un voyage conclu par une défaite.

    Avant le coup d’envoi, Josslyn envoie un SMS au gardien Vozinha, l’un de ses proches, pour lui souhaiter bonne chance. Le portier lui répond juste avant le début de la rencontre. Elle en reste stupéfaite.

    « Je lui ai dit : “Tu devrais être au match !” et il m’a répondu : “Oui, merci” », raconte Josslyn en riant.

    Ce qui a suivi est entré dans l’histoire comme l’un des matchs nuls les plus spectaculaires de la Coupe du monde. L’Espagne a dominé (74 % de possession) et a bombardé les cages cap-verdiennes, alignant 27 tirs au but. Mais Vozinha, gardien de 40 ans évoluant à Chaves en deuxième division portugaise, a multiplié les parades. Le Cap-Vert a réalisé l’exploit de préserver ses filets inviolés. Pendant ce temps, Resende suivait la rencontre depuis son bureau.

    « J’étais en pleine réunion, et quand le match s’est terminé, j’ai bondi de ma chaise en criant : “Désolé, les gars !” C’était dingue, j’étais sur le point de pleurer », raconte Resende.

    Sa communauté sur les réseaux sociaux a explosé : au moment où nous écrivons, il totalise près de 20 millions d’abonnés sur Instagram. Du jour au lendemain, l’inconnu est devenu star. Hier encore, il était un gardien en fin de carrière ; aujourd’hui, il est un héros national.

    « C’était formidable pour nous. Je ne pense pas que le monde comprenne vraiment. Ça nous fait simplement réaliser que tout est possible, et qu’il ne faut pas renoncer à nos rêves », conclut Josslyn.

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    « Je veux revivre ça »

    Il était inconcevable que Resende manque la rencontre face à l’Uruguay. La mission était claire : après le match nul contre l’Espagne, le Cap-Vert devait récolter au moins deux points lors de ses deux dernières sorties pour entretenir un mince espoir de qualification pour les seizièmes de finale. Une issue qui, quelques semaines plus tôt, paraissait improbable.

    Il s'est donc rendu à Miami pour la rencontre, espérant y trouver une ambiance à la hauteur de l'enjeu.

    « Je savais qu’il y avait une importante communauté capverdienne en Floride. C’est une communauté très nombreuse. Donc, ayant grandi là-bas, je savais déjà qu’il y aurait probablement beaucoup de monde », a déclaré Resende.

    Il avait raison : les supporters cap-verdiens ont fait sensation avec leurs chants incessants.

    « C’était une sensation de folie : défiler, voir tous ces supporters venus de différents pays, apercevoir notre maillot et entendre : “Yo, je suis avec vous aujourd’hui” », raconte-t-il.

    Le Cap-Vert a ouvert le score, concédé l’avantage, puis égalisé à la 61^e minute après avoir été mené. La fin de match a été haletante.

    « À la mi-temps, on était déprimés après avoir encaissé ces deux buts rapides. Mais après avoir égalisé, c’était une sensation unique. Je n’avais jamais ressenti ça. Après ça, je me suis dit : “Mince, je veux revivre ça” », a-t-il déclaré.

    Pour Resende, Josslyn et tant d’autres, la plus belle récompense a été la reconnaissance. Il existe encore des cartes qui omettent le Cap-Vert, et Resende connaît bien les regards perplexes qu’il provoquait en se présentant comme Cap-Verdien. Expliquer où se trouve son pays n’a jamais été simple, mais désormais…

    Désormais, le reste du monde le sait.

  • CVERDE-FBL-WC-2026-FANSAFP

    « La victoire est déjà acquise »

    Le September Café est devenu le point de ralliement des Cap-Verdiens de New York. Cette petite adresse de Bushwick, extrêmement populaire, transforme chaque match en une véritable fête. La propriétaire, Sara Lopes, y accueille des dizaines de compatriotes et de simples amateurs de football venus soutenir une équipe que beaucoup découvraient à peine. La qualification après la phase de groupes a déclenché une explosion de joie.

    « J’étais au September avec une communauté de Cap-Verdiens et de supporters du Cap-Vert, et nous avons sauté, crié, hurlé, dansé, pleuré et ressenti toutes les émotions possibles. Cela m’a rappelé à quel point nous sommes un peuple résilient », a-t-elle déclaré à GOAL.

    Mais la suite s’annonce plus ardue : l’Argentine, championne du monde en titre et l’un des adversaires les plus redoutables sur la scène internationale, attend les Cape-Verdiens. Lionel Messi y signe actuellement l’une de ses meilleures performances depuis des années. À Miami, l’Albiceleste évoluera presque à domicile, contrairement au match d’Espagne à Atlanta qui s’était avéré moins équilibré. Sur le papier, l’obstacle argentin paraît insurmontable.

    Mais les supporters cap-verdiens ont une vertu : la foi. Pour espérer créer l’exploit, Vozinha devra encore sortir le grand jeu, et la Seleção devra faire preuve de résilience et de réalisme.

    « Je sais que ce sera très, très difficile. Il faudra livrer le match parfait et ne commettre aucune erreur. Il ne reste plus qu’à prier pour que Messi ne soit pas dans un bon jour », prévient Gusto.

    La présence de nombreux fans de Messi au Cap-Vert ne simplifie rien : beaucoup admirent le huit fois lauréat du Ballon d’Or, et certains se réjouissent même que sa présence attire l’attention sur la rencontre.

    « Pour être honnête, on ne voudrait pas qu’il en soit autrement. On est là pour la reconnaissance », déclare Resende. « Qui d’autre pourrait attirer plus de regards que Lionel Messi lui-même ? »

    Le September Café s’apprête à vivre une soirée fiévreuse. Des centaines de milliers de supporters, maillot cap-verdien ou non, pousseront derrière l’équipe, espérant la plus grande surprise de l’histoire de la Coupe du monde.

    Mais le pays a l’habitude de défier les pronostics.

    « On va gagner », a déclaré Lopes. « On a déjà gagné. »

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