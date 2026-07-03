Josslyn se souvient avoir suivi la Coupe du monde durant son enfance. L’événement, diffusé tous les quatre ans à la télévision, la fascinait. Installée devant l’écran, elle observait chaque match avant de poser une question :

« Pourquoi le Cap-Vert n'y est-il pas ? »

À l’époque, la remarque prête à sourire, même si, devenue auteure-compositrice-interprète de renom et symbole de la fierté cap-verdienne, elle reste l’une des plus patriotes.

« J’ai grandi en pensant que c’était tellement difficile », a-t-elle confié à GOAL avant de marquer une pause. « Mais ce n’est pas impossible. »

Ce qui semblait difficile est devenu plausible, puis l’improbable s’est transformé en possible. À la veille d’un match à élimination directe de la Coupe du monde, les rêves les plus fous sont devenus réalité : une équipe censée ne pas passer l’écueil du premier tour a franchi la phase de groupes et défiera l’Argentine en seizièmes de finale. Ses supporters, qui ont tant rêvé en silence, y croient désormais dur comme fer : les miracles existent.

« Je crois fermement en tout. Après tout ce que ces gars ont accompli, je crois que la victoire est possible », déclare Josslyn entre deux sessions dans son studio d’enregistrement.