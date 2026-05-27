« On a besoin de Thierry Henry » : Romelu Lukaku révèle que les joueurs belges voulaient que l’ancien attaquant d’Arsenal remplace Roberto Martinez, tout en critiquant vivement Domenico Tedesco

Dans une analyse révélatrice de la dynamique interne des Diables Rouges, Lukaku a confirmé que les cadres de l’équipe avaient déjà un successeur précis en tête lorsque Roberto Martínez a démissionné après la Coupe du monde 2022. Malgré la nomination finale de Tedesco, le vestiaire avait fait entendre sa voix en faveur de la légende d’Arsenal et de l’équipe de France, Thierry Henry, qui avait auparavant occupé le poste d’entraîneur adjoint des Diables Rouges lors des campagnes pour les Coupes du monde 2018 et 2022.

Lukaku a expliqué que le groupe recherchait une personnalité capable de les pousser dans leurs retranchements et de maintenir les standards élevés qui étaient les siens quand la sélection figurait parmi les meilleures nations du monde. « On nous a parlé au Qatar, après le match nul contre la Croatie [qui a éliminé la Belgique dès la phase de poules]. Tout le monde disait : “Il nous faut Henry.” Il allait nous tenir responsables de nos erreurs. Quand on vise le sommet, on ne veut pas que les gens flattent constamment notre ego », a expliqué l’attaquant à La Dernière Heure.