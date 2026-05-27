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« On a besoin de Thierry Henry » : Romelu Lukaku révèle que les joueurs belges voulaient que l’ancien attaquant d’Arsenal remplace Roberto Martinez, tout en critiquant vivement Domenico Tedesco
La campagne de soutien à Thierry Henry
Dans une analyse révélatrice de la dynamique interne des Diables Rouges, Lukaku a confirmé que les cadres de l’équipe avaient déjà un successeur précis en tête lorsque Roberto Martínez a démissionné après la Coupe du monde 2022. Malgré la nomination finale de Tedesco, le vestiaire avait fait entendre sa voix en faveur de la légende d’Arsenal et de l’équipe de France, Thierry Henry, qui avait auparavant occupé le poste d’entraîneur adjoint des Diables Rouges lors des campagnes pour les Coupes du monde 2018 et 2022.
Lukaku a expliqué que le groupe recherchait une personnalité capable de les pousser dans leurs retranchements et de maintenir les standards élevés qui étaient les siens quand la sélection figurait parmi les meilleures nations du monde. « On nous a parlé au Qatar, après le match nul contre la Croatie [qui a éliminé la Belgique dès la phase de poules]. Tout le monde disait : “Il nous faut Henry.” Il allait nous tenir responsables de nos erreurs. Quand on vise le sommet, on ne veut pas que les gens flattent constamment notre ego », a expliqué l’attaquant à La Dernière Heure.
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Les défaillances tactiques de l'Euro 2024
L’élimination de la Belgique face à la France en huitièmes de finale de l’Euro 2024 a confirmé les doutes nés d’une phase de groupes mitigée, ponctuée notamment d’un match nul contre l’Ukraine. Lukaku affirme que, sur le terrain, les joueurs sentaient que les consignes tactiques de Tedesco n’étaient pas adaptées, ce qui a nourri un sentiment d’échec inévitable tout au long de la compétition allemande.
« Il y avait un plan tactique qui, tout simplement, ne pouvait pas fonctionner. En tant que joueur, on le sent. Demandez à Kev [De Bruyne]. On se dit : ça ne va pas marcher », a admis Lukaku. « Beaucoup de jeunes joueurs de notre équipe type le savaient aussi. Mais ils n’ont rien dit, de peur d’être relégués sur le banc. Ça a généré beaucoup de frustration. »
Le départ de Roberto Martinez
Lukaku a vivement critiqué le changement brutal de philosophie et d’ambiance survenu après la fin de l’ère Martinez. Sous la houlette de l’Espagnol, une génération dorée a imposé sa domination et enchaîné les victoires, souvent larges, jusqu’au parcours historique jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2018. Un niveau de confiance que Lukaku estime avoir été perdu dans l’ancienne organisation, le contraste saisissant dans l’ambiance du vestiaire avant les matchs semblant être un point de discorde majeur pour le meilleur buteur de tous les temps de la nation.
« Sous Roberto Martinez, nous entrions au vestiaire avant un match et la question était : combien de buts allons-nous marquer aujourd’hui ? Je vous assure que c’est littéralement ce que nous avions l’habitude de dire », a déclaré Lukaku. « Martinez nous indiquait où les espaces allaient s’ouvrir, et nous gagnions 3-0, 5-0, 8-1. Rapide, précis, tout simplement. On a joué comme ça pendant cinq ans d’affilée. Et puis, boum, on repart à zéro. »
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Des doutes subsistent sur les méthodes de Tedesco.
L’attaquant a également évoqué le scepticisme initial suscité par la nomination de Tedesco. Il a expliqué que les joueurs avaient mené leur propre enquête sur le manager et repéré des signaux d’alerte avant même sa première séance d’entraînement. Selon Lukaku, l’exclusion soudaine de plusieurs cadres n’a fait qu’accroître le sentiment de désorientation au sein du groupe.
« Quand un entraîneur arrive et que nous, les joueurs, ne le connaissons pas, nous cherchons des informations. Je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Nous passons des coups de fil. Et nous découvrons des choses. Il y avait des points d’interrogation dès le début », a-t-il avoué. Revenant sur la refonte de l’effectif, il a ajouté : « Lors de la première trêve internationale [sous Tedesco], Thibaut [Courtois] et moi avons regardé autour de nous et nous ne voyions plus personne de l’ancienne équipe. Ça a été un choc. Était-ce la bonne façon de procéder ? »