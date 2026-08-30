Getty Images Sport
Traduit par
Omari Hutchinson va passer sa visite médicale à l’AC Milan alors que son prêt à Nottingham Forest avec option d’achat approche de sa finalisation
Amorim obtient son homme alors que Hutchinson débarque en Italie
L’ailier de 22 ans a déjà atterri à l’aéroport de Linate, signe que son transfert très médiatisé de la Premier League vers la Serie A entre dans sa phase finale. Milan a rapidement bougé pour s’attacher les services de l’ancien espoir des centres de formation de Chelsea et d’Arsenal, qui doit passer sa visite médicale à la clinique La Madonnina lundi.
Selon The Athletic, l’opération est structurée sous la forme d’un prêt payant, estimé à 4 millions d’euros, avec une option d’achat non obligatoire fixée à 40 millions d’euros.
Le nouvel entraîneur principal de l’AC Milan, Ruben Amorim, serait l’un des principaux artisans de cette piste. Amorim, qui connaît bien le profil de Hutchinson depuis son passage à Manchester United, estime que l’apport créatif de l’ailier s’épanouira dans un système davantage axé sur la possession au San Siro.
- getty
Le changement tactique laisse la recrue record sur la touche
Malgré son arrivée à Forest il y a tout juste un an en provenance d’Ipswich Town, pour un montant record de 37,5 millions de livres sterling pour le club, Hutchinson a eu du mal à s’installer durablement dans un rôle de titulaire sous le défilé d’entraîneurs à City Ground.
Le départ de Hutchinson intervient après un début de nouvelle campagne frustrant sous les ordres d’Oliver Glasner. Le technicien autrichien, qui a remplacé Vitor Pereira cet été, a largement privilégié un système en 3-4-2-1 qui utilise des milieux offensifs axiaux plutôt que de véritables joueurs de couloir.
Lors du récent match nul 2-2 de Forest à Anfield, Glasner s’est appuyé sur Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye et Igor Jesus pour occuper ces rôles créatifs dans l’axe. Par conséquent, l’ailier ne figurait même pas sur le banc pour le déplacement face à Liverpool, signe clair que son avenir s’écrivait ailleurs.
Le départ rapide de Hutchinson de Forest
Ce transfert marque un départ rapide pour un joueur présenté comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de Premier League à son arrivée à Forest. S’il a délivré huit passes décisives et inscrit un but en 42 apparitions lors de la saison 2025-2026, il s’est souvent retrouvé sur la touche en raison de changements tactiques et de désaccords internes sur le recrutement.
Nuno Espirito Santo avait notamment écarté Hutchinson de l’effectif du club pour la Ligue Europa lors de la première phase de cette compétition, même si l’ailier a finalement joué un rôle crucial dans le maintien de Forest puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales sous Pereira.
- Getty Images
Un nouveau départ pour l’international anglais espoirs
Pour Hutchinson, ce transfert à San Siro offre l’occasion de stabiliser sa carrière après une période d’instabilité. Après avoir quitté Arsenal pour Chelsea en 2022 avant de réussir un prêt à Ipswich, ces mouvements constants ont freiné sa quête d’un point de chute durable.
Malgré son contrat de longue durée à Forest, qui court jusqu’en 2030, le manque de temps de jeu sous les ordres de Glasner, illustré par sa simple apparition de 11 minutes lors de la défaite contre Leeds United en Carabao Cup, a rendu un transfert inévitable.
L’AC Milan espère que ce changement d’air et le niveau technique plus élevé de l’élite italienne permettront de révéler le potentiel qui avait poussé Forest à battre son record de transfert pour le recruter.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles