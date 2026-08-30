Omari Hutchinson va passer sa visite médicale à l’AC Milan alors que son prêt à Nottingham Forest avec option d’achat approche de sa finalisation

L’ailier de 22 ans a déjà atterri à l’aéroport de Linate, signe que son transfert très médiatisé de la Premier League vers la Serie A entre dans sa phase finale. Milan a rapidement bougé pour s’attacher les services de l’ancien espoir des centres de formation de Chelsea et d’Arsenal, qui doit passer sa visite médicale à la clinique La Madonnina lundi.

Selon The Athletic, l’opération est structurée sous la forme d’un prêt payant, estimé à 4 millions d’euros, avec une option d’achat non obligatoire fixée à 40 millions d’euros.

Le nouvel entraîneur principal de l’AC Milan, Ruben Amorim, serait l’un des principaux artisans de cette piste. Amorim, qui connaît bien le profil de Hutchinson depuis son passage à Manchester United, estime que l’apport créatif de l’ailier s’épanouira dans un système davantage axé sur la possession au San Siro.