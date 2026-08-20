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Omar Marmoush donne son feu vert à un transfert à Tottenham alors que Tottenham vise un sensationnel double raid à 150 millions de livres sterling sur Manchester City
Tottenham prépare un raid audacieux sur Manchester City
Tottenham tente activement de réaliser un sensationnel double transfert pour les attaquants de City Marmoush and Savinho. Si les Spurs ont lourdement investi dans plusieurs secteurs de leur effectif cet été, aucun argent n’a jusqu’ici été dépensé pour de nouveaux attaquants.
La situation devrait rapidement évoluer. Sous la direction de De Zerbi, le club du nord de Londres est déterminé à s’attacher les services de Marmoush et Savinho dans le cadre d’une refonte radicale de son secteur offensif avant la nouvelle saison. Selon The Athletic et David Ornstein, les discussions officielles entre clubs entre Tottenham et City au sujet de cette double signature progressent.
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Marmoush donne son feu vert
S’il est crucial de s’entendre sur une indemnité avec les Cityzens, il est tout aussi important de convaincre les joueurs de franchir le pas. Un élément encourageant pour Tottenham : l’international égyptien Marmoush aurait donné son feu vert total à ce transfert potentiel, selon TEAMtalk.
S’il n’existe pas encore d’accord formel totalement finalisé sur les conditions personnelles, en conclure un ne devrait pas poser de problème. Pendant ce temps, l’ailier brésilien de 22 ans Savinho avait déjà accepté les conditions personnelles avec le club plus tôt durant l’été.
Sortir de l’ombre de Haaland
L’une des principales raisons qui poussent Marmoush à vouloir rejoindre Tottenham est sa préférence de poste. L’attaquant de 27 ans veut désespérément rejouer dans l’axe, un rôle dans lequel il avait auparavant brillé lors de son passage dans son ancien club de l’Eintracht Francfort.
Rester à l’Etihad Stadium rend cet objectif pratiquement impossible à atteindre. En raison de la présence indéniable et imposante de Haaland, Marmoush ne sera tout simplement jamais l’avant-centre titulaire régulier de City. De Zerbi a de grands projets pour ses nouvelles recrues. L’entraîneur cherche activement à aligner un tout nouveau trio offensif une fois le mercato terminé, avec Cody Gakpo qui figure également en bonne place sur les tablettes du club.
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Combler l’écart de valorisation de 10 M£
Si toutes les parties semblent désireuses de boucler ces transferts, un léger obstacle financier subsiste. Selon certaines informations, Manchester City réclame un total de 150 millions de livres sterling pour la vente de ce talentueux duo offensif.
Tottenham accuse actuellement un retard de 10 millions de livres sterling par rapport au prix demandé par Manchester City et ne semble pas disposé à dépasser sa limite de 140 millions de livres sterling. Seul l’avenir dira si cet écart d’évaluation ne sera qu’un léger contretemps ou un frein majeur à la révolution offensive de De Zerbi.
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