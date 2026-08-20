Tottenham tente activement de réaliser un sensationnel double transfert pour les attaquants de City Marmoush and Savinho. Si les Spurs ont lourdement investi dans plusieurs secteurs de leur effectif cet été, aucun argent n’a jusqu’ici été dépensé pour de nouveaux attaquants.

La situation devrait rapidement évoluer. Sous la direction de De Zerbi, le club du nord de Londres est déterminé à s’attacher les services de Marmoush et Savinho dans le cadre d’une refonte radicale de son secteur offensif avant la nouvelle saison. Selon The Athletic et David Ornstein, les discussions officielles entre clubs entre Tottenham et City au sujet de cette double signature progressent.