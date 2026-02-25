Getty
Omar Berrada évoque la « transformation hors du terrain » à Manchester United alors que l'impact du transfert estival de Ruben Amorim se fait sentir
United réduit ses coûts et augmente ses bénéfices
United a célébré plusieurs avancées lors de l'annonce mercredi de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre. Le club a annoncé un bénéfice d'exploitation de 32,6 millions de livres sterling, contre une perte d'exploitation de 3,9 millions de livres sterling à la même période en 2025, grâce à une réduction des coûts et au licenciement de plus de 450 employés.
L'EBITDA (une mesure de la rentabilité considérée comme le meilleur indicateur de la performance d'une entreprise) a également augmenté de 9,2 %, passant de 94,2 millions de livres sterling à 102,9 millions de livres sterling.
Toutefois, le chiffre d'affaires total a diminué, passant de 198,7 millions de livres sterling à 190,3 millions de livres sterling, en raison de l'échec de l'équipe masculine à se qualifier pour les compétitions européennes. Malgré cela, le bénéfice d'exploitation est passé de 3,1 millions de livres sterling à 19,6 millions de livres sterling. United a réaffirmé qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires total atteigne entre 640 et 660 millions de livres sterling en 2026.
Ce qu'a dit Berrada
Berrada a déclaré : « Nous constatons aujourd'hui les retombées financières positives de notre transformation hors du terrain, tant au niveau de nos coûts que de notre rentabilité. Nous continuons à privilégier le football et à investir dans nos équipes masculines et féminines.
Sur le terrain, notre équipe masculine occupe la 4e place de la Premier League et notre équipe féminine la 2e place de la Women's Super League, tout en atteignant la finale de la Coupe de la Ligue et les quarts de finale de la Ligue des champions féminine de l'UEFA.
Les résultats d'aujourd'hui démontrent la solidité sous-jacente de notre entreprise, alors que nous continuons à viser les meilleurs résultats footballistiques possibles pour nos équipes masculine et féminine. »
Le prêt de Rashford aide le club à réduire sa masse salariale
Les résultats ne reflètent pas les coûts liés au licenciement d'Amorim par United ni à l'embauche de Michael Carrick jusqu'à la fin de la saison. Cependant, Amorim peut s'attribuer une partie du mérite pour avoir réduit la masse salariale, car il a insisté pour que le club se sépare de Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho et Antony, qui avaient tous été placés dans son « groupe explosif » pendant l'été et interdits de s'entraîner avec le reste de l'équipe première pendant qu'ils cherchaient de nouveaux clubs.
Le prêt de Rashford à Barcelone, après avoir passé la première moitié de 2025 à Aston Villa, représenterait la plus grande économie pour le club, car l'attaquant aurait touché 17 millions de livres sterling par an après avoir signé un nouveau contrat en 2023. Le club a également réalisé d'importantes économies en prêtant Jadon Sancho à Aston Villa, Rasmus Hojlund à Naples et Andre Onana à Trabzonspor. Sancho devrait quitter définitivement le club à l'expiration de son contrat en juin, tandis que Rashford et Onana sont sous contrat jusqu'en 2027 et 2028. Hojlund devrait rejoindre Naples de manière permanente l'été prochain.
Le club a réalisé d'autres économies en vendant Alejandro Garnacho à Chelsea pour 40 millions de livres sterling et Antony au Real Betis pour 21,6 millions de livres sterling, les frais de transfert ayant eu un impact important sur le bénéfice d'exploitation du club. Victor Lindelof a également quitté le club à l'expiration de son contrat.
Et ensuite ?
Malgré quelques gains financiers réalisés sans le football européen, la santé financière future de United dépend de la participation régulière du club à la Ligue des champions et de l'obtention d'une partie des droits télévisés lucratifs de la compétition. Manchester United doit également compter avec la diminution du nombre de matchs disputés à Old Trafford, due à son échec à se qualifier pour les compétitions européennes et à son élimination précoce de la FA Cup et de la Carabao Cup. Et ce, malgré une augmentation de 45 % des recettes par match grâce à la hausse du prix des billets.
Le mois dernier, United a chuté à la huitième place du classement Deloitte Money League, sa plus mauvaise position jamais enregistrée, en raison de sa dernière qualification pour la Ligue des champions en 2023. Carrick a ravivé les espoirs du club de revenir dans la plus grande compétition européenne en remportant cinq de ses six matchs de Premier League depuis qu'il a succédé à Amorim, le propulsant à la quatrième place du classement avec trois points d'avance sur Chelsea et Liverpool.
