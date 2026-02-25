Omar Berrada évoque la « transformation hors du terrain » à Manchester United alors que l'impact du transfert estival de Ruben Amorim se fait sentir

United a célébré plusieurs avancées lors de l'annonce mercredi de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre. Le club a annoncé un bénéfice d'exploitation de 32,6 millions de livres sterling, contre une perte d'exploitation de 3,9 millions de livres sterling à la même période en 2025, grâce à une réduction des coûts et au licenciement de plus de 450 employés.

L'EBITDA (une mesure de la rentabilité considérée comme le meilleur indicateur de la performance d'une entreprise) a également augmenté de 9,2 %, passant de 94,2 millions de livres sterling à 102,9 millions de livres sterling.

Toutefois, le chiffre d'affaires total a diminué, passant de 198,7 millions de livres sterling à 190,3 millions de livres sterling, en raison de l'échec de l'équipe masculine à se qualifier pour les compétitions européennes. Malgré cela, le bénéfice d'exploitation est passé de 3,1 millions de livres sterling à 19,6 millions de livres sterling. United a réaffirmé qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires total atteigne entre 640 et 660 millions de livres sterling en 2026.