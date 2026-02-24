OM : pourquoi la recrue Tochukwu Nnadi n’a encore disputé aucun match

Le flou a longtemps nourri les discussions. Certains imaginent une sanction. D’autres évoquent un problème disciplinaire. La réalité, elle, diffère. D’après les informations relayées par La Minute OM, la position du club ne souffre d’aucune ambiguïté :

« La situation de Nnadi peut surprendre, mais ce n’est en aucun cas une sanction. La mise en tribunes du joueur est une décision du staff. Il y a des choix à faire. C’est avant tout un jeune joueur, et le contexte actuel n’est pas propice à le jeter dans le grand bain. Il doit être préservé : son profil plaît beaucoup par son originalité. Il aura son heure, tôt ou tard. L’objectif est de protéger le joueur et de ne pas le lancer trop vite surtout quand on regarde les résultats actuels ».

Le message tranche net. Le staff protège son joueur. Il refuse de l’exposer trop tôt dans un climat tendu où chaque résultat compte double.