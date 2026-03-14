La soirée ne restera pas dans les mémoires pour la qualité du spectacle. Pourtant, Olympique de Marseille a bien pris trois points précieux face à AJ Auxerre lors du match en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Dans un Vélodrome inhabituellement silencieux puis agacé, les hommes d’Habib Beye ont dû attendre la fin de match pour trouver l’ouverture. Un scénario qui a poussé l’entraîneur marseillais à s’exprimer franchement après la rencontre.
OM : Habib Beye envoie un message aux supporters et fait une grosse annonce sur Aubameyang et Gouiri
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Un succès tardif signé Amine Gouiri
Le public du Vélodrome a longtemps attendu un éclair. Il est finalement venu à la 79e minute grâce à Amine Gouiri. L’attaquant, resté sur le banc au coup d’envoi, entre en jeu à la 62e minute. Dix-sept minutes plus tard, il fait basculer la rencontre.
Ce but offre une courte victoire (1-0) aux Marseillais face à AJ Auxerre. Avant cela, le match s’enlise. Peu de rythme. Peu d’occasions franches. Le public exprime d’ailleurs sa frustration.
Les tribunes lancent une grève des chants durant toute la première période. Puis viennent les sifflets à la pause. Une atmosphère tendue qui pèse sur le match.
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Habib Beye interpelle le Vélodrome
Après la rencontre, Habib Beye évoque ce climat particulier. L’entraîneur olympien ne cache pas la difficulté de jouer dans ce contexte.
« C’est dur pour tout le monde. Il n’y a pas la ferveur et c’est compliqué. La seule chose que je dis, c’est que je félicite mes joueurs d’avoir été capables de hausser le rythme et la qualité du jeu par rapport au contexte. Ce soutien doit arriver très vite, on a besoin de nos supporters », a déclaré le technicien sénégalais.
Malgré le contenu moyen, le technicien préfère retenir l’essentiel : le résultat. Marseille enchaîne désormais trois victoires consécutives en championnat.
« Ça fait trois victoires de suite, deux clean-sheets, ça faisait longtemps… Ce soir, on va s’endormir en étant troisième de Ligue 1. Le contexte n’était pas simple, j’ai envie de dire bravo à mes joueurs », a-t-il ajouté.
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Vers un duo Aubameyang – Gouiri ?
L’entrée décisive d’Amine Gouiri n’a pas échappé à son entraîneur. Le joueur retrouve peu à peu son rythme après une blessure récente. Mais la déclaration la plus marquante concerne l’attaque marseillaise. Habib Beye évoque clairement l’idée d’associer bientôt Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri.
« On est proche de voir Aubame et Amine démarrer ensemble. Quand vous avez deux attaquants de cette qualité, il ne faut pas chercher. Amine a eu un problème quand je suis arrivé, mais il se reconstruit. On n’a que deux attaquants de métier, si on démarre avec eux, on manquera de solutions en cours de matches. Mais Amine est très important ici et ça ne fait aucun doute. Je suis content de son entrée, comme celle d'Emi », a conclu Beye.
Une piste qui pourrait rapidement prendre forme dans les prochaines semaines.