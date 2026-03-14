OM : Habib Beye envoie un message aux supporters et fait une grosse annonce sur Aubameyang et Gouiri

Le public du Vélodrome a longtemps attendu un éclair. Il est finalement venu à la 79e minute grâce à Amine Gouiri. L’attaquant, resté sur le banc au coup d’envoi, entre en jeu à la 62e minute. Dix-sept minutes plus tard, il fait basculer la rencontre.

Ce but offre une courte victoire (1-0) aux Marseillais face à AJ Auxerre. Avant cela, le match s’enlise. Peu de rythme. Peu d’occasions franches. Le public exprime d’ailleurs sa frustration.

Les tribunes lancent une grève des chants durant toute la première période. Puis viennent les sifflets à la pause. Une atmosphère tendue qui pèse sur le match.