Ollie Watkins révèle que Michael Owen lui a conseillé de jouer avec une « rage » contrôlée afin de concrétiser son ambition de participer à la Coupe du monde avec l’Angleterre

Watkins a connu une saison difficile, malgré ses 12 buts inscrits toutes compétitions confondues. L'attaquant a reconnu que cet exercice avait mis ses capacités mentales à rude épreuve, alors qu'il s'efforce de rester à la hauteur des attentes suscitées par ses exploits avec l'Angleterre lors de l'Euro 2024.

« De toute ma carrière, cette saison a été la plus difficile », a-t-il confié à la BBC après son doublé lors de la victoire 3-1 de Villa contre Bologne en quart de finale aller de l’Europa League. « J’ai beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau et je l’ai élevé en marquant en Europe. On crée soi-même ces attentes. »

« Quand j’ai marqué pour l’Angleterre à l’Euro (lors de la victoire en demi-finale contre les Pays-Bas), les regards se sont davantage tournés vers moi. Cette année, je n’ai pas été au niveau que je souhaitais et apprendre à gérer cela est difficile. »

« Dans notre sport, tout peut basculer d’un match à l’autre : on inscrit un hat-trick et tout le monde vous redécouvre. Pourtant, cette saison a été rugueuse ; je n’ai pas encore retrouvé mon meilleur niveau, même si ma confiance reste intacte. Je sais que je peux retrouver la forme qui était la mienne les saisons passées. »