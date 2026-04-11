AFP
Traduit par
Ollie Watkins révèle que Michael Owen lui a conseillé de jouer avec une « rage » contrôlée afin de concrétiser son ambition de participer à la Coupe du monde avec l’Angleterre
Watkins sollicite les conseils d’Owen
L’attaquant de Villa, Watkins, a révélé qu’il échange régulièrement avec Owen afin d’affiner son jeu et de renforcer ses chances de figurer en équipe nationale. Il a expliqué avoir contacté l’ancien buteur directement via les réseaux sociaux, déterminé à profiter de l’expérience d’un joueur ayant atteint le plus haut niveau tant en club qu’en sélection. Selon lui, s’inspirer de l’intensité qui a rendu Owen si redoutable peut lui permettre de retrouver son propre niveau de performance.
- Getty Images
Owen exhorte l’attaquant de Villa à faire preuve de plus d’agressivité
Watkins raconte comment ses échanges avec Michael Owen ont commencé et ce que l’ancien attaquant de Liverpool et du Real Madrid lui a dit. Selon l’international anglais de 30 ans, le conseil essentiel d’Owen est simple : jouer avec rage et devenir une véritable plaie pour les défenseurs.
« Je parle assez souvent avec Michael Owen », a-t-il confié au Daily Mail. « Un joueur de son calibre, qui a atteint des sommets que je n’ai pas encore touchés, comprend ma façon de penser et peut m’offrir des conseils pertinents. C’est un privilège d’occuper ma position et de pouvoir entrer en contact avec de telles légendes. Je lui ai envoyé un message sur Instagram et nous avons discuté. Il estime que je suis au meilleur de ma forme quand je joue avec rage et quand je suis une source de nuisance. Il veut que je mette cela en avant autant que possible. »
Des difficultés survenues après être passé sous les feux des projecteurs de l’Euro 2024
Watkins a connu une saison difficile, malgré ses 12 buts inscrits toutes compétitions confondues. L'attaquant a reconnu que cet exercice avait mis ses capacités mentales à rude épreuve, alors qu'il s'efforce de rester à la hauteur des attentes suscitées par ses exploits avec l'Angleterre lors de l'Euro 2024.
« De toute ma carrière, cette saison a été la plus difficile », a-t-il confié à la BBC après son doublé lors de la victoire 3-1 de Villa contre Bologne en quart de finale aller de l’Europa League. « J’ai beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau et je l’ai élevé en marquant en Europe. On crée soi-même ces attentes. »
« Quand j’ai marqué pour l’Angleterre à l’Euro (lors de la victoire en demi-finale contre les Pays-Bas), les regards se sont davantage tournés vers moi. Cette année, je n’ai pas été au niveau que je souhaitais et apprendre à gérer cela est difficile. »
« Dans notre sport, tout peut basculer d’un match à l’autre : on inscrit un hat-trick et tout le monde vous redécouvre. Pourtant, cette saison a été rugueuse ; je n’ai pas encore retrouvé mon meilleur niveau, même si ma confiance reste intacte. Je sais que je peux retrouver la forme qui était la mienne les saisons passées. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Watkins entend maintenir son élan, tandis que Villa poursuit son double objectif de briller en championnat et en coupes européennes. Actuellement quatrièmes de la Premier League avec 54 points, les Villans ne sont qu’à une longueur de Manchester United, troisième. Prochain rendez-vous : Nottingham Forest, avant d’aborder, la semaine prochaine, le match retour de leur quart de finale d’Europa League contre Bologne.