Après de nombreuses spéculations concernant son absence lors de la défaite 4-0 sur la pelouse de Brighton dimanche, Unai Emery a désormais confirmé que Watkins avait refusé de jouer. Comme l’a confirmé l’entraîneur, Watkins s’est depuis excusé auprès du club et du groupe. Emery avait auparavant donné des réponses énigmatiques lorsqu’il avait été interrogé sur l’attaquant, affirmant qu’il s’agissait d’une affaire relevant du joueur. L’entraîneur a toutefois désormais clarifié la situation.

« Il nous a dit après le match contre Brighton qu’il était désolé et qu’il avait commis une erreur. Il a eu tort, mais nous l’avons accepté. Les joueurs aussi », a expliqué Emery, mettant fin au mystère entourant cette mise à l’écart soudaine.