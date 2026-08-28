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Ollie Watkins présente ses excuses à l’effectif d’Aston Villa pour avoir manqué le match contre Brighton avant son départ pour l’Arabie saoudite
Excuses acceptées après l’absence à Brighton
Après de nombreuses spéculations concernant son absence lors de la défaite 4-0 sur la pelouse de Brighton dimanche, Unai Emery a désormais confirmé que Watkins avait refusé de jouer. Comme l’a confirmé l’entraîneur, Watkins s’est depuis excusé auprès du club et du groupe. Emery avait auparavant donné des réponses énigmatiques lorsqu’il avait été interrogé sur l’attaquant, affirmant qu’il s’agissait d’une affaire relevant du joueur. L’entraîneur a toutefois désormais clarifié la situation.
« Il nous a dit après le match contre Brighton qu’il était désolé et qu’il avait commis une erreur. Il a eu tort, mais nous l’avons accepté. Les joueurs aussi », a expliqué Emery, mettant fin au mystère entourant cette mise à l’écart soudaine.
Départ émouvant et décisions financières
Aston Villa a trouvé un accord de 51 millions de livres sterling avec le club saoudien d'Al-Hilal pour Watkins, qui a inscrit 108 buts toutes compétitions confondues pour le club. Malgré la fin controversée de son passage dans les Midlands, Emery lui a rendu un hommage émouvant tout en défendant les décisions financières stratégiques prises par le club.
« Son engagement et son comportement ont été fantastiques. C'est un gars fantastique, encore plus comme homme que comme joueur. Je lui ai dit au revoir avec une énorme accolade et avec quelques petites larmes », a déclaré Emery. Évoquant ces ventes, Emery a ajouté : « Nous avons pris des décisions parce que c'est bon pour le club. Bien sûr, nous ne voulons pas être un club qui vend des joueurs, mais cette responsabilité existe. »
Reconstruire avec Jackson et Goretzka
Pour combler le vide laissé par Watkins, Aston Villa est sur le point de finaliser la signature de Nicolas Jackson de Chelsea pour 65 millions de livres sterling. Le club a également renforcé son milieu de terrain en faisant venir Leon Goretzka en transfert libre depuis le Bayern Munich.
Emery a aussi exhorté les supporters à faire confiance à la stratégie financière plus large du club concernant les départs. « La manière dont nous avons progressé l'année dernière avec certains joueurs et la manière dont nous pouvons vendre certains joueurs maintenant sont totalement les bonnes décisions. Nous devons reconstruire l'équipe le plus vite possible. Les supporters doivent accepter notre façon de faire et pourquoi nous prenons certaines décisions », a déclaré Emery. À propos de Goretzka, il a ajouté : « C'est un gagnant. C'est un joueur très compétitif, un bon joueur à ajouter à notre effectif. »
- AFP
Aller de l’avant face à Arsenal
Aston Villa doit rapidement intégrer ses nouvelles recrues avant de recevoir Arsenal lundi. Le club s’emploie à faire en sorte que Jackson soit enregistré à temps pour ce choc de Premier League. Pendant ce temps, Goretzka arrive en pleine forme et s’entraîne bien, Emery espérant voir le milieu de terrain sur le terrain très bientôt. Alors que Watkins se rend en Arabie saoudite vendredi, Aston Villa cherchera à rebondir immédiatement après son lourd revers subi lors du week-end d’ouverture.
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