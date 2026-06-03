Ollie Watkins : pourquoi sa mise à l’écart par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel s’est avérée être une bénédiction déguisée

L’attaquant d’Aston Villa est revenu sur l’épisode où son avenir en équipe nationale semblait compromis, estimant que sa non-sélection en mars s’est finalement révélée « salutaire ». À l’époque, Tuchel avait choisi de ne pas l’inclure pour les matchs amicaux très médiatisés contre l’Uruguay et le Japon, une décision perçue comme un coup d’arrêt à ses espoirs de figurer dans la liste pour la prochaine Coupe du monde.

Revenant sur cette déception lors du stage de préparation de l’Angleterre en Floride avant la Coupe du monde, Watkins a admis que cette exclusion avait fait office de signal d’alarme. Il a déclaré : « Pour être honnête, avant le stage de mars, je commençais à retrouver ma forme. J’avais marqué un but important et réalisé de solides performances contre Lille en huitièmes de finale. Ma forme remonterait donc, et je considère toujours cette période comme une bénédiction déguisée. Quand on vous enlève quelque chose, vous réalisez à quel point c’est précieux, et cela rallume la flamme nécessaire pour revenir et montrer de quoi vous êtes capable. »