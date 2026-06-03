Getty Images Sport
Traduit par
Ollie Watkins : pourquoi sa mise à l’écart par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel s’est avérée être une bénédiction déguisée
L’affront qui a mis le feu aux poudres
L’attaquant d’Aston Villa est revenu sur l’épisode où son avenir en équipe nationale semblait compromis, estimant que sa non-sélection en mars s’est finalement révélée « salutaire ». À l’époque, Tuchel avait choisi de ne pas l’inclure pour les matchs amicaux très médiatisés contre l’Uruguay et le Japon, une décision perçue comme un coup d’arrêt à ses espoirs de figurer dans la liste pour la prochaine Coupe du monde.
Revenant sur cette déception lors du stage de préparation de l’Angleterre en Floride avant la Coupe du monde, Watkins a admis que cette exclusion avait fait office de signal d’alarme. Il a déclaré : « Pour être honnête, avant le stage de mars, je commençais à retrouver ma forme. J’avais marqué un but important et réalisé de solides performances contre Lille en huitièmes de finale. Ma forme remonterait donc, et je considère toujours cette période comme une bénédiction déguisée. Quand on vous enlève quelque chose, vous réalisez à quel point c’est précieux, et cela rallume la flamme nécessaire pour revenir et montrer de quoi vous êtes capable. »
- Getty Images
Récompenser la confiance de Tuchel par des titres
La réaction de ce joueur de 30 ans après cet échec a été remarquable : il a enchaîné 11 buts en 12 matches. Cette série a été décisive pour permettre à l’équipe d’Unai Emery d’accéder au top 4 de la Premier League et de remporter l’Europa League. Watkins attribue à sa résilience mentale le fait d’avoir retrouvé sa place en sélection sous les ordres de Tuchel avant le tournoi estival.
« Le sélectionneur a toujours eu confiance en moi », explique Watkins. « C’est donc agréable de pouvoir le remercier par mes performances et mes buts, et de montrer que je méritais d’être ici. J’ai le sentiment que dans les moments décisifs, quand l’équipe avait besoin de moi, j’ai su me montrer à la hauteur en marquant des buts importants et en réalisant de belles performances. »
La lutte pour le poste de numéro neuf
Malgré sa forme éclatante, Watkins affronte une concurrence acharnée pour grappiller des minutes derrière le capitaine Harry Kane. Ivan Toney, auteur de 42 buts toutes compétitions confondues avec le club saoudien Al-Ahli, demeure son principal rival pour le rôle de « super-remplaçant » des Three Lions. Toney a par ailleurs déjà démontré son impact en phase finale : lors de l’Euro 2024, il a disputé trois rencontres en tant que joker, délivrant notamment une passe décisive cruciale lors de la victoire 2-1 en huitièmes contre la Slovaquie. Watkins, auteur du but décisif en demi-finale face aux Pays-Bas après être entré en jeu, en est convaincu : disposer d’attaquants aux profils complémentaires ne peut qu’accroître les chances des Three Lions de briller sur la scène internationale.
« Chacun a un rôle à jouer dans cette compétition, que ce soit en début ou en fin de parcours, nous devons simplement être prêts, et nous travaillons tous ensemble en équipe pour réaliser quelque chose d’exceptionnel », a déclaré Watkins au sujet de la profondeur de l’effectif. Interrogé sur sa relation avec Toney, il ajoute : « C’est une bonne chose : Ivan et moi sommes des joueurs différents, et c’est nécessaire ; il faut de la polyvalence. Au final, Ivan est un buteur confirmé, il l’a prouvé tout au long de sa carrière. Même lors du dernier Euro, il est parfois entré en jeu quand l’équipe avait besoin de lui, puis j’ai eu mon moment de gloire, évidemment, en demi-finale aussi. Je trouve ça formidable qu’on ait Ive [Toney] ici, car c’est un buteur redoutable. »
- AFP
La saison historique de Watkins et son palmarès international
Watkins peut se prévaloir d’un solide palmarès international, avec 20 sélections en équipe d’Angleterre et six buts inscrits. Sa ténacité en phase finale s’est pleinement illustrée lors de l’Euro 2024, où il est entré trois fois en jeu en tant que remplaçant, marquant notamment le but décisif in extremis lors de la victoire 2-1 en demi-finale contre les Pays-Bas. Sur le plan national, l’attaquant a vécu une saison 2025-2026 historique : il a contribué à propulser Aston Villa vers un titre majeur en Ligue Europa, mettant fin à 44 ans d’attente, tout en inscrivant un total impressionnant de 21 buts toutes compétitions confondues.