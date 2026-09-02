S’adressant aux journalistes après le coup de sifflet final, Watkins s’est dit ravi d’avoir eu un impact immédiat : « Je suis heureux d’être ici. Début incroyable. J’ai hâte de disputer encore beaucoup d’autres matches ici, à domicile. Cela a été un bon début. »

L’international anglais a également salué le niveau de la concurrence et le soutien bruyant du public local : « Très bon. Le niveau aujourd’hui était aussi bon qu’en Premier League, pour être honnête. C’était très physique, exigeant et la qualité était au rendez-vous. Incroyable.

« Je ne m’attendais pas à ce que ce soit comme ça quand je suis entré sur le terrain pour la première fois. J’ai regardé le terrain avant le match. L’atmosphère était incroyable. Les supporters scandaient mon nom. Début incroyable. »