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Ollie Watkins marque ses débuts de rêve avec Al-Hilal par un but, tandis que le géant de la Saudi Pro League balaie Al-Ahli
L’attaquant inscrit son premier but
Watkins a marqué ses grands débuts de rêve en Saudi Pro League avec un but, alors qu’Al-Hilal a écarté son rival Al-Ahli grâce à une convaincante victoire 3-0 mardi soir. Entré depuis le banc à la mi-temps par Simone Inzaghi, l’attaquant de 30 ans s’est élevé pour reprendre de la tête au second poteau le centre de Sultan Mandash à quatre minutes du terme. Son but tardif s’est ajouté aux réalisations de la première période de Sergej Milinkovic-Savic et Crysencio Summerville pour sceller un succès à domicile sans appel.
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Watkins salue le niveau saoudien
S’adressant aux journalistes après le coup de sifflet final, Watkins s’est dit ravi d’avoir eu un impact immédiat : « Je suis heureux d’être ici. Début incroyable. J’ai hâte de disputer encore beaucoup d’autres matches ici, à domicile. Cela a été un bon début. »
L’international anglais a également salué le niveau de la concurrence et le soutien bruyant du public local : « Très bon. Le niveau aujourd’hui était aussi bon qu’en Premier League, pour être honnête. C’était très physique, exigeant et la qualité était au rendez-vous. Incroyable.
« Je ne m’attendais pas à ce que ce soit comme ça quand je suis entré sur le terrain pour la première fois. J’ai regardé le terrain avant le match. L’atmosphère était incroyable. Les supporters scandaient mon nom. Début incroyable. »
Un nouveau chapitre s’ouvre
Le transfert de Watkins pour 51 millions de livres sterling a mis fin à une illustre carrière à Villa, qu'il quitte en tant que meilleur buteur de tous les temps du club en Premier League après avoir soulevé le trophée de la Ligue Europa. L'entraîneur Unai Emery a admis avoir versé « de petites larmes » au moment de se séparer de l'attaquant « fantastique », dans un été marqué par des départs très médiatisés, notamment ceux de Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Lucas Digne et Emiliano Martinez.
De son côté, son ancien club d'Exeter City a confirmé que la manne de solidarité de la FIFA issue de cette opération « sera utilisée pour protéger et renforcer la sécurité à long terme du club ».
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Les leaders visent à entretenir leur dynamique à l'extérieur
Cette victoire autoritaire permet à Al-Hilal de rester perché au sommet du classement de la Saudi Pro League avec un sans-faute de 12 points en quatre matches. L’équipe d’Inzaghi tourne désormais son attention vers un déplacement délicat contre Al-Shabab le vendredi 4 septembre. Après avoir ouvert son compteur avec réalisme, Watkins tentera de décrocher sa première titularisation en match officiel alors que le leader du championnat cherche à prolonger sa série de victoires avant la trêve internationale.
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