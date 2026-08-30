Ollie Watkins fait ses adieux à Aston Villa alors que l’attaquant boucle son transfert de 51 millions de livres à Al-Hilal après six ans

Aston Villa a confirmé le départ de Watkins à Al-Hilal, marquant la fin d’une ère transformatrice pour le joueur comme pour le club.

L’attaquant de 30 ans a signé un contrat de trois ans avec le club basé à Riyad, suivant les traces de plusieurs stars de premier plan de Premier League ayant choisi de rejoindre le Moyen-Orient.

Watkins laisse un héritage durable à Villa Park, après avoir inscrit 91 buts dans l’élite et aidé le club à décrocher une victoire historique en Ligue Europa durant son passage à Birmingham.



