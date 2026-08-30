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Ollie Watkins fait ses adieux à Aston Villa alors que l’attaquant boucle son transfert de 51 millions de livres à Al-Hilal après six ans
Adieu à une légende de Villa Park
Aston Villa a confirmé le départ de Watkins à Al-Hilal, marquant la fin d’une ère transformatrice pour le joueur comme pour le club.
L’attaquant de 30 ans a signé un contrat de trois ans avec le club basé à Riyad, suivant les traces de plusieurs stars de premier plan de Premier League ayant choisi de rejoindre le Moyen-Orient.
Watkins laisse un héritage durable à Villa Park, après avoir inscrit 91 buts dans l’élite et aidé le club à décrocher une victoire historique en Ligue Europa durant son passage à Birmingham.
- (C)Getty Images
Un message touchant aux supporters de Villa
L’attaquant s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de sa gratitude envers les supporters et le personnel qui l’ont soutenu tout au long de son parcours.
Dans une vidéo émouvante publiée sur Instagram, Watkins est revenu sur son passage au club, déclarant : « Tout d’abord, je tiens à dire que je n’ai jamais eu l’intention, ni imaginé, que mon aventure à Aston Villa se terminerait ainsi. Cela étant dit, je suis éternellement reconnaissant pour ces six dernières années. Non seulement elles m’ont façonné en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. »
Répondre à la controverse de Brighton
Watkins a été un absent notable du groupe lors de la décevante défaite 4-0 de Villa contre Brighton en ouverture de saison, ce qui a alimenté les spéculations sur son avenir. L'entraîneur Unai Emery a finalement révélé que l'attaquantavait refusé de jouer ce match alors qu'il cherchait à forcer son transfert vers Al-Hilal.
Interrogé sur la résolution de ce conflit, Emery a donné des détails sur la réconciliation en interne. « Il nous a dit après le match contre Brighton qu'il était désolé et qu'il avait commis une erreur. Il avait tort, mais nous l'avons accepté. Les joueurs aussi », a expliqué Emery.
Malgré cette tension de dernière minute, le technicien espagnol a réservé un chaleureux adieu à son meilleur buteur en déclarant : « Son engagement et son comportement ont été fantastiques. C'est un type fantastique, encore plus comme homme que comme joueur. Je lui ai dit “au revoir” avec une énorme accolade et quelques petites larmes. »
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Un été de changements importants
Le départ de Watkins est le dernier d’une série de départs majeurs de Villa Park, alors que le club traverse un été de profonde restructuration de son effectif. La direction de Villa reste toutefois inflexible sur un point : ces ventes sont nécessaires pour maintenir la stabilité financière tout en poursuivant l’évolution de l’effectif en vue des défis à venir.
Dans un communiqué publié dimanche, le club a salué l’impact de l’attaquant : « Capable de marquer différents types de buts avec un instinct impitoyable, associé à une éthique de travail altruiste au service de l’équipe, Watkins quitte Villa après avoir joué son rôle dans notre victoire en Ligue Europa de l’UEFA, avec les meilleurs vœux de tous au sein du club. »
L’attaquant a également tenu à remercier les entraîneurs qui ont supervisé sa progression, ajoutant : « Il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre, qui m’enthousiasme. Je referme toutefois ce chapitre le cœur lourd. »
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