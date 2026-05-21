Si Youri Tielemans a volé la vedette avec une splendide volée pour l’ouverture du score, Watkins a aussitôt rappelé que ce but n’était pas le fruit du hasard. L’attaquant anglais a expliqué que l’entraîneur des coups de pied arrêtés de Villa, Austin MacPhee, avait conçu une stratégie audacieuse sur corner, laissant quatre joueurs devant le but pour créer le surnombre.

Au micro de TNT Sports, l’attaquant a expliqué : « J’ai visionné beaucoup de finales et je suis convaincu de l’importance des coups de pied arrêtés. Avant cela, la rencontre était plutôt prudente, ils défendaient en homme à homme. Chapeau à Austin MacPhee pour son audace : nous avons laissé quatre joueurs devant sur un corner. Marquer de la sorte était exceptionnel. J’ai senti que nous maîtrisions la partie et que nous les avons punis en fin de match. »



