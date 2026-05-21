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Ollie Watkins attribue une part significative du succès d’Aston Villa en Ligue Europa à une stratégie audacieuse sur les coups de pied arrêtés
Le pari de MacPhee s'avère payant
Si Youri Tielemans a volé la vedette avec une splendide volée pour l’ouverture du score, Watkins a aussitôt rappelé que ce but n’était pas le fruit du hasard. L’attaquant anglais a expliqué que l’entraîneur des coups de pied arrêtés de Villa, Austin MacPhee, avait conçu une stratégie audacieuse sur corner, laissant quatre joueurs devant le but pour créer le surnombre.
Au micro de TNT Sports, l’attaquant a expliqué : « J’ai visionné beaucoup de finales et je suis convaincu de l’importance des coups de pied arrêtés. Avant cela, la rencontre était plutôt prudente, ils défendaient en homme à homme. Chapeau à Austin MacPhee pour son audace : nous avons laissé quatre joueurs devant sur un corner. Marquer de la sorte était exceptionnel. J’ai senti que nous maîtrisions la partie et que nous les avons punis en fin de match. »
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Le sang-froid à toute épreuve d'Emery donne le ton
En remportant la Ligue Europa pour la cinquième fois, Unai Emery a établi un nouveau record. Le technicien espagnol, déjà vainqueur avec Séville puis Villarreal, a inscrit son nom en lettres d’or aux côtés de Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti et José Mourinho, seuls entraîneurs à avoir également remporté cinq finales européennes majeures. Son calme a en outre profité au groupe, comme l’explique Watkins : « Il était très serein aujourd’hui pendant la préparation. En championnat, il est parfois nerveux car il veut à tout prix gagner, mais ce soir il était détendu et cela a posé le ton pour nous, les joueurs. »
Avec ce cinquième sacre continental, il rejoint les légendaires entraîneurs italiens Giovanni Trapattoni et Carlo Ancelotti, ainsi que José Mourinho, en tête du classement des techniciens ayant remporté le plus de finales européennes majeures. Son sang-froid a par ailleurs été précieux pour le groupe, comme l’a souligné Watkins : « Il était vraiment calme aujourd’hui pendant la préparation. Parfois, en championnat, il est anxieux parce qu’il veut la victoire, mais aujourd’hui, il était serein et cela a donné le ton pour nous, les gars. »
Une soirée riche en émotions pour les Villans
Cette victoire 3-0, scellée par des buts d’Emiliano Buendía et Morgan Rogers, marque un tournant historique pour le club. Pour Watkins, cet exploit couronne un parcours qui l’a vu passer d’une situation incertaine en milieu de tableau à un titre continental et à une nouvelle qualification pour la Ligue des champions.
« Une expérience incroyable. Regardez ça. C’est ce dont on rêve », savoure Watkins, imprégné de l’ambiance. « Il y a parfois des hauts et des bas, mais nous avons tenu bon jusqu’au bout, nous avons persévéré, nous avons décroché notre place en Ligue des champions. C’est tellement spécial. Tous ces supporters... c’est indescriptible. »
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McGinn salue l’ère du « tout est possible »
Le capitaine John McGinn a exprimé l’immense fierté qui l’animait alors que le chrono s’égrainait avant la remise du trophée. Pour McGinn et nombre de ses coéquipiers, ce triomphe constitue l’apogée de leur carrière à ce jour, alors qu’ils se projettent déjà en Ligue des champions la saison prochaine.
L’international écossais a salué l’impact transformateur de son entraîneur à Villa Park. « Avec ce coach aux commandes, tout devient possible », a déclaré McGinn. « Ce soir, c’était la concrétisation de tout notre travail, de notre cohésion. Et la fierté que j’ai ressentie à 3-0 à dix minutes de la fin, en réalisant que nous étions champions d’Europe, est indescriptible. C’est le moment le plus fier de ma carrière. »