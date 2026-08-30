Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait imposé comme indispensable, donc le club a réalisé une excellente opération en obtenant de Liverpool une indemnité à neuf chiffres. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas plus faible sans Barcola. En fait, il sera désormais plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus cohérente maintenant que le joueur de 23 ans n’entre plus en ligne de compte. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et cet accord contribuera donc à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une très bonne position de négociation lorsqu’il se séparera d’autres joueurs de l’effectif lors des prochains mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG, malgré des rotations constantes dans le onze de départ. Cela suffit à montrer qu’il s’agit d’un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du plan tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et rend à Liverpool le pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers qu’il a perdu lorsque Mohamed Salah a quitté le club. Sa vitesse fulgurante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une forte intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que le très limité Cody Gakpo, qui serait selon certaines informations une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est toutefois pas positif, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera instantanément à la brutalité physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont immédiatement sur le dos de Barcola s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses décisions de recrutement après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir brillé dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et après s’être illustré sur la scène de la Coupe du monde avec la France. Mais on pourrait tout à fait soutenir que le fait d’occuper un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans être accablé par trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il est entré sur le terrain et a énormément bénéficié du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est dans le crépuscule de sa carrière à 35 ans. Barcola était bien plus tranquille au PSG en comparaison du défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin qu’il soit le joueur qui fasse gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il a la robustesse nécessaire pour être à la hauteur de telles attentes. Cela dit, il faut respecter le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola montre qu’il est solide mentalement. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, car il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais mener Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bien le mettre dans la course. À condition d’être prêt dès le départ et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola au rang de superstar. Note : A-

James Westwood