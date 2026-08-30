Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ollie Watkins Al-Hilal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Ollie Watkins a pris une décision honteuse en laissant Aston Villa derrière lui pour rejoindre l’Arabie saoudite : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026l

Opinion
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
FC Barcelone
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Pour certains fans de football, l’été est la période du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’elle est marquée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 se révèle une nouvelle fois très animé, avec plusieurs très grands noms qui bouclent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au moment où il se produit, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 août : Ollie Watkins (d’Aston Villa à Al-Hilal, 60 M€)

    Pour Villa : Obtenir 50 M£ pour un attaquant qui fêtera ses 31 ans en décembre, c’est du très bon travail de la part de Villa. Il n’y aurait jamais eu de meilleur moment pour encaisser, et comme Unai Emery l’a plus ou moins reconnu, Watkins ne voulait plus être à Villa Park. Voir partir un joueur aussi talismanique est un coup dur, et son remplaçant Nicolas Jackson ne sera pas à la hauteur, mais il aurait été bien pire de conserver un Watkins mécontent qui aurait pu perturber l’équipe à l’avenir. Emery sera toutefois triste d’en être arrivé là. Avec les départs également de Morgan Rogers, Ezri Konsa et Youri Tielemans, Villa se serait vraiment bien passé de perdre un autre leader du vestiaire. Le dernier chapitre n’a pas été joli, mais Watkins est une icône moderne de Villa, lui qui a inscrit au moins 15 buts en Premier League lors de chacune des quatre dernières saisons. Villa ne pourra pas compter sur Jackson pour apporter les mêmes qualités de match-winner de manière régulière. Le montant est excellent, mais cette saga laissera tout de même un goût amer. Note : C+

    Pour Al-Hilal : Un mouvement intelligent au milieu de rumeurs affirmant que le club cherche à résilier le contrat de Karim Benzema. Watkins a davantage à offrir à la pointe de l’attaque, puisqu’il arrive après une saison à 21 buts avec une équipe de haut de tableau de Premier League. Al-Hilal peut être certain que Watkins est capable de mener l’attaque jusqu’au terme de son contrat de trois ans. Il devrait instantanément devenir un candidat au Soulier d’or aux côtés de joueurs comme Cristiano Ronaldo et l’ancien de Brentford Ivan Toney, alors qu’Al-Hilal vise à reprendre le titre de Saudi Pro League à Al-Nassr. Le recrutement d’un joueur du calibre de Watkins donnera également à Al-Hilal de solides raisons de croire à une première couronne en Ligue des champions Élite de l’AFC depuis 2021. Watkins est toujours un international anglais en activité, avec la vitesse et la malice pour faire un énorme carton. C’est un coup incroyable pour Al-Hilal, qui montre que l’attrait financier de l’Arabie saoudite ne disparaîtra pas de sitôt. Note : A+

    Pour Watkins : Une honte absolue. En janvier dernier, Watkins avait fait l’objet d’une offre d’Arsenal et aurait été une cible de longue date de Manchester United. L’intérêt autour de Watkins en Premier League était suffisant cet été pour qu’il reste au plus haut niveau, ou il aurait pu rejoindre Fenerbahçe après avoir, selon certaines informations, trouvé un accord sur les termes personnels avec le club turc, ce qui aurait tout de même été bien mieux qu’un départ vers l’Arabie saoudite. Watkins sacrifie les dernières belles années de sa carrière pour un compte en banque plus garni, l’expert du football saoudien Mohamed Qutob ayant déclaré à Radio WM qu’il pourrait gagner « au minimum 20 M£ par an », le salaire étant considéré comme exonéré d’impôts. Cela se comprendrait si Watkins était un joueur plus âgé avec peu de choses à offrir, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Il pourrait probablement briller dans n’importe quel grand club européen, et continuer à être un atout important pour l’Angleterre. Il touchait aussi, selon certaines informations, 130 000 £ par semaine à Villa, ce qui est largement suffisant pour vivre dans le confort financier. Ce transfert dégage un écœurant manque d’ambition, et il devrait avoir honte de la manière dont il a acculé Villa. Watkins devrait être écarté de la sélection anglaise après avoir encaissé son jackpot au sommet de sa carrière. Un business horrible, déplorable, qui ne fait que contribuer davantage à la perte de foi des supporters dans la magie du football. Note : F

    James Westwood

    • Publicité
  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 août : Emiliano Martinez (d’Aston Villa à Chelsea, 7,5 M£)

    Pour Villa : Vendre Martinez est devenu une nécessité après le recrutement de Zion Suzuki par Villa en provenance de Parme. Le champion du monde argentin n'aurait jamais accepté de jouer les doublures de Suzuki, et cela aurait pu provoquer des tensions dans le vestiaire. Cela n'aurait pas non plus eu de sens pour Villa de conserver un Martinez mécontent pour la deuxième année consécutive. Son implication a été remise en question après son transfert avorté à Manchester United l'an dernier, et une nouvelle tentative de départ ratée aurait sûrement fait chuter sa motivation au plus bas. L'envoyer à Chelsea est aussi une bonne opération pour Villa ; en tant que huitième transaction entre les deux clubs au cours des quatre dernières années, cela ne fait que renforcer encore davantage leurs relations. Même s'il restait une forte personnalité et un joueur très apprécié des supporters, c'était le bon moment pour Villa de sortir Martinez de sa masse salariale. Accepter une perte importante sur l'investissement initial de 20 M£ pour l'ancien gardien d'Arsenal fera un peu mal, mais il n'y avait aucune raison logique pour Villa de continuer à lui verser un salaire aussi élevé. Note : B+

    Pour Chelsea : Même si Martinez est devenu un peu plus sujet aux erreurs ces dernières années, il ne fait aucun doute qu'il représente une énorme amélioration par rapport à Robert Sanchez. L'Espagnol était un point faible majeur chez les Blues depuis bien trop longtemps ; ils n'auraient jamais pu revenir dans la course aux plus grands trophées s'il était resté numéro 1. Martinez apporte des références confirmées en Premier League, et c'est un leader naturel avec une mentalité de gagneur à tout prix. S'attacher les services du double lauréat du trophée Yachine pour seulement 7,5 M£ est un véritable coup pour Chelsea, dont les chances non seulement de se qualifier pour la Ligue des champions, mais aussi de potentiellement concurrencer Arsenal dans la course au titre, paraissent désormais bien meilleures. C'est un joueur des grands rendez-vous qui n'aura aucun mal à gérer la pression qui accompagne la vie à Stamford Bridge, et il sera aussi un mentor idéal pour la doublure Mike Penders. Le onze de départ de Xabi Alonso a désormais très fière allure. Note : A+

    Pour Martinez : C'est le cap supérieur que le héros argentin recherchait au niveau des clubs, malgré l'absence actuelle de Ligue des champions à Chelsea. Le cycle de Martinez à Villa était manifestement terminé, et le club pourrait vivre une saison de transition difficile après avoir perdu tant d'autres joueurs clés. À l'inverse, Chelsea semble prêt à redevenir une puissance de premier plan. Martinez a désormais l'occasion d'écrire un nouveau chapitre glorieux dans son extraordinaire carrière au sein de l'un des plus grands clubs d'Europe. La Juventus suivait également le joueur de 33 ans, mais Martinez est encore assez bon pour réussir en Premier League, qui est supérieure à la Serie A depuis quelque temps déjà. Passer de Villa Park à Stamford Bridge devrait se faire sans accroc pour Martinez, d'autant qu'il correspond parfaitement au système en 3-4-2-1 de Alonso. L'Argentin est à l'aise dans la relance depuis l'arrière, contrairement à Sanchez, et il devrait exceller dans un rôle de gardien-libéro pour protéger la ligne défensive haute de Chelsea. Martinez estimera sans aucun doute qu'il peut atteindre tous les objectifs qu'il lui reste dans sa carrière avec Chelsea, et qui sait, cela pourrait même l'amener à prolonger sa carrière internationale avec l'Argentine d'un an ou deux. Note : A

    James Westwood

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 août : Bradley Barcola (du Paris Saint-Germain à Liverpool, 123 M£)

    Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait imposé comme indispensable, donc le club a réalisé une excellente opération en obtenant de Liverpool une indemnité à neuf chiffres. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas plus faible sans Barcola. En fait, il sera désormais plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus cohérente maintenant que le joueur de 23 ans n’entre plus en ligne de compte. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et cet accord contribuera donc à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une très bonne position de négociation lorsqu’il se séparera d’autres joueurs de l’effectif lors des prochains mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

    Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG, malgré des rotations constantes dans le onze de départ. Cela suffit à montrer qu’il s’agit d’un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du plan tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et rend à Liverpool le pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers qu’il a perdu lorsque Mohamed Salah a quitté le club. Sa vitesse fulgurante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une forte intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que le très limité Cody Gakpo, qui serait selon certaines informations une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est toutefois pas positif, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera instantanément à la brutalité physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont immédiatement sur le dos de Barcola s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses décisions de recrutement après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

    Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir brillé dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et après s’être illustré sur la scène de la Coupe du monde avec la France. Mais on pourrait tout à fait soutenir que le fait d’occuper un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans être accablé par trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il est entré sur le terrain et a énormément bénéficié du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est dans le crépuscule de sa carrière à 35 ans. Barcola était bien plus tranquille au PSG en comparaison du défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin qu’il soit le joueur qui fasse gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il a la robustesse nécessaire pour être à la hauteur de telles attentes. Cela dit, il faut respecter le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola montre qu’il est solide mentalement. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, car il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais mener Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bien le mettre dans la course. À condition d’être prêt dès le départ et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola au rang de superstar. Note : A-

    James Westwood

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 août : Nicolas Jackson (de Chelsea à Aston Villa, 65 M£)

    Pour Chelsea : Réaliser une telle plus-value sur un joueur recruté initialement pour seulement 32 M£ et devenu indésirable sous Xabi Alonso, c’est un coup de maître de la part de Chelsea. Le fait d’avoir résisté à la tentation de prêter à nouveau Jackson malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid a aussi porté ses fruits, avec son salaire de 100 000 £ désormais définitivement retiré de la masse salariale. Jackson n’a jamais vraiment convaincu lors de ses deux premières saisons à Stamford Bridge, et le constat a été le même lors de son prêt au Bayern Munich la saison dernière. Il n’allait jamais passer devant Joao Pedro ou Danny Welbeck dans la hiérarchie, donc cette vente allait dans l’intérêt de Chelsea. Cela dit, une crise des blessures en attaque pourrait faire mal vieillir cette opération. Chelsea renforce aussi un rival direct dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, et cela ferait tache si Unai Emery parvenait soudainement à révéler tout le potentiel de Jackson. Chelsea pourra toutefois toujours dire que l’offre était trop belle pour être refusée : récupérer jusqu’à 65 M£ pour la version actuelle de Jackson a sans aucun doute provoqué une grande satisfaction dans la salle du conseil. Note : A-

    Pour Villa : Jackson ne vaut tout simplement pas, pour Villa, un montant record pour le club. C’est un finisseur extrêmement irrégulier et il n’a pas le même jeu complet qu’Ollie Watkins. Oui, il a cinq ans de moins que le joueur qu’il remplace, mais il n’a absolument pas le même vécu en Premier League. Même si Jackson a inscrit un respectable total de 24 buts en 65 apparitions en championnat avec Chelsea, il a manqué bien plus d’occasions qu’il n’en a converties, et avait tendance à récolter des cartons stupides. Jackson entretient toutefois une bonne relation avec Emery après avoir travaillé avec l’Espagnol à Villarreal, et le système fluide d’Emery permettra au joueur de 25 ans de se déplacer latéralement et de créer des surnombres sur les côtés ; il n’aura pas à rester coincé entre deux défenseurs centraux comme c’était le cas à Chelsea. Villa attaque aussi généralement avec deux joueurs devant, donc Jackson ne sera jamais isolé. Il est difficile de l’imaginer se transformer en buteur prolifique, mais un Jackson en confiance devrait être relancé à mesure que son implication dans le jeu augmente. Cela ne ressemble toutefois pas à un recrutement qui va réellement enthousiasmer de nouveau les supporters de Villa, après le choc de la claque 4-0 subie contre Brighton lors de la première journée. Ce serait une erreur si Villa ne cherchait pas à ajouter un renfort offensif avant la clôture du mercato, car Jackson n’est pas assez bon pour mener une nouvelle course au top 5. Note : C+

    Pour Jackson : Après deux années d’irrégularité et d’opportunités limitées à Chelsea et au Bayern, Jackson sera ravi d’avoir décroché un rôle de premier plan sous les ordres d’un entraîneur qui avait déjà su tirer le meilleur de lui. Emery comprend parfaitement les qualités tactiques de Jackson et ses besoins psychologiques, et il sera davantage apprécié dès le départ qu’il ne l’a jamais été à Chelsea. Cependant, succéder à Watkins est une tâche intimidante et aucune patience ne lui sera accordée au vu de son montant de transfert ridicule. Si Jackson ne s’adapte pas immédiatement, les difficultés collectives de Villa se poursuivront et la cellule de recrutement sera vivement critiquée pour avoir pris un pari aussi coûteux. Les comparaisons constantes avec Watkins pourraient peser sur lui : beaucoup dépendra de sa force mentale. Jackson a au moins échappé au climat d’incertitude qui l’entourait à Chelsea et à l’instabilité qui freine le club ces dernières années. Villa lui offre un environnement plus stable, ainsi que la Ligue des champions, ce qui donne à Jackson l’opportunité d’un véritable nouveau départ. C’est le meilleur scénario qu’il pouvait espérer à ce stade de sa carrière, mais l’attaquant sénégalais doit désormais montrer qu’il a appris de ses erreurs passées. Note : B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 août : Omar Marmoush (de Manchester City à Tottenham, prêt)

    Pour Manchester City : Un dossier un peu étrange pour City, qui a choisi de se séparer de Marmoush seulement une saison et demie après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort, avec une réputation grandissante. Rivaliser avec la machine à buts Erling Haaland pour une place de titulaire en pointe est une tâche peu enviable pour n’importe quel attaquant, et City estimera sans doute que Marmoush n’a pas vraiment saisi sa chance lorsque Pep Guardiola lui en a donné l’occasion. Sa seule et unique saison complète a été perturbée par un temps de jeu inévitablement limité, une blessure au genou et sa convocation avec la sélection égyptienne pour la Coupe d’Afrique des nations. Fait révélateur, il a dû attendre la fin du mois de janvier de cette année pour enfin inscrire son premier but en Premier League de la saison 2025-26. Marmoush peut légitimement mettre en avant son manque de temps de jeu, étant donné qu’il a été impliqué sur six buts lors de l’équivalent d’environ 7,5 matches la saison dernière, mais il n’allait tout simplement jamais déloger Haaland du onze de départ, et à 27 ans, il n’est guère surprenant que City ait saisi l’occasion de récupérer de l’argent, Tottenham étant prêt à payer jusqu’à 60 millions de livres sterling pour recruter définitivement Marmoush l’été prochain après son prêt initial dans le nord de Londres. Il sera intéressant de voir comment Manchester City le remplacera, car celui qui arrivera devra se contenter du banc. Note : B+

    Pour Tottenham : Encore une dépense excessive dans un été de décisions déroutantes du côté de Tottenham. Marmoush est loin d’avoir assez montré à Manchester pour justifier que City réalise un petit bénéfice sur ce qu’il a dépensé pour lui en janvier 2025, les Spurs continuant de jeter de l’argent sur leurs problèmes après avoir flirté avec la relégation lors de saisons consécutives ; Marmoush suit Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savinho en rejoignant le club du nord de Londres pour un montant qui s’avérera exorbitant. Même si Marmoush a visiblement eu du mal à s’adapter à la Premier League, Tottenham espérera que l’arrivée du joueur de 27 ans résoudra enfin ce poste problématique depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich il y a trois ans ; Richarlison comme Dominic Solanke ont été plombés par les blessures et l’irrégularité. Les Spurs doivent croire qu’avec du temps de jeu, Marmoush peut devenir un attaquant de Premier League d’élite capable d’empiler les buts lorsqu’il est la référence en pointe, malgré ses difficultés à l’Etihad. En ce sens, c’est un transfert enthousiasmant, qui pourrait aider le club du nord de Londres à réduire l’écart avec ses rivaux. Note : C+

    Pour Marmoush : Avec le recul, Marmoush estimera sans doute qu’il n’aurait pas dû rejoindre City l’an dernier, son bref passage s’étant déroulé comme beaucoup l’auraient imaginé étant donné l’obstacle de taille que représentait Haaland sur sa route vers la réussite à Manchester. Même si cela peut sembler un peu prématuré, on ne peut pas reprocher à l’attaquant de partir à la recherche d’un nouveau départ en Premier League. Même s’il ne jouera probablement pas les trophées, Marmoush a désormais l’occasion de s’installer à Londres et de devenir un héros pour les Spurs, où il devrait pouvoir compter sur une place de titulaire garantie en pointe. Reste à voir s’il peut devenir le buteur qui manque cruellement au club depuis le départ de Kane. Marmoush sera déterminé à retrouver le niveau de prolifique qui avait convaincu City de dépenser autant pour lui au départ, mais il devra réussir ses débuts pour éviter de se mettre à dos le notoirement imprévisible Roberto De Zerbi. Note : B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 août : Liam Delap (de Chelsea à Nottingham Forest, 50 M£)

    Pour Chelsea : En apparence, cela ressemble à une bonne opération pour Chelsea. Le club a réussi, d’une manière ou d’une autre, à vendre Delap pour 20 M£ de plus que ce qu’il avait payé à Ipswich Town pour le recruter il y a tout juste un an, et cet apport immédiat de liquidités pourrait l’aider à conclure d’autres opérations avant la fermeture du mercato. Cependant, 20 % du bénéfice devraient, selon les informations, être versés directement à Ipswich en raison d’une clause de revente incluse dans l’accord qui avait envoyé Delap à Stamford Bridge. Son départ laisse aussi potentiellement Xabi Alonso avec les seules options Joao Pedro et le vétéran Danny Welbeck au poste de numéro 9, alors que Nicolas Jackson et Emmanuel Emegha sont eux aussi fortement annoncés sur le départ. Il s’agit toutefois d’un risque calculé de la part de l’entraîneur de Chelsea. Alonso a rapidement décidé que Delap ne correspondait pas à son système, et Chelsea l’a écarté sans état d’âme au lieu de laisser sa valeur diminuer dans un rôle de remplaçant en disgrâce. Chelsea n’a pas tiré le meilleur de Delap au cours d’une saison marquée par le chaos sur le banc, et s’en séparer si vite constitue un aveu d’échec, mais l’énorme indemnité finale amortit parfaitement le choc. Delap a finalement été totalement éclipsé par Pedro, lui aussi recruté en 2025, et il n’y avait aucun sens à le conserver une année de plus. Note : B+

    Pour Forest : Battre le record de transfert du club pour recruter un joueur qui n’a inscrit qu’un seul but en Premier League en 28 apparitions en Premier League avec Chelsea ne donne pas une très bonne image. Si Delap se rate au City Ground, Forest s’exposera à un embarras public et sa marge de manœuvre future vis-à-vis du PSR pourrait en prendre un gros coup. Investir autant sur un joueur de 23 ans qui a connu des difficultés de forme et de condition physique au cours de l’année écoulée est un mouvement très désespéré, quelle que soit la manière de le présenter. Cela dit, Forest avait besoin d’un autre attaquant après le départ de Taiwo Awoniyi à Coventry pour 9 M£. Igor Jesus et Chris Wood, 35 ans, ont tous deux été inefficaces lors des deux défaites consécutives de Forest contre Leeds, en Premier League puis en Carabao Cup, et Delap peut apporter l’énergie qui manque cruellement. À son meilleur niveau, l’ancien d’Ipswich peut être un cauchemar pour les défenses grâce à ses qualités athlétiques et sa capacité à porter le ballon à grande vitesse. C’est aussi un finisseur solide des deux pieds, et il aura faim de faire ses preuves après un passage aussi frustrant à Chelsea. Oliver Glasner croit manifestement au potentiel de Delap, sans quoi cette opération n’aurait jamais été conclue. Reste à savoir s’il pourra gérer l’immense pression qu’il aura sur les épaules dès la première minute dans un autre club ambitieux. Note : C

    Pour Delap : C’est un moment charnière dans la jeune carrière de Delap. Il a laissé passer sa chance à Chelsea, mais une réussite à Forest pourrait le remettre sur la voie d’une place en équipe d’Angleterre A. L’avant-centre presque impossible à arrêter qui a porté Ipswich à bout de bras lors de sa campagne de Premier League 2024-2025 est toujours là, quelque part, et ce changement d’environnement pourrait le remettre sur le devant de la scène. Delap était le cinquième choix à Chelsea et n’avait même pas de numéro dans l’effectif, mais il arrivera directement comme homme fort de Forest. Le City Ground est donc l’endroit idéal pour qu’il regonfle sa confiance, et le style de jeu de Glasner devrait lui convenir parfaitement. L’équipe de Forest est organisée pour pratiquer un football direct, intense, qui fait mal aux adversaires en transition, ce pour quoi Delap est taillé. Il a le gabarit imposant, l’agilité et la vitesse pour prendre la profondeur à volonté ; tout dépendra de sa capacité à convertir les occasions quand elles se présenteront. Delap a de la chance de s’en être si bien sorti, mais une troisième chance à ce niveau ne se représentera pas : c’est maintenant ou jamais. Note : B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 août : Nico Gonzalez (de Manchester City à Newcastle, 52 M£)

    Pour Manchester City : Récupérer l’intégralité des 50 M£ versés à Porto pour Gonzalez en janvier 2025 est une sacrée performance, au vu du peu d’impact qu’il a eu à l’Etihad Stadium. Il ne s’est jamais vraiment installé dans un rôle bien défini à Manchester, et l’argent de sa vente devrait aider City dans sa poursuite d’Enzo Fernandez. Cependant, si ce dossier n’aboutit pas avant la date limite, City se retrouvera terriblement à court d’options au milieu de terrain. Gonzalez est le quatrième milieu senior à quitter le club lors de ce mercato après Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders. En l’état, Enzo Maresca ne peut compter dans l’entrejeu que sur les recrues estivales Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, ainsi que sur Mateo Kovacic. Il n’était peut-être pas un joueur clé, mais Gonzalez était tout à fait capable d’assurer l’intérim et ne donnait jamais moins de 100 %. Cela pourrait très vite devenir une vente que City regrettera, d’autant qu’il n’y a aucune garantie qu’Anderson et Bouaddi justifient leurs prix XXL dans les mois à venir. Note : C

    Pour Newcastle : L’arrivée de Gonzalez atténue le coup dur causé par la perte du duo clé du milieu Bruno Guimaraes-Sandro Tonali, et l’Espagnol pourrait être un mentor précieux pour l’autre recrue Sean Steur, encore très brut à seulement 18 ans. Il peut occuper le rôle de régulateur bas dans le système de Newcastle de Matthias Jaissle grâce à ses passes qui cassent les lignes et à son impressionnant taux élevé de récupérations hautes, le meilleur d’Europe la saison dernière parmi tous les milieux ayant disputé au moins 900 minutes (2,13). Joueur de Premier League puissant physiquement, expérimenté, et avec encore les meilleures années de sa carrière devant lui, le joueur de 24 ans pourrait s’avérer être une recrue astucieuse pour Newcastle. Cependant, les supporters qui espèrent peut-être que Gonzalez remplacera directement l’influence de Guimaraes se trompent lourdement. C’est davantage un perturbateur qu’un créateur, et il ne représente donc pas, tant s’en faut, la même menace dans le dernier tiers. Ce n’est pas la recrue transformatrice dont Newcastle a besoin pour redevenir un candidat au top 6, mais elle devrait largement contribuer à l’empêcher de glisser dans la lutte pour le maintien. Note : B

    Pour Gonzalez : Même s’il s’agit sans aucun doute d’un pas en arrière en termes de compétitivité au plus haut niveau, c’est globalement un mouvement positif pour Gonzalez. Il n’a jamais été un titulaire régulier à City, mais il intégrera directement le onze de Newcastle de Jaissle comme membre clé de l’équipe. S’il parvient à faire remonter Newcastle au classement, la cote de Gonzalez atteindra de nouveaux sommets, et il sera vu comme un joueur spécialiste plutôt que comme une simple option de rotation correcte. Cependant, il ne rejoint pas un environnement stable propice à une progression immédiate. Newcastle est dans une phase de transition qui s’accompagnera naturellement de beaucoup de frustration, et Gonzalez portera une charge bien plus lourde sans les joueurs de classe mondiale qui l’entouraient à City. C’est un défi intimidant, rendu encore plus difficile par son prix de 52 M£, ce qui signifie qu’on ne lui laissera pas beaucoup de temps pour prendre ses marques. Cela dit, il a les qualités mentales et physiques pour être à la hauteur, et ses chances d’intégrer l’équipe d’Espagne seront plus élevées en raison de l’augmentation substantielle de son temps de jeu. Note : B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur le plus prometteur du centre de formation depuis Eden Hazard. Dans ce contexte, le transfert à plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir signé une prestation d’homme du match face au Real Madrid le jour de ses 17 ans, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des clubs de l’élite européenne, et sa performance exceptionnelle avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil le 13 juin a rendu un départ estival inévitable. Cela reste toutefois un montant incroyable pour Lille, qui avait auparavant estimé la valeur de Bouaddi à environ 70 millions de livres sterling. Le club a déjà réalisé d’énormes ventes avec des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao mais, comme pour le départ de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il ne s’agit ici que de bénéfice net pour une équipe à la réputation méritée dans le développement et l’accompagnement des plus grands jeunes talents. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y a jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde l’étendue de ses innombrables qualités en menant l’Espagne au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi pour City était donc de récupérer le plus d’argent possible sur Rodri tout en trouvant en même temps un successeur digne de ce nom. Il faut dire que le club a atteint ses deux objectifs : 65 millions de livres sterling constituent une belle somme pour un joueur de 30 ans revenu depuis peu d’une blessure au ligament croisé antérieur ; et même si City a clairement surpayé Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et immense. Bien sûr, cela représente encore une énorme attente pour un joueur de 18 ans, appelé à combler immédiatement le vide immense laissé par l’un des plus grands numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut bien reconnaître que City a recruté aujourd’hui le milieu défensif le plus prometteur du monde (Liverpool aurait vraiment pu faire avec la signature de Bouaddi !). Reste à savoir s’il pourra régler immédiatement tous les problèmes déjà évidents de City sous les ordres d’Enzo Maresca, c’est une toute autre question... Note : B

    Pour Bouaddi : Le genre de transfert qu’il semblait toujours destiné à réaliser, et plus tôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il croit aussi énormément en sa qualité. Il ne doute pas de sa capacité à s’imposer au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé d’allégeance internationale plus tôt cette année, passant de la France au Maroc, puisque ce dernier lui offrait l’opportunité de disputer la Coupe du monde de cet été. Les prestations étonnamment matures de Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure pour son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une tâche intimidante et il ne bénéficiera pas de beaucoup d’indulgence compte tenu du montant de son transfert. Mais il semble clairement posséder l’intelligence, la confiance et le sang-froid nécessaires pour faire face à l’intensité incroyable de la Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, pour l’épauler dans l’entrejeu devrait aussi l’aider à alléger sa charge et à lui enlever une partie de la pression pour être performant immédiatement. Note : B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : C’est une nouvelle démonstration du brillant modèle économique de Brighton. Les dirigeants du club ont peut-être surpris en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors qu’il était encore relativement peu connu il y a trois ans, mais cette décision s’est révélée très payante puisqu’ils réalisent un énorme bénéfice seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à Manchester United, alors qu’il sortait d’une saison contrastée, et que son entraîneur Fabian Hurzeler estimait que les spéculations sur son transfert avaient d’abord affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un package total de 70 M£ (95,5 M$) ressemble malgré tout à une belle opération pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’afficher une certaine irrégularité. Le club de la côte sud va inévitablement réinvestir cet argent sur plusieurs autres jeunes pépites, qu’il revendra ensuite avec un bénéfice significatif. Note : B+

    Pour Manchester United : À United, on estimera que la patience a payé. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton à l’été 2025 après qu’il était devenu clair que Brighton voulait une indemnité dans les mêmes eaux que les 115 M£ versés par Chelsea pour Moises Caicedo en 2023, mais il a toujours été rapporté qu’un retour à la charge pour Baleba aurait lieu à un moment donné. Ce moment est arrivé, Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 assez mitigée du milieu pour boucler ce qu’il considérera comme une affaire à prix réduit lors d’un été où les montants ont été grossièrement gonflés, étant donné qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances inconstantes de Baleba s’expliquaient simplement par le fait qu’il était encore un peu brut, alors que ses meilleures années sont clairement encore devant lui. Sa saison a aussi été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il a été bien meilleur lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant apparemment été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et la capacité de projection au milieu que Manchester United recherchait désespérément cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à réaliser son potentiel, il sera une solution idéale à long terme pour un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû se montrer patient, mais Baleba est enfin en route pour Old Trafford dans ce qui ressemble forcément à un transfert de rêve pour un joueur arrivé en Europe depuis son pays natal, le Cameroun, il y a seulement quatre ans et demi. Brighton savait clairement qu’il recrutait un jeune joueur à fort potentiel lorsqu’il a accepté de débourser la coquette somme de 23 M£ pour le faire venir en 2023, alors qu’il n’était encore qu’un joueur de 19 ans relativement peu connu, et en dehors du trou d’air de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité, et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte à croire qu’il est appelé à devenir une figure importante d’entrée à Old Trafford, où un milieu défensif physique figurait depuis un certain temps sur la liste des souhaits. Il fera partie d’un milieu renouvelé aux côtés de l’un de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que de Bruno Fernandes, avec pour mission de casser les attaques adverses et de faire avancer son équipe ballon au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure de pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un ajout enthousiasmant sur le long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat très sérieux au titre de l’indemnité de transfert la plus ridicule jamais payée dans toute l’histoire du football ! City va rire jusqu’à la banque après avoir réussi, d’une manière assez improbable, à réaliser une vente record dans l’histoire du club avec un joueur qui a surtout soufflé le chaud et le froid durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un total dérisoire de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois encore, été prêt à monter de façon aussi ahurissante pour obtenir son homme, un an après avoir tenté de recruter Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’il a déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les ailes, mais il reste largement le temps, d’ici la fin du mercato, de réinvestir cette rentrée d’argent colossale, et le club compte encore dans ses rangs des joueurs comme le très prometteur Jeremy Monga et Jack Grealish, désormais remis. Pour un joueur du calibre actuel assez moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un total combiné de 185 M£ (252 M$) ont fait lever des sourcils, ce deal risque de faire exploser le plafond. Tottenham a affiché sa volonté de dépenser sans compter tout au long de l’été, et le club pouvait sans doute, à la rigueur, justifier sa folie dépensière pour cette paire de nouveaux milieux comme un élément nécessaire de la refonte de l’effectif de Roberto De Zerbi après deux saisons de suite durant lesquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ pour Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’ils ont peut-être perdu le fil en coulisses. Une telle somme exige un impact régulier et de très haut niveau, et à aucun moment durant son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’offrir cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la manière dont Spurs est passé d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois plus tard, après une saison quelconque de plus, avec quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League. Il est tout à fait possible que Savinho finisse par réussir et connaisse un grand succès dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit avant tout d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho :Il faut éprouver un peu de compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de ce montant de transfert monstrueux au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être étiqueté comme un flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si Tottenham avait payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression aurait été moindre, mais le joueur de 22 ans va maintenant devoir être performant d’entrée et devenir rapidement une pièce centrale de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour réussir s’il devient un homme de base et enchaîne les matches semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver sous Pep Guardiola, réputé pour sans cesse tout remanier, à Manchester. Du point de vue du joueur, c’est un nouveau départ bienvenu dans un autre club du soi-disant « Big Six », l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, ainsi qu’un changement d’air appréciable avec son départ pour Londres. Cependant, il demeure ce sentiment tenace qu’il sera toujours lesté par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l’Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu’il n’y a désormais plus un seul joueur du cru dans l’effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, Jurgen Klopp rêvait d’une « équipe de Scousers ». Cela dit, on peut en partie comprendre pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu’il ne lui restait qu’un an de contrat et qu’il n’était clairement plus heureux à Anfield. Même le licenciement d’Arne Slot ne semblait pas avoir amélioré son humeur durant l’été, comme l’a souligné son accrochage avec Dominik Szoboszlai au sujet du brassard de capitaine. Cependant, si Liverpool a bien fait de tenir bon sur l’indemnité de transfert réclamée pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de façon inquiétante de nombre et de qualité dans l’entrejeu. Et n’oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l’une des meilleures options de Slot au poste d’arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l’Inter : Une recrue potentiellement astucieuse. Beppe Marotta est une sorte de maître du marché des transferts et le directeur général de l’Inter estimera probablement que Jones représente une belle opération. Rappelons que, même si l’on a l’impression que le produit du centre de formation de Liverpool est là depuis une éternité, il n’a encore que 25 ans et ce n’est pas si loin l’époque où il jouait assez bien pour se faire une place en équipe d’Angleterre. Jones semble assurément bien correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, étant donné qu’il résiste remarquablement bien au pressing et qu’il se dépense aussi sans compter pour l’équipe. Ainsi, même si Jones n’offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, c’est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui laisse penser qu’il a toutes les chances de connaître à Milan un succès aussi grand que celui du Scot à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d’air très nécessaire. Les choses s’étaient essoufflées pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière était au point mort et sa frustration était évidente. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est vite devenu clair qu’il n’obtiendrait pas le temps de jeu qu’il désirait tant à son poste de prédilection au milieu de terrain sous Andoni Iraola non plus. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu’il lui fallait. Assurément, la présence de ses compatriotes John Stones et Djed Spence devrait l’aider à s’adapter rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A, qui, malgré toutes ses qualités, reste incontestablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d'Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui était entré dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, les occasions de récupérer une somme aussi importante auraient été limitées si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est sans doute le mieux qu’il y avait à obtenir, malgré son statut d’international anglais et le fait que les Villans aient réclamé 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt dans l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde squelettique à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club va donc devoir agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un nouveau joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Man Utd, tandis qu’une grande incertitude entoure l’avenir d’Ollie Watkins et d’Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un choix déroutant de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Arsenal semblait déterminé, selon plusieurs informations, à renforcer le côté droit de sa défense après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà les ressources nécessaires à sa disposition pour faire sans eux et faire économiser au club une somme conséquente. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est nominalement un défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner sur ce côté si d’autres glissaient dans l’axe. Arsenal aurait peut-être dû procéder à quelques ajustements avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été si préjudiciable à une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa bloque désormais directement sa progression, et on peut en dire autant du joueur formé au club Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs considérables dont il dispose en coulisses à l’Emirates, alors que le club accède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre fronts, mais cela ressemble à une solution coûteuse à un problème qui devrait être de courte durée. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut certainement pas reprocher à Konsa de rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part en quête de trophées plus prestigieux après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il devra livrer une vraie bataille pour s’imposer durablement dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire d’entrée au poste d’arrière droit devant White, et il sera presque certainement relégué dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés aptes à revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires garantis et de ses soi-disant « finishers », et c’est ce second rôle que Konsa semble destiné à occuper à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League et peut-être même d’Europe, il ne s’en souciera probablement pas le moins du monde. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (de Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Quel coup ! City est parvenu, d’une manière assez incroyable, à réaliser une petite mais significative plus-value sur un joueur qui a connu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 millions de livres sterling. Reijnders avait pourtant laissé une impression positive lors de ses débuts en Premier League, en marquant un but et en offrant une passe décisive face à Wolverhampton en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a rien fait pour améliorer les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, cela a anéanti le peu d’espoir qu’il avait de renverser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant afin d’aider à financer le transfert envisagé du favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut évidemment soutenir que le Néerlandais méritait davantage de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une déclaration d’intention, et peut-être la plus marquante à ce jour. Al-Qadsiah jouit d’une réputation méritée comme l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais la signature de Reijnders constitue une véritable démonstration d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement en la capacité de Brendan Rodgers à mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a assurément fait du bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, Al-Qadsiah ayant terminé quatrième de la Saudi Pro League 2025-2026, notamment grâce à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur la scène nationale tout en gérant, en parallèle, une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Cependant, l’arrivée d’un international de la qualité de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui emménagera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, surtout à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait se battre pour les plus grands trophées en club. Alors pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les meilleures années de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il ne finira pas par regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu techniquement doué avec le sens du but : il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque bien réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les fidèles de City, mais perdre leur meilleur joueur suscitera une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a porté les succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre chutait à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi répondu présent en marquant dans les plus grands rendez-vous, notamment le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 ainsi que plusieurs buts décisifs dans la course au titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même jeu complet, et la potentielle recrue Ayyoub Bouaddi est bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup de massue pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a une tâche immense devant lui pour ajuster le plan tactique de City et faire en sorte que le club puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Une recrue retentissante qui envoie une onde de choc à travers le football européen. Le Barça était déjà grand favori pour remporter un troisième titre consécutif en Liga, mais cela semble désormais joué d’avance. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme parfait pour apporter de la stabilité à l’équipe de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça en phase de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’adapter instantanément, étant donné que l’effectif du Barça regorge déjà de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui, selon certaines informations, fait face à une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après une lésion des ligaments du genou, et Rodri est une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait dominer sur la scène nationale et continentale au cours des deux ou trois prochaines années maintenant qu’il dispose du Ballon d’Or 2024 pour mener le jeu. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit de l’étape suivante logique pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pèse peu face à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut de la hiérarchie, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était tant habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic de forme physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Après avoir déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo en sélection, la transition vers le Camp Nou devrait se faire sans accroc pour Rodri, dont on attendra qu’il assume le même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il s’est épanoui avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait offert à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des supporters du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un respectable total de 65 buts en quatre ans au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe d’Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et a exaspéré les supporters par son inefficacité irrégulière devant le but. D’un côté, le vendre était risqué car le Barça était déjà limité sur le plan offensif après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y aurait jamais eu de meilleure occasion d’en tirer un bon prix. La cote de Torres a atteint un sommet historique après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Certes, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour recruter Torres en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il avait prolongé son contrat en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se délester de son imposant salaire a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus impactant dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais faire venir un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection chez les A avec l’Espagne en 2020. La fluidité positionnelle est au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation proche de la télépathie avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait porter ses fruits immédiatement pour les doubles champions d’Europe en titre. Il y a toutes les chances que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa grande expérience du très haut niveau fera également de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que ne le faisait l’attaquant portugais, notamment grâce à ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme une montée en gamme, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui se comprend. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé en Ligue des champions dans l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, lorsqu’il disposait justement de Luis Enrique. Cependant, dans les faits, la situation de Torres à Paris ne sera pas différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il finira enfin par s’imposer comme tête d’affiche au Parc des Princes après avoir si longtemps vécu dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas indispensable en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer encore davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (de Tottenham à l’Atlético de Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, ce qui constitue une mauvaise opération, quelle que soit la manière dont on la considère. Oui, le club l’a éloigné de ses rivaux de Premier League, mais à 28 ans, il est en plein dans la force de l’âge et il a été l’un des meilleurs joueurs de l’Argentine à la Coupe du monde 2026. Tottenham pouvait, et devait, tenir bon pour obtenir un montant plus élevé. Cela dit, on a aussi le sentiment que le moment était venu pour une séparation. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et a écopé de deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et on peut dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi, le compatriote argentin de Romero, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de mener une véritable reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’adapter au vestiaire très soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina pour la Roma, l’arrivée de Romero redonne de la solidité à l’arrière-garde de l’Atlético. Il devrait très probablement être le principal point d’ancrage de la défense à trois de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser beaucoup trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leadership. Ce n’est pas seulement une union parfaite, c’est aussi une décision intelligente qui devrait largement aider l’Atlético à réduire l’écart avec le FC Barcelone en tête de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui lui échappe tant. Le fait de l’avoir obtenu pour un bon 20 M£ en dessous de sa vraie valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atlético de boucler un ou deux autres gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Naples et l’Inter, entre autres, étaient eux aussi intéressés par Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atlético, et le fait d’avoir forcé la conclusion de l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et elles seront célébrées au Metropolitano comme elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. En Premier League, les critiques voyaient Romero comme un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cette raison que l’Atlético l’a recruté. C’est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble repartir de l’avant avec De Zerbi aux commandes. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue sur un rythme plus tactique, ce qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a aussi quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à ses côtés pour l’aider à s’adapter rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (de l’Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais aussi un énorme coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a été à peu près le seul motif de satisfaction au cours d’une campagne 2025-2026 par ailleurs morose pour le club amstellodamois. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre la barre des deux chiffres à la fois en buts (17) et en passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un vrai contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance reconnu, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le type de montant que le PSG a mis sur la table pour son joyau. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent issu de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, lequel, faut-il aussi le rappeler, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il fait, mais la question de savoir si le club dispose actuellement d’assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’année prochaine reste désormais très sujette à débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair jusqu’ici que Bradley Barcola est en route vers un départ du club. Depuis le début, le sentiment était que le PSG était tout à fait disposé à encaisser sur l’attaquant français, qui était l’homme de trop devant la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et l’aspect le plus intéressant, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Akliouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une solution de qualité en doublure du titulaire du flanc gauche, Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : C’est sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’assurer une place régulière de titulaire dans l’équipe constellée de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré la sélection de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut évidemment soutenir que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait avoir un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique fera souffler ses cadres avant et après leurs rendez-vous européens de milieu de semaine. Toutefois, on ne peut s’empêcher de se demander s’il s’agit vraiment du bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas, à l’heure actuelle, de meilleur endroit sur la planète pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quoi qu’on en dise, il s’agit encore d’une opération mercato déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une somme énorme cet été, et sans doute trop payé, sans récupérer grand-chose grâce aux ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est actuellement à son plus haut niveau, après s’être imposé comme une sorte de héros culte de l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides, aussi bien à droite qu’à gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes figure un tacle glissé décisif en toute fin de match lors de la demi-finale contre l’Argentine, une action devenue virale. Et pourtant, le club du nord de Londres ne devrait récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut sincèrement défendre l’idée que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt dans l’été, sans compter qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, qu’il y a la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après avoir recruté Andy Robertson libre, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence représente une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup pour l’Inter, qui s’est rabatté avec succès sur Spence après avoir vu son homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant en passe de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri de recruter un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence correspond parfaitement au rôle : latéral offensif, aussi à l’aise pour se projeter vers l’avant que pour museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément en mesure d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente un upgrade sur le plan défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant de l’opération. Il a été rapporté que Tottenham réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont largement porté leurs fruits puisqu’ils s’attachent le joueur de 26 ans pour un prix bradé. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement plus désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque totalement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence aura sûrement le sentiment de rejoindre un projet plus grand et meilleur, et à juste titre au vu de ses impressionnantes prestations en Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a beaucoup été balloté au cours de ses quatre années chez les Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons en tant que membre de l’équipe première, il rejoint désormais un club qui fera encore figure de favori pour remporter la Serie A et qui disputera bien sûr la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté plus tôt dans ce mercato John Stones, coéquipier de Spence avec l’Angleterre, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Les finalistes de la Ligue Conférence n’ont peut-être pas obtenu autant qu’ils l’auraient souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du modeste club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à revoir ses exigences à la hausse pendant les négociations, allant même jusqu’à demander à un moment donné le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis important a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, qui s’élevait à 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les discussions après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas non plus un jeune talent à très fort potentiel pour lequel le Rayo aurait pu réclamer beaucoup plus. Malgré tout, cet argent contribuera à aider le Rayo à se renforcer et à s’appuyer sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait clairement besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella vers le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui laissait Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier dans l’effectif. Cependant, des interrogations subsisteront quant à savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il a été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il devra succéder à Cucurella, qui s’est imposé comme sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Hato a affiché une belle forme lors de la seconde partie de la saison dernière et il est très estimé, de sorte que Chavarria devrait très probablement avoir un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un coût total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu onéreuse pour un poste problématique comparé à un joueur comme Lewis Hall, estimé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a découvert la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga après sa signature au Rayo en 2022 sous les ordres d’Andoni Iraola, aujourd’hui entraîneur de Liverpool. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière offensif et agressif, à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité de la défaite contre Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il réalise un transfert de rêve vers l’un des poids lourds de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses opportunités pour faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (du FC Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un choix sensé, qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour que les champions de Liga puissent inscrire davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titulaire qu’à 11 reprises en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuyait plus sur lui depuis un certain temps pour tenir sa ligne défensive. La dure réalité, c’est qu’Araujo n’entrait pas dans les plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’encaisser une somme importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça paraissant déjà limité dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine à Araujo pour atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en phase de reprise pour retrouver la pleine forme après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution temporaire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver des automatismes de manière fiable avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début de l’été, mais un investissement important sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait représenté une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une occasion en or de rejouer semaine après semaine et de retrouver sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses problèmes de régularité, et il sera conscient des répercussions possibles en cas d’échec. Il sera forcément extrêmement motivé à l’idée de faire mentir ses détracteurs, avec l’objectif de vraiment reprendre du plaisir sur le terrain, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Être porté par la ferveur d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme surplus d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant qui apportera une véritable présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs élémentaires qui lui ont valu tant de critiques au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se féliciter d’avoir récupéré une somme assez importante pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son éclosion en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un pur bénéfice pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide au cours d’une période compliquée pour le club, répondant même présent à l’heure du besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires étant donné que le club comptait 10 défenseurs centraux dans son effectif. Il y a parmi eux des défenseurs moins bons que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un pur bénéfice. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que de recruter des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz pour une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah va devenir le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut manquer de régularité et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de son lien de 19 ans avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) paraît un peu élevé, mais Côme espère que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Pour être brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été baladé par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues essaie depuis un certain temps de faire une plus-value sur lui ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était ouvert à une vente, et un an plus tard, son numéro de maillot lui a été retiré et il a été prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement montré par son activité sur le marché des transferts que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un pur bénéfice a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de disputer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a créé un grand vide au milieu de terrain, mais sans Guimaraes, cela ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson, lui qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il serait injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a terminé meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le meilleur de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent porté ses coéquipiers à bout de bras. Matthias Jaissle aura un travail monumental pour stabiliser l’entrejeu lorsqu’il remplacera officiellement Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec suffisamment d’expérience n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait bien s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à s’appuyer sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard en tant que numéro 8 et alléger la charge créative qui pèse sur le capitaine des Gunners. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera performant immédiatement compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La force du milieu de terrain a été l’une des principales raisons du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir quel adversaire national pourra désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est de très bon augure pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui les fuit. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap et de rejoindre l’une des équipes de l’élite européenne. Il est en pleine force de l’âge, comme il l’a prouvé de façon incontestable lors de la Coupe du monde, avec quatre passes décisives pour le Brésil, rivalisant avec Vinicius Junior en influence, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes avait dépassé Newcastle depuis un certain temps, et Arsenal lui offrira la plateforme pour atteindre une dimension de classe mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a le sens de la passe qui fait la différence, et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Si l’on ajoute à cela sa polyvalence et son mental de battant, Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir une idole sur mesure pour les supporters d’Arsenal, quelqu’un qui ne sera absolument pas perturbé par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais rien ne le garantit. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait ne toujours pas avoir l’utilité de Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, qui le repoussent encore un peu plus dans la hiérarchie de l’effectif. Il est juste de dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et de nombreux obstacles se dressent désormais sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part significative de son salaire de 3,5 M€ par an. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura faim de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi un mouvement intelligent pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens issus de championnats étrangers dans le respect du règlement de la Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au Stadio Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une énorme déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de bruit médiatique, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre total de trois buts n’a guère justifié l’engouement qui l’entourait. Mastantuono a aussi souffert d’une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, en particulier lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté une décision de l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à mûrir, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin des projecteurs intenses du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comporte pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement brisés. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après son départ en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il devait enfin être le n°1 à l’Etihad la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début du nouvel exercice, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, reléguant immédiatement le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en faisant passer les impératifs économiques avant l’émotion et l’affect, et d’un point de vue financier, le club sera très satisfait d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’a été qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. Il est dommage de voir un autre jeune issu du centre de formation, très prometteur et avec un potentiel pour l’équipe première, quitter le club, mais c’est ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est discrètement renforcé cet été et pourrait jouer les trouble-fêtes dans la course à l’Europe s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road le très convoité agent libre Harry Wilson et le défenseur bosnien hautement coté Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste qui posait problème à Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était également apprécié de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les clubs de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le montant total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison entière dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, Leeds pourrait bien réclamer le double de cette somme à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, lui qui avait parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mette sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir sa chance après avoir été inclus dans le groupe du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question son choix de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou les clubs dits du « big six », mais Trafford sera l’indiscutable n°1 à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. Il pensera discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers encore mieux. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c'est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de franchir un cap, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la principale force motrice de la course de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l'avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig a l'habitude de vendre au bon prix ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transfert repose là-dessus. Le club s'en remettra et dénichera assez vite une nouvelle pépite, et si Diomande réussit immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de découvreur de talents d'élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé pour Diomande, mais cela semble être le seul moyen de s'offrir ses priorités sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, avec un retour de Rodrygo qui n'est pas attendu avant 2027 alors qu'il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour jouer sur les deux côtés. Il a été avancé que l'adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu'Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l'agilité nécessaires pour déverrouiller les défenses, ainsi que la puissance et l'intensité pour se battre afin de récupérer le ballon. Diomande reste encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Devancer des clubs comme le PSG et Liverpool dans le dossier Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers les sommets sans précédent. La plupart des observateurs occasionnels ignoraient l'existence de Diomande à la même époque l'an dernier, lorsqu'il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, après la relégation du club de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n'a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté dans l'équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s'est rapidement affirmé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation en Coupe du monde a suivi, et Diomande s'en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d'Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une multitude de grands clubs européens, mais il n'avait sans doute jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et un prix de 140 M€, mais le simple fait qu'il se retrouve dans cette position est véritablement remarquable, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu'il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait sans doute dû quitter Anfield au terme de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu'il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n'y avait rien de surprenant à voir Salah accepter la prolongation de deux ans proposée par le club après avoir mené Liverpool au titre en Premier League sous les ordres d'Arne Slot, et personne n'aurait pu prédire à quel point son niveau chuterait la saison suivante. L'Égyptien n'a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a terminé cinquième de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s'en est publiquement pris à Slot ainsi qu'à la direction du club après avoir été contraint de rester sur le banc. Plusieurs membres de l'effectif ont affiché un niveau très inférieur aux attentes, dont les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture d'harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool semblait aussi meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s'est évaporée et son manque de travail défensif a été exposé après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n'aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d'un commun accord, un gaspillage d'argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d'indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L'un des plus gros coups de l'histoire de la Super Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l'année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la taille de Trabzonspor, qui n'a remporté la Super Lig qu'une seule fois au cours de ce siècle et reste clairement dans l'ombre de Galatasaray et Fenerbahce. Le club espère à juste titre réduire l'écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l'un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C'est un transfert libre de rêve, qui devrait aussi considérablement renforcer le profil mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation du prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à créer immédiatement une vraie connexion avec Paul Onuachu, co-meilleur buteur du championnat la saison dernière avec 22 buts en Super Lig pour Trabzonspor, le club pourrait se mêler à la lutte pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quoi qu'on en dise, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à un départ libre vers la Turquie en l'espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir fait passer ses intérêts avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s'aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à achever sa brillante carrière sans éclat. Il semblerait qu'aucun autre grand club européen ne se soit intéressé à l'ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d'agent libre. Salah devrait retrouver son efficacité devant le but en Turquie, mais uniquement parce qu'il s'agit d'une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la façon dont les choses se sont terminées à Anfield. S'il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d'un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, quand Chelsea est venu le chercher, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a construit, à la surprise générale, au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire la plupart du temps. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire ; le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour 41 millions de livres sterling (55 millions de dollars), un montant record dans l’histoire du club, afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leadership de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui rejoint lui aussi Stamford Bridge, cela marque un sacré virage par rapport à l’ancienne stratégie de recrutement de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’accumuler certains des meilleurs jeunes talents du moment dans l’espoir aveugle qu’ils deviennent un jour des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et désormais sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que Chelsea recherche dans sa volonté d’insuffler davantage d’expérience, de stabilité et de maturité à un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il subsistera des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son expérience pourraient être inestimables dans ces situations à la marge où Chelsea a souvent flanché. Il devra cependant convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même malgré une fracture du bras due à un accident improbable après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, qui n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et les responsabilités qui lui seront confiées dans le vestiaire seront assurément très attrayantes pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi contribuer à lancer une nouvelle ère en son sein alors que Chelsea cherche à refondre sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands trophées. Cela ressemble à une mission qu’Henderson savourera, et on ne parierait pas contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant significatif compte tenu de son manque d’expérience au plus haut niveau. Il s’agit du 13e accord conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir l’Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à finir dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d’évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de progression par la passe, tout en couvrant chaque centimètre du terrain sans ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable le départ de leurs meilleurs talents, mais le transfert de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d’une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l’éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a également acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s’impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur la maîtrise de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s’étant d’abord fait un nom comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu’il n’imaginait sans doute pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n’a joué que pendant huit mois avant d’être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l’ayant recruté définitivement l’été dernier. Barco a énormément appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l’a forcé à travailler l’aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé à l’intensité du football anglais cette fois-ci, et Alonso est l’entraîneur idéal pour le faire passer au niveau supérieur. L’expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera également très utile à Barco, même s’il n’a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l’Argentine. Il devra peut-être aussi s’habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s’il se montre patient et assimile autant de savoir que possible auprès d’Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l’ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à trouver un remplaçant à la hauteur, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap soit apparu lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs confirmés en Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », alors qu’il laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne particulièrement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus faire de la figuration. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière de 18 ans en Premier League sur le plan du nombre de buts (13), son deuxième meilleur total étant venu en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 matches de championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont encore du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat. La signature de Welbeck est évidemment un choix à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership auront un effet à long terme. Il a montré qu’il était toujours parfaitement capable d’être décisif. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club recherche un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a de fortes chances qu’il cumule de nombreuses minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera laissé au repos, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière occasion de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il entretenait une vraie connexion à Brighton et dont il pourrait être le mentor idéal, ainsi que de Delap dans le cas où les Blues décideraient de le conserver. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais surtout durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable une prolongation. L’ex-entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une lutte difficile pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi pendant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement anéanti ses chances à cet égard. Malgré cela, le défenseur central a tout de même vécu une décennie brillante à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette première Ligue des champions tant attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait, selon les informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il touchait à l’Etihad. Désormais, les vainqueurs du Scudetto doivent simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se posent sur sa fiabilité physique. Quand il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides prestations lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie exigera moins physiquement d’un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. L’Inter peut aussi voir cela comme une sorte de coup, après avoir, selon les informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour les grands titres sur la scène nationale comme européenne dans le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de deux années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière il devrait être bien adapté à cette vie. Il retrouvera son ancien coéquipier à City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois derrière de Cristian Chivu, aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait à son tour le maintenir dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre après l’été, à la suite de la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a dépensé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des équipes victorieuses en FA Cup et en Ligue Conférence lors des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt autour de l’international français et aurait été au courant du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club peut estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin d’un renouvellement dans sa hiérarchie des défenseurs centraux, car aucune des options actuelles, plutôt brouillonnes, ne s’imposait comme une solution de qualité à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir de belles promesses sans les confirmer, et leurs avenirs sont incertains en conséquence. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon, de Côme, parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera probablement que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) restent un prix tout à fait correct sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League, international français confirmé, et qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader dont l’équipe a cruellement besoin sur le terrain. L’associer à Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans l’autre sens. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été extraordinaires pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international français chez les A et a disputé une Coupe du monde au cours de ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est connu pour vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap cet été en rejoignant un club du « Big Six » après des performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que des incertitudes entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments sans doute partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la pièce maîtresse de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£ (Forest affirme qu’il s’agit du second), c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera évidemment au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici brillamment mené sa barque face à City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale, et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’ont vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson, en revanche, a le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il reste sur seulement quelques bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé le cadre de Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à connaître des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il y a beaucoup d’incertitude autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix fixé par le club à 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il avait été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la préparation de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa comprenant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira beaucoup, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été la principale force motrice derrière la poursuite du joueur, lui qui voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’un risque important y soit attaché, car Garnacho paraît depuis quelque temps privé de l’élan et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi marquant à l’époque de son passage à Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne répond pas aux attentes alors que Villa sera toujours obligé de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord constitue également un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant été décevants, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Toutefois, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », alors que les fidèles de Villa Park sont extrêmement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera sûrement aussi du sort d’Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat conditionnelle qui semblait très accessible ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été écarté par Emery et figurait rarement dans un groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (de Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait sans aucun doute davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une vente record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences financières des champions de Belgique pour l’ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représente énormément pour une équipe de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard vers Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, compilant l’impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant grandement au titre de champion de Bruges et à sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il y a bien sûr une part de risque dans cette opération, même si le montant semble intéressant dans le marché actuel ; Tzolis a beaucoup souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, donc des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer d’abord une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, renforcé par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards élevés qu’il a fixés à Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais les signaux indiquent qu’il a les qualités pour réussir. Tzolis n’aurait voulu rejoindre qu’Arsenal et aurait fait de son intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert ait abouti. Le plus dur commence maintenant alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (du Borussia Dortmund à Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans les circonstances. Il ne restait qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund recevra d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a subi pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien négocié en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement très malin. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du marché des transferts, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui est à César : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut annoncé de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert au timing parfait. Adeyemi avait tout d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a incontestablement eu des signes la saison dernière qu’il pourrait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente tout de même un développement incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque du Barça en pleine refonte cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, tandis que les Blues n’ont aucune compétition continentale à attendre du tout. Et pourtant, le tenant du titre en Ligue Europa a été totalement impuissant pour empêcher son joueur le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une affaire absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un pactole qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment que cela constitue une preuve supplémentaire que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un vrai coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a soufflé Rogers à Arsenal pour s’attacher les services de l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose actuellement, et beaucoup s’attendent désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, pour une indemnité grossièrement gonflée. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des avancées ont été réalisées en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, qui veut partir, couvrira presque entièrement le coût du recrutement de Rogers. On ne peut nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui n’a derrière lui que deux saisons correctes en Premier League, et seulement un but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On partait du principe que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque de l’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’Alonso lui a fait changer d’avis, lui qui a évidemment fait un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel mouvement, c’est un transfert qui pourrait très bien fonctionner pour Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir quelques célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un footballeur fantastique, et on ne saurait trop insister sur son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a terriblement souffert alors que Tielemans était absent en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment difficile à avaler, d'autant plus qu'Amadou Onana est absent pour une longue durée en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une approche pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche de la conclusion. En conséquence, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va atténuer une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte en sélection avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de conclure des opérations pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, une expérience, une polyvalence et une qualité très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même avoir laissée passer. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des clubs de l'élite de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir se produire pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est déjà un immense club. Cependant, United est incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une énorme opération pour Tielemans, qui se délectera sans aucun doute de l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit, avec un accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en étant utilisé régulièrement tout au long de la saison 2025-2026 et en se montrant souvent convaincant lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera alors avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été considéré comme intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire assuré était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais le montant conséquent proposé signifiait que l’offre était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Man Utd : Un de ces transferts qui laisse un léger sentiment d’incompréhension de la part de tout le monde. Après avoir manqué ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et à Tottenham, United s’est tourné dans la panique vers Santos afin d’éviter un scénario où Mason Mount serait son seul milieu de terrain senior reconnu au moment du début de sa préparation de pré-saison le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une grande marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il ait été écarté de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné entre titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford qu’à Stamford Bridge, et многое dépendra de qui United recrutera encore, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement davantage de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s’est qualifié pour la Ligue des champions de la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en faisant tomber Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être pu encore bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l’équipe d’Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu’Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d’une campagne catastrophique, mais c’est le départ de Tonali pour Tottenham, entre toutes les équipes, qui représente vraiment la mort d’un rêve. Et ce qu’il y a de véritablement traumatisant pour les fans, c’est que ce n’est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les prochaines semaines. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, davantage de misère est à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l’indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d’être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue retentissante. Un jour seulement après avoir bouclé un transfert historique de 85 millions de livres pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. Que ce soit un signe de désespoir ou une preuve d’ambition, la question reste ouverte. C’est peut-être simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien a incontestablement prouvé qu’il était l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble offrir encore plus de garanties pour s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, dépenser autant d’argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et un pari que Tottenham a désespérément besoin de voir réussir. Pour l’instant, toutefois, les supporters s’en moqueront probablement. Après des années de frustration face à l’approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l’ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club balayer la concurrence de ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l’un des plus grands clubs d’Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment l’expliquer ? De toute évidence, il n’y avait aucune chance qu’un club de Serie A dispose des fonds suffisants pour satisfaire le souhait, selon certaines informations, de Tonali de rentrer au pays, et même l’élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s’est retrouvé à Tottenham, où il s’apprête désormais à passer ses années de plénitude, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c’est un énorme « si », ce transfert pourrait peut-être bien tourner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une bien mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu réclamer beaucoup plus sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. À sa décharge, l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui est en train de se forger une réputation de chasseur de bonnes affaires tout en composant avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et ce prix est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour un nouveau latéral droit destiné à concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans son travail défensif, ce qui laisse au Real un certain déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de contester qu’il puisse être une option correcte pour dépanner pendant au moins deux saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il relègue Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, discuté avec Jose Mourinho du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une somme colossale qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente de West Ham que plusieurs ventes majeures seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation plutôt défavorable. Pour cela, le conseil d’administration du club, à juste titre très critiqué, mérite de rares louanges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle confirmation que le club affiche de grandes ambitions cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Tottenham a agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si le fait de payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, ici, on passe encore à un autre niveau. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, il y a une indéniable impression de précipitation autour de cette opération. Tottenham, comme l’a montré aussi son intérêt pour Sandro Tonali, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remanier son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et immédiatement, sinon il deviendra vite un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé 60 M€ à Benfica pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : Manchester United, Liverpool et le PSG. Il s’est finalement retrouvé à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre palier. Il devrait bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant à la durée du séjour de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi durant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des meilleures équipes d’Europe. Certains pourraient estimer que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté en provenance de Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas tout en devant continuellement vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter au cours des dernières semaines en raison de ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant d’inscrire le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, c’est un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s’agissait pas d’une décision de circonstance liée à l’éclosion soudaine d’un joueur lors d’une Coupe du monde ; le Bayern était convaincu depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne d’attaque déjà stellaire, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en question. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pouvait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l’œil du supporter moyen grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d’une équipe du Maroc très impressionnante. Désormais, il a bouclé le classique transfert de « rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ composé de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait virer au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est actuellement sur un nuage et il croit logiquement pouvoir devenir un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble incontestablement mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, voilà qui ressemble à une nouvelle opération très habile pour l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’avait disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être regrettable que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, l’intérêt exprimé par des clubs comme l’Inter et Chelsea lui a fait tourner la tête et il semblait toujours probable qu’il soit très difficile de le conserver. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc il s’agit clairement d’un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, élu défenseur de l’année en Serie A pour la saison 2025-2026, devrait correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois qu’à quatre, et il semble bien armé pour répondre aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait largement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte dans l’élite à son actif. Cette opération comporte donc une part de risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il aurait soutenu, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea rapportée par la presse, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les atouts pour réussir en Premier League et il semble avoir sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’attirer à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a débuté aucun match de Ligue des champions la saison dernière. Il faut se souvenir que Ramos était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en reconvertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de bon pour le Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas non plus en sa faveur. Les plus grands clubs du monde ne faisaient donc pas la queue pour signer Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Mais avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Mettons une chose au clair tout de suite : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour tenter de comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer une indemnité record pour Ramos. Encore une fois, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une occasion attendue depuis longtemps pour cet éternel second rôle de devenir enfin la tête d’affiche. Nous avions pensé, lorsque Ramos avait inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Il faut toutefois aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez réellement sous pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, même si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va devenir la pointe de la nouvelle équipe de Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà élevé en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ce que tu vaux... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très judicieuse de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en encaissant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus avantageuse que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré un montant aussi important pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune talent de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Tottenham s’est laissé pousser à surpayer le défenseur central après l’apparition de ces informations selon lesquelles Brighton le valorisait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait réalistement dû coûter aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur particulièrement coriace et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, auraient été intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League, qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son sommet, possède une belle qualité de passe et les qualités de combat et de leadership qui lui ont cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont vraisemblablement concrétisé l’intérêt qui leur était prêté, donc s’il veut être un titulaire assuré dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament fougueux, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, la seule direction possible est vraiment vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi semble très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont prendre la direction du Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait inévitable après une saison au cours de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a gagné sa place dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, est intervenu pour détourner l’opération alors que les discussions étaient déjà à un stade avancé et que l’offre du club de Newcastle aurait même été acceptée. Liverpool considérera donc déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une véritable affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble être le profil idéal pour le style de jeu du nouvel Iraola, ce dernier ayant apparemment poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux clubs s’est jouée au niveau du joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de la Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer durablement et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait encore tenter sa chance pour l’ailier très prometteur du RB Leipzig, Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait quand même lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé filer jusqu’à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-25 conclue par le titre, le club aurait alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, annoncées autour de 250 000 £ par semaine, au beau milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril qu’il était proche d’un accord. Liverpool a, au moins, déjà recruté de potentiels remplaçants avec Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui représente un risque malgré l’absence d’indemnité de transfert, au vu de la faiblesse du défenseur central pendant toute la défense de titre poussive de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès le mois de novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est cependant loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’intense pression qui entoure le Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses marques comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabéu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il a l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel de l’un des plus grands clubs du monde dans le nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et rien n’est moins sûr. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se dessinait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de célébrer. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi grillé le FC Barcelone, son grand rival, pour s’attacher sa signature. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo lui-même s’était même exprimé, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho au Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il reste capable de peser dans les plus grands matches, comme avec sa performance remarquable contre Arsenal à l’Etihad. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo au Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva a été lié à un transfert vers l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, encore et encore, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, il n’y avait aucun moyen de faire changer Bernardo d’avis, et il va enfin avoir l’opportunité de jouer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, le Real traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son piédestal est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir au Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de sa trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Voilà une opération un peu étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu une pièce maîtresse défensive des Blues depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu encourageants, donc le voir partir en enregistrant une perte a de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon les informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et s’est montré ouvertement critique envers la manière dont le club est dirigé, les Blues seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, ils auraient pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui fêtera ses 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif cruellement en manque d’expérience a été privé de l’un de ses éléments les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que quoi que dise Jose Mourinho, cela se fasse, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement anticipée avec une signature surprise. Le club a beaucoup dépensé pour un arrière gauche dès l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de sortir le chéquier pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale du marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant combien d’années supplémentaires le Real Madrid pourra-t-il réellement tirer de lui un haut niveau de performance ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrières gauches de l’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément qu’il y ait des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le grand gagnant de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète à l’apogée de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, après s’être désillusionné de la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu au milieu de l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé aussi vite, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de grandes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, au vu du montant important de l’opération, il devra être performant immédiatement, sous peine de voir les supporters du Bernabeu, notoirement impatients, se retourner contre lui, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, un élément clé de l’ère Jurgen Klopp recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool a pris les devants pour le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l’été dernier, et l’aurait même vendu durant le mercato d’hiver s’il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème, désormais, c’est que Kerkez n’est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, alors qu’il est apparu très clairement, au cours d’une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool, que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n’entraîne une baisse encore plus marquée des standards la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un choix toujours surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L’effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur à plusieurs postes, mais celui d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait toujours Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence à sa disposition, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver en provenance de Santos. L’argument était que Robertson aurait constitué un apport important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut bien sûr aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement total au sein du groupe. Le fait qu’il arrive finalement libre est un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas des performances particulièrement convaincantes et voulait jouer régulièrement en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham était apparemment disposé à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu’il ne l’imaginait probablement, ce qui signifie qu’il est dans une forme correcte avant son départ pour l’Amérique du Nord, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, puisque Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. Il avait toutefois d’autres options que Tottenham, la Juventus figurant parmi les clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité que de justesse une relégation en Championship lors de la dernière journée de la saison. Cela dit, Robertson pourrait en réalité juger Tottenham plus attractif aujourd’hui qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d’améliorer sensiblement les Spurs au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, car les perturbations provoquées par l’attaquant suédois n’ont rendu aucun service à Eddie Howe et à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour une somme fantastique. Gordon est un joueur offensif travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer les meilleurs talents ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à d’éventuelles nouvelles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que Newcastle ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser beaucoup pour des joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que sa première décision après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, si bien qu’il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à son arrivée. Cependant, on ne peut tout simplement pas échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, ce qui jetterait un éclairage plus favorable sur ce prix, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du type de rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’apporter à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il percevra un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le rêve absolu. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis quelque temps. Il a lui-même reconnu avoir été tenté par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi lorsqu’il était enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi de Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il restera tout de même sous une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un simple joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe constellée de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal à ses côtés ! Note : A

    Mark Doyle