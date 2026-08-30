Pour Manchester City : Un candidat très sérieux au titre de l’indemnité de transfert la plus ridicule jamais payée dans toute l’histoire du football ! City va rire jusqu’à la banque après avoir réussi, d’une manière assez improbable, à réaliser une vente record dans l’histoire du club avec un joueur qui a surtout soufflé le chaud et le froid durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un total dérisoire de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois encore, été prêt à monter de façon aussi ahurissante pour obtenir son homme, un an après avoir tenté de recruter Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’il a déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les ailes, mais il reste largement le temps, d’ici la fin du mercato, de réinvestir cette rentrée d’argent colossale, et le club compte encore dans ses rangs des joueurs comme le très prometteur Jeremy Monga et Jack Grealish, désormais remis. Pour un joueur du calibre actuel assez moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+
Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un total combiné de 185 M£ (252 M$) ont fait lever des sourcils, ce deal risque de faire exploser le plafond. Tottenham a affiché sa volonté de dépenser sans compter tout au long de l’été, et le club pouvait sans doute, à la rigueur, justifier sa folie dépensière pour cette paire de nouveaux milieux comme un élément nécessaire de la refonte de l’effectif de Roberto De Zerbi après deux saisons de suite durant lesquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ pour Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’ils ont peut-être perdu le fil en coulisses. Une telle somme exige un impact régulier et de très haut niveau, et à aucun moment durant son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’offrir cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la manière dont Spurs est passé d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois plus tard, après une saison quelconque de plus, avec quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League. Il est tout à fait possible que Savinho finisse par réussir et connaisse un grand succès dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit avant tout d’une dépense grossièrement excessive. Note : F
Pour Savinho :Il faut éprouver un peu de compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de ce montant de transfert monstrueux au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être étiqueté comme un flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si Tottenham avait payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression aurait été moindre, mais le joueur de 22 ans va maintenant devoir être performant d’entrée et devenir rapidement une pièce centrale de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour réussir s’il devient un homme de base et enchaîne les matches semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver sous Pep Guardiola, réputé pour sans cesse tout remanier, à Manchester. Du point de vue du joueur, c’est un nouveau départ bienvenu dans un autre club du soi-disant « Big Six », l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, ainsi qu’un changement d’air appréciable avec son départ pour Londres. Cependant, il demeure ce sentiment tenace qu’il sera toujours lesté par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-
Krishan Davis