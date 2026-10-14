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Olivier Giroud se confie sur son retour « spécial » à l’Emirates malgré la correction infligée par Arsenal à Lille
Un accueil de héros dans le nord de Londres
L’attaquant de 40 ans a fait son retour dans le nord de Londres mardi soir, alors que Lille affrontait Arsenal dans un match de Ligue des champions à fort enjeu. Entré en jeu à la 78e minute après avoir débuté sur le banc, il a été accueilli par des applaudissements empreints de nostalgie de la part du public local, preuve que son apport au club reste très apprécié. Au cours de ses cinq ans et demi à Arsenal, entre 2012 et 2018, Giroud s’est imposé comme un buteur fiable et l’un des favoris des supporters.
Son retour s’est déroulé dans une atmosphère émouvante, au-delà de la rivalité sur le terrain. Revenant sur l’accueil reçu après le coup de sifflet final, l’attaquant expérimenté a reconnu avoir été profondément touché par l’ambiance dans le stade. « Les supporters ont été formidables ce soir. Ceux de Lille, qui ont chanté mon fameux chant. Ceux d’Arsenal aussi, bien sûr. J’ai pris le temps de faire un petit tour du stade, c’était formidable », a-t-il confié à Canal+, dans des propos rapportés par Foot Mercato.
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Des émotions inoubliables pour le vétéran
La soirée avait des airs de voyage dans le passé pour l’ancien international français, qui avait aidé Arsenal à mettre fin à sa disette de titres en remportant plusieurs Coupes d’Angleterre pendant son passage au club. Giroud a semblé savourer chaque instant de sa brève entrée en jeu, sensible au respect témoigné par un public qui applaudissait autrefois chacune de ses touches de balle. L’attaquant a souligné la culture particulière des supporters anglais et la chaleur avec laquelle ils se souviennent de leurs anciens joueurs.
Évoquant la portée sentimentale de cette soirée, il a confié que l’expérience l’avait durablement marqué. « C’était une sensation formidable, avec des émotions particulières. J’ai passé cinq ans et demi ici, ils ne m’ont pas oublié. C’est ce qui est beau chez les Anglais », a poursuivi l’attaquant lillois.
Un résultat amer lors d’une douce soirée
Malgré la joie personnelle de ces retrouvailles, le compétiteur qu’est Giroud est resté sur sa faim devant la prestation collective. Lille a été nettement battu 3-0 par un Arsenal dominateur, un résultat qui laisse au club de Ligue 1 beaucoup de travail pour la suite de sa campagne européenne. Sur le terrain, Arsenal n’a fait aucun cadeau à son ancien joueur, maîtrisant le rythme du match et empêchant le retour du Français de se conclure par un but pour sauver l’honneur ou une remontée en fin de rencontre.
L’attaquant expérimenté n’a pas caché sa déception face au score, reconnaissant que, si les retrouvailles sur le plan personnel avaient été réussies, le résultat sportif était loin d’être idéal. « J’aurais préféré que nous obtenions quelque chose ce soir, mais je suis heureux de ces retrouvailles avec mon ancien club », a admis Giroud.
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L’héritage d’une légende d’Arsenal
Cette entrée en jeu marquait la deuxième apparition de Giroud en Ligue des champions cette saison, alors qu’il continue de défier le poids des ans au crépuscule de sa carrière. S’il n’a pas pu infléchir le cours du match durant le peu de temps passé sur le terrain, sa présence a rappelé que sa classe reste intacte. Il demeure l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire moderne d’Arsenal, et son statut de joueur culte semble solidement établi, quels que soient les maillots qu’il a portés depuis son départ. Alors que Lille se tourne de nouveau vers le championnat et ses rencontres européennes restantes, Giroud gardera sans doute un souvenir précieux de ce déplacement à Londres.
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