L’attaquant de 40 ans a fait son retour dans le nord de Londres mardi soir, alors que Lille affrontait Arsenal dans un match de Ligue des champions à fort enjeu. Entré en jeu à la 78e minute après avoir débuté sur le banc, il a été accueilli par des applaudissements empreints de nostalgie de la part du public local, preuve que son apport au club reste très apprécié. Au cours de ses cinq ans et demi à Arsenal, entre 2012 et 2018, Giroud s’est imposé comme un buteur fiable et l’un des favoris des supporters.

Son retour s’est déroulé dans une atmosphère émouvante, au-delà de la rivalité sur le terrain. Revenant sur l’accueil reçu après le coup de sifflet final, l’attaquant expérimenté a reconnu avoir été profondément touché par l’ambiance dans le stade. « Les supporters ont été formidables ce soir. Ceux de Lille, qui ont chanté mon fameux chant. Ceux d’Arsenal aussi, bien sûr. J’ai pris le temps de faire un petit tour du stade, c’était formidable », a-t-il confié à Canal+, dans des propos rapportés par Foot Mercato.