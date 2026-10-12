Giroud devrait affronter Arsenal mardi soir, lors du déplacement de Lille à l’Emirates Stadium en Ligue des champions. Auprès du Mirror, Giroud est revenu sur son départ pour Chelsea en janvier 2018.

Interrogé sur les raisons de son départ, Giroud a expliqué : « Cela faisait partie de mon parcours et le moment était venu pour moi. Je devais quitter le club pour disputer la Coupe du monde 2018, et on connaît la suite de l’histoire. J’étais vraiment triste de quitter le club, mais je devais faire ce choix. C’était une décision difficile dans ma carrière, mais elle était nécessaire et importante pour la suite. »