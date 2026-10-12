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Olivier Giroud révèle la raison exacte de son douloureux départ d’Arsenal avant son retour en Ligue des champions
De retour dans le nord de Londres
Giroud devrait affronter Arsenal mardi soir, lors du déplacement de Lille à l’Emirates Stadium en Ligue des champions. Auprès du Mirror, Giroud est revenu sur son départ pour Chelsea en janvier 2018.
Interrogé sur les raisons de son départ, Giroud a expliqué : « Cela faisait partie de mon parcours et le moment était venu pour moi. Je devais quitter le club pour disputer la Coupe du monde 2018, et on connaît la suite de l’histoire. J’étais vraiment triste de quitter le club, mais je devais faire ce choix. C’était une décision difficile dans ma carrière, mais elle était nécessaire et importante pour la suite. »
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Souvenirs de l’ère Wenger
Giroud a inscrit 105 buts en 253 matches avec Arsenal sous les ordres d’Arsene Wenger. Il continue de faire l’éloge du football que l’équipe pratiquait à l’époque.
Il a déclaré : « Quand j’arrive à Arsenal, j’améliore beaucoup mon jeu grâce aux exercices de base que nous faisions chaque jour à l’entraînement. Travailler sa technique, ses frappes en une touche, mais aussi participer au jeu, dévier les ballons, jouer en une touche pour ses coéquipiers et conclure rapidement dans la surface. C’était un parfait exemple. J’ai beaucoup progressé dans ce domaine, pour devenir un point d’appui, un mur sur lequel un joueur peut s’appuyer pour jouer avec moi. »
Arteta fait l’éloge de son ancien coéquipier
Mikel Arteta, qui a joué aux côtés de Giroud à Arsenal, a couvert ce dernier d’éloges lors de sa conférence de presse d’avant-match. L’entraîneur d’Arsenal a refusé de considérer Giroud comme un joueur sous-estimé.
Arteta a déclaré : « Chaque fois qu’il était sur le terrain, il représentait une énorme menace dans la surface. Il était très intelligent. Il savait aussi très bien combiner avec les autres joueurs et son volume de travail était phénoménal. Il n’était donc certainement pas [sous-estimé] à nos yeux. » Arteta a également souligné que Giroud avait apporté un profil complètement différent à l’équipe lors de son arrivée, après avoir remporté la Ligue 1 avec Montpellier.
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Quel avenir pour Giroud et Arsenal ?
Arsenal passera un test crucial en Ligue des champions face à Lille mardi, avec l’objectif de neutraliser Giroud. Ce dernier sera déterminé à prouver qu’il reste une menace majeure dans la surface de réparation. Après ce choc européen très attendu, Arsenal se concentrera de nouveau sur la défense de son titre en Premier League.
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