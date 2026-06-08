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Olivier Giroud n’est pas près de s’arrêter. L’ancien avant-centre d’Arsenal et champion du monde avec les Bleus prolonge son aventure sous les ordres du fils de Carlo Ancelotti
Défier l'âge pour prolonger sa carrière en Ligue 1
À 39 ans, Olivier Giroud ne montre aucun signe de ralentissement. Selon L’Équipe, l’avant-centre a finalisé son accord avec la direction de Lille pour prolonger d’une saison son contrat et rester au Stade Pierre-Mauroy.
Cet accord officialise l’ambition de l’international français de rester au plus haut niveau européen jusqu’à ses 40 ans. Le président du LOSC, Olivier Létang, a approuvé cette décision avec enthousiasme sur RMC Sport, affirmant que le vétéran « a toujours cette flamme » en lui.
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Un atout sur lequel Les Dogues peuvent compter
Cette prolongation de contrat intervient à l’issue d’une saison très productive et marquée par une grande résistance physique pour l’attaquant chevronné, qui a disputé 44 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, s’imposant comme le pilier de l’attaque lilloise en débutant exactement la moitié des rencontres de Ligue 1.
Il s’est également révélé décisif sur la scène européenne, avec 11 buts au total, dont quatre réalisations cruciales lors du parcours du club en Ligue Europa. Son dernier but en championnat a été inscrit lors d’une victoire sans appel 4-0 contre Toulouse, le 12 avril.
S'inscrire dans la nouvelle ère Ancelotti
La saison à venir s’annonce marquée par un partenariat tactique prometteur : Giroud va évoluer sous les ordres du nouvel entraîneur de Lille, Davide Ancelotti. Ce tacticien italien de 36 ans – qui s’est forgé une solide réputation d’entraîneur d’élite en tant qu’assistant principal de son légendaire père, Carlo Ancelotti, au Real Madrid, au Bayern Munich et à Everton – s’apprête à lancer une carrière d’entraîneur très médiatisée en France.
La direction du club nordiste estime que l’autorité naturelle de Giroud dans le vestiaire, associée aux principes tactiques modernes d’Ancelotti, garantira une stabilité structurelle idéale à l’équipe.
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Défier le temps qui passe
Giroud, qui fêtera ses 40 ans le 30 septembre, a depuis longtemps fait part de son souhait de prolonger sa carrière tant que son physique le lui permettra. S'exprimant lors de la dernière journée de la saison dernière de Ligue 1, l'attaquant a laissé entendre qu'il n'était pas encore prêt à raccrocher les crampons. Il a admis être tenté par l'idée d'atteindre le cap des 40 ans en tant que footballeur professionnel, un exploit rarement accompli par les joueurs de champ dans les cinq meilleurs championnats européens.