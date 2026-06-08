Olivier Giroud n’est pas près de s’arrêter. L’ancien avant-centre d’Arsenal et champion du monde avec les Bleus prolonge son aventure sous les ordres du fils de Carlo Ancelotti

À 39 ans, Olivier Giroud ne montre aucun signe de ralentissement. Selon L’Équipe, l’avant-centre a finalisé son accord avec la direction de Lille pour prolonger d’une saison son contrat et rester au Stade Pierre-Mauroy.

Cet accord officialise l’ambition de l’international français de rester au plus haut niveau européen jusqu’à ses 40 ans. Le président du LOSC, Olivier Létang, a approuvé cette décision avec enthousiasme sur RMC Sport, affirmant que le vétéran « a toujours cette flamme » en lui.