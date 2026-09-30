Giroud, qui dispute désormais sa deuxième saison au Stade Pierre-Mauroy après avoir rejoint le club librement en provenance du Los Angeles FC en 2025, a évoqué la fin imminente de sa carrière de joueur. S’exprimant auprès de L'Equipe, il a déclaré : « En tant que joueur, je pense que c’est très probablement ma dernière saison. C’est pourquoi j’essaie de profiter de chaque instant. »

Réitérant sa satisfaction quant à tout ce qu’il a accompli dans le football, l’ancien attaquant de l’AC Milan a ajouté : « Je suis en paix avec moi-même et avec tout ce que j’ai fait dans ma carrière. »