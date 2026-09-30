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Olivier Giroud confirme ses projets de retraite alors que l’attaquant légendaire se prépare à raccrocher les crampons après une carrière illustre
L’icône française approche de la fin de sa carrière
L’attaquant vétéran de Lille Giroud a indiqué qu’il prévoyait de raccrocher les crampons à la fin de la saison, après plus de deux décennies au plus haut niveau. L’ancien international français, auparavant meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, a révélé ses projets de retraite à la veille de son 40e anniversaire. L’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea est désormais déterminé à savourer chaque match de compétition restant en Ligue 1 avant de mettre un terme à une brillante carrière.
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« Il est très probable que ce soit ma dernière saison »
Giroud, qui dispute désormais sa deuxième saison au Stade Pierre-Mauroy après avoir rejoint le club librement en provenance du Los Angeles FC en 2025, a évoqué la fin imminente de sa carrière de joueur. S’exprimant auprès de L'Equipe, il a déclaré : « En tant que joueur, je pense que c’est très probablement ma dernière saison. C’est pourquoi j’essaie de profiter de chaque instant. »
Réitérant sa satisfaction quant à tout ce qu’il a accompli dans le football, l’ancien attaquant de l’AC Milan a ajouté : « Je suis en paix avec moi-même et avec tout ce que j’ai fait dans ma carrière. »
Un parcours remarquable offre un trophée historique
Le parcours riche de l’attaquant comprend un titre de Ligue 1 digne d’un conte de fées avec Montpellier avant son transfert à Arsenal pour 12 millions de livres sterling en juin 2012, suivi d’un sacre européen avec Chelsea et d’un triomphe en Serie A avec Milan. Au cours de sa carrière professionnelle en club, l’imposant avant-centre a inscrit 303 buts en 806 apparitions. Sur la scène internationale, son héritage reste intact après avoir marqué 57 fois en 137 sélections avec les Bleus.
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La dernière campagne met à l’épreuve le vétéran leader
Giroud reste sous contrat avec Lille jusqu’à la fin de la saison après avoir prolongé son séjour de 12 mois supplémentaires. L’attaquant a disputé six matches toutes compétitions confondues cette saison, trouvant une fois le chemin des filets tout en recevant régulièrement de chaleureuses ovations des supporters adverses à travers la France. Son défi immédiat sera d’apporter l’efficacité nécessaire pour permettre au LOSC de rester pleinement dans la course en haut de tableau en Ligue 1, tout en réalisant un beau parcours en Ligue des champions.
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