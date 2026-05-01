Olivia Rodrigo à l’honneur dans le Clásico ! Le FC Barcelone dévoile sa dernière collaboration maillot, et la pop star de « Brutal » suit les traces d’Ed Sheeran, Travis Scott et Drake

Rodrigo a exprimé son enthousiasme à l’idée de voir sa marque personnelle apparaître sur l’un des maillots les plus emblématiques du football. En outre, comme annoncé précédemment, l’artiste se produira le soir du 8 mai dans un lieu emblématique de la ville, transformé pour l’occasion en salle de concert. Ce concert privé, réservé à ses fans – surnommés les « Livies » – sera accessible via des invitations envoyées par Spotify en fonction de l’activité d’écoute des abonnés sur la plateforme de streaming la plus populaire au monde.

« Voir OR sur un maillot du FC Barcelone pour El Clásico, je ne sais même pas comment gérer ça », a-t-elle déclaré sur le site officiel du club. « Voir le maillot prendre vie et créer une collection complète avec Spotify et le Barça a été un pur plaisir. Puis, me produire pour les fans qui m’écoutent depuis le premier jour, dans une ville comme Barcelone, ça va être incroyable. Cela représente tout pour moi. J’ai hâte de les retrouver. »







