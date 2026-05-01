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Olivia Rodrigo à l’honneur dans le Clásico ! Le FC Barcelone dévoile sa dernière collaboration maillot, et la pop star de « Brutal » suit les traces d’Ed Sheeran, Travis Scott et Drake
Le FC Barcelone annonce un partenariat avec Olivia Rodrigo pour le Clásico.
Le FC Barcelone a présenté un maillot édition spéciale dédié à la pop star Olivia Rodrigo, que les joueurs porteront lors du prochain Clásico face au Real Madrid. Les Blaugrana ont confirmé que le logo de l’artiste remplacera l’habituel logo Spotify sur la face avant du maillot pour cette rencontre très attendue, programmée au Spotify Camp Nou le 10 mai. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du partenariat durable entre le club et la plateforme de streaming, qui met régulièrement à l’honneur de grands noms de la musique lors des affiches majeures. Cette édition limitée, destinée à susciter l’engouement planétaire, sera d’abord portée par l’équipe féminine du Barça avant d’être exhibée par les hommes lors du Clásico.
Rodrigo se dit « ravi » de voir son logo figurer sur le maillot du FC Barcelone.
Rodrigo a exprimé son enthousiasme à l’idée de voir sa marque personnelle apparaître sur l’un des maillots les plus emblématiques du football. En outre, comme annoncé précédemment, l’artiste se produira le soir du 8 mai dans un lieu emblématique de la ville, transformé pour l’occasion en salle de concert. Ce concert privé, réservé à ses fans – surnommés les « Livies » – sera accessible via des invitations envoyées par Spotify en fonction de l’activité d’écoute des abonnés sur la plateforme de streaming la plus populaire au monde.
« Voir OR sur un maillot du FC Barcelone pour El Clásico, je ne sais même pas comment gérer ça », a-t-elle déclaré sur le site officiel du club. « Voir le maillot prendre vie et créer une collection complète avec Spotify et le Barça a été un pur plaisir. Puis, me produire pour les fans qui m’écoutent depuis le premier jour, dans une ville comme Barcelone, ça va être incroyable. Cela représente tout pour moi. J’ai hâte de les retrouver. »
Rodrigo rejoint une liste prestigieuse d'icônes de la musique à avoir porté le maillot du Barça.
Rodrigo devient la dernière star mondiale de la musique à figurer sur le maillot du FC Barcelone depuis que le club a conclu son accord de partenariat avec Spotify en 2022. Dans le cadre de cet accord, le club remplace le logo de la plateforme de streaming par l’emblème d’un artiste sélectionné pour les matchs du Clásico, transformant ainsi l’un des rendez-vous les plus suivis du football en un événement culturel majeur. Parmi les collaborations précédentes, on compte Drake, Rosalía, les Rolling Stones, Coldplay, Karol G, Travis Scott et Ed Sheeran, chaque édition suscitant une forte demande commerciale auprès des fans et des collectionneurs.
- Getty Images Sport
Le FC Barcelone s’apprête à dévoiler son nouveau maillot à l’occasion du Clásico, un match décisif.
Le FC Barcelone arborera un maillot spécial hommage à Rodrigo lors du prochain Clásico face au Real Madrid, programmé au Camp Nou le 10 mai. Cette rencontre arrive à un tournant crucial de la Liga, Barcelone visant à préserver son avance en tête du classement. Cette collaboration très médiatisée devrait attirer l’attention des amateurs de football et de la vaste communauté de fans de Rodrigo à travers le monde.