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Oliver Glasner se montre de plus en plus réceptif à l’idée de rejoindre l’AC Milan après une réunion de six heures avec le propriétaire du club et Zlatan Ibrahimovic, mais un club de Premier League resterait en embuscade pour recruter l’ancien entraîneur de Crystal Palace
Glasner en pole position sur la short-list de Milan
La reconstruction de l'AC Milan s'accélère : le propriétaire, Gerry Cardinale, mène personnellement les négociations avec Oliver Glasner, attendu au club lombard après son départ de Crystal Palace cet été. D'après La Gazzetta dello Sport, les deux hommes se sont entretenus pendant près de six heures en Allemagne, signe de la détermination des Rossoneri à attirer l'entraîneur autrichien au cœur de leur projet à long terme. Zlatan Ibrahimović a également participé aux discussions, alors que le club poursuit sa quête d'un successeur à Massimiliano Allegri.
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Glasner séduit par le projet des Rossoneri
Pour Glasner, l’opportunité de diriger l’un des clubs les plus prestigieux du football européen est une proposition alléchante. Après s’être déjà illustré en Autriche, en Allemagne et en Angleterre, l’entraîneur de 51 ans serait prêt à faire ses preuves dans un quatrième championnat européen. L’attrait de la Serie A et la chance de prendre les rênes d’un AC Milan en pleine transition correspondent parfaitement à ses ambitions professionnelles.
Le club lombard cherche en effet un technicien au palmarès international et à la philosophie tactique moderne. Glasner répond parfaitement à ce profil : il a déjà soulevé l’Europa League avec l’Eintracht Francfort avant de s’expatrier en Premier League, puis l’Europa Conference League avec Crystal Palace il y a peu.
Le Milan doit faire face à la concurrence pour sa recrue phare
Si Milan a désigné Glasner comme candidat favori, le club rossonero n’a pas pour autant l’assurance de le recruter. Selon SportsBoom, Fulham aurait fait de cet entraîneur de 51 ans sa priorité en cas de départ de Silva vers Benfica. Le club londonien estime que Glasner possède le profil idéal pour lutter pour une place européenne et rehausser l’image du club.
Cet intérêt pourrait contraindre les Rossoneri à accélérer les négociations s’ils souhaitent concrétiser leur intention. Les succès de Glasner dans plusieurs championnats en font l’un des entraîneurs les plus convoités du moment.
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L'heure de vérité approche
Le Milan n’a encore fait aucune annonce publique concernant la recherche d’un nouvel entraîneur, les discussions se poursuivant en coulisses. Selon certaines informations, la situation pourrait se clarifier dans les semaines à venir, alors que le club évalue la marche à suivre. Pour Glasner, la situation reste incertaine. Le Milan doit décider s’il va transformer son intérêt en une offre officielle, tandis que l’intérêt que lui porterait Fulham laisse présager une intensification rapide de la concurrence pour sa nomination.