Pour Glasner, l’opportunité de diriger l’un des clubs les plus prestigieux du football européen est une proposition alléchante. Après s’être déjà illustré en Autriche, en Allemagne et en Angleterre, l’entraîneur de 51 ans serait prêt à faire ses preuves dans un quatrième championnat européen. L’attrait de la Serie A et la chance de prendre les rênes d’un AC Milan en pleine transition correspondent parfaitement à ses ambitions professionnelles.

Le club lombard cherche en effet un technicien au palmarès international et à la philosophie tactique moderne. Glasner répond parfaitement à ce profil : il a déjà soulevé l’Europa League avec l’Eintracht Francfort avant de s’expatrier en Premier League, puis l’Europa Conference League avec Crystal Palace il y a peu.