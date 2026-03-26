Oliver Glasner s'est-il mis lui-même hors course pour le poste à Manchester United ? L'entraîneur sortant de Crystal Palace met en garde contre le risque de « tremplin »

Glasner a vu sa cote monter en flèche lorsqu'il évoluait dans le football allemand avec Wolfsburg et l'Eintracht Francfort, remportant notamment l'Europa League avec ce dernier club en 2022. Il a été recruté en Angleterre en février 2024.

À 51 ans, il a poursuivi son ascension en remportant son premier trophée majeur avec Palace, qui a créé la surprise en battant Manchester City lors de la finale de la FA Cup 2025. Les Eagles ont ensuite battu Liverpool lors du Community Shield tout en se qualifiant pour une compétition européenne.

Cette saison, le club a connu un parcours fructueux jusqu'aux quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, mais une victoire finale ne suffirait pas à retenir Glasner dans le sud de Londres. Il a déjà annoncé qu'il chercherait un nouveau départ à l'expiration de son contrat actuel cet été.

À un moment donné, il avait été suggéré que Glasner pourrait être pressenti pour devenir le prochain entraîneur permanent de Manchester United, qui évolue pour l’instant sous la houlette de l’entraîneur par intérim Michael Carrick. Il semble toutefois avoir perdu du terrain dans la hiérarchie.