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Oliver Glasner s'est-il mis lui-même hors course pour le poste à Manchester United ? L'entraîneur sortant de Crystal Palace met en garde contre le risque de « tremplin »
Glasner a offert le premier trophée de l'histoire de Crystal Palace
Glasner a vu sa cote monter en flèche lorsqu'il évoluait dans le football allemand avec Wolfsburg et l'Eintracht Francfort, remportant notamment l'Europa League avec ce dernier club en 2022. Il a été recruté en Angleterre en février 2024.
À 51 ans, il a poursuivi son ascension en remportant son premier trophée majeur avec Palace, qui a créé la surprise en battant Manchester City lors de la finale de la FA Cup 2025. Les Eagles ont ensuite battu Liverpool lors du Community Shield tout en se qualifiant pour une compétition européenne.
Cette saison, le club a connu un parcours fructueux jusqu'aux quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, mais une victoire finale ne suffirait pas à retenir Glasner dans le sud de Londres. Il a déjà annoncé qu'il chercherait un nouveau départ à l'expiration de son contrat actuel cet été.
À un moment donné, il avait été suggéré que Glasner pourrait être pressenti pour devenir le prochain entraîneur permanent de Manchester United, qui évolue pour l’instant sous la houlette de l’entraîneur par intérim Michael Carrick. Il semble toutefois avoir perdu du terrain dans la hiérarchie.
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Glasner est-il toujours un candidat sérieux au poste d'entraîneur titulaire de Manchester United ?
L'ancien attaquant des Eagles, Morrison, s'exprimant via Freebets.com, le site de référence pour les offres de paris sur la Coupe du monde, a déclaré à GOAL lorsqu'on lui a demandé si Glasner aurait besoin d'un nouveau tremplin avant de prendre les rênes d'un club véritablement d'élite : « Oui, c'est le cas aujourd'hui. Il va devoir bien terminer la saison et, espérons-le, offrir à Palace une place en Ligue Europa Conférence.
« Il était très en vue, mais avec tout ce qui s’est passé et ce qu’il a dit dans les médias, les autres clubs vont voir ça et se demander : « Est-ce qu’on veut vraiment quelqu’un comme ça dans notre club ?
« Mais le travail qu’il a accompli à Palace a été brillant. Mais parfois, on n’est jugé que sur les dernières choses que l’on a faites. Il pourrait certainement décrocher un poste en Europe. Mais pour l’instant, je pense que selon la façon dont ils termineront la saison – et s’ils parviennent à remporter l’Europa Conference League –, sa cote remontera et de nombreux clubs chercheront à le recruter. C’est certain. »
Comment Glasner s'est attiré les foudres de la direction et des supporters de Crystal Palace
Glasner s'en est pris à la direction de Crystal Palace après avoir vu Eberechi Eze être vendu à Arsenal à l'été 2025, alors que peu de nouvelles recrues confirmées avaient été recrutées. Il a déclaré, alors que le capitaine du club, Marc Guehi, n'avait été conservé que jusqu'en janvier avant de rejoindre Manchester City à l'expiration de son contrat : « Quand on dispute une compétition européenne pour la première fois de son histoire, il faut investir, pas économiser. Tout était assez clair et je n’avais rien dit, mais aujourd’hui, je pense qu’il est temps d’en parler : nous avons raté l’occasion de faire une saison encore meilleure cet été. »
Glasner a ensuite provoqué la colère des supporters des Eagles en leur lançant une pique les invitant à « rester humbles ». Il a été la cible de railleries depuis les tribunes lors d’un match nul en Ligue Europa Conférence contre le Zrinjski Mostar. L’Autrichien a répondu en déclarant : « J’ai toujours dit que le plus important était de rester humble, et c’est pareil pour les supporters. N’oubliez jamais d’où vous venez. Je pense que certains de ceux qui sont si critiques ne sont pas si humbles et oublient d’où ils viennent, et on est puni pour ça. »
Une banderole sur laquelle on pouvait lire « Manque de respect envers les supporters – Glasner, c'est fini » a été déployée lors de la victoire de Palace contre les Wolves à Selhurst Park le 22 février. Des chants « 1-0 pour les humbles » ont également retenti parmi les supporters mécontents.
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Le contrat de Glasner à Selhurst Park arrivera à échéance cet été
Aucun changement n'a été opéré au sein du staff technique depuis lors, Crystal Palace étant prêt à laisser Glasner aller jusqu'au terme de son contrat ; il reste toutefois à voir ce que l'avenir réserve à court et à long terme aux deux parties, alors qu'elles s'efforcent de tirer parti de leurs récents succès pour en faire un tremplin et des fondements solides.