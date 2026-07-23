Ce transfert permet à l’international autrichien de retrouver son compatriote Glasner. Les deux hommes avaient déjà entretenu une collaboration fructueuse lors de leur passage à Wolfsburg, où Schlager était un pilier de l’équipe qui avait atteint les phases à élimination directe de la Ligue Europa et terminé quatrième de la Bundesliga, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions.

S'exprimant sur le site officiel du club lors de sa présentation, Schlager a exprimé sa fierté de rejoindre ce club historique. Il a déclaré : « C'est un immense honneur de rejoindre Nottingham Forest, un club très traditionnel qui possède une grande histoire, avec notamment deux Coupes d'Europe remportées sous la houlette de Brian Clough. Je cherchais un nouveau défi et souhaitais rejoindre un club comptant de bons joueurs ; je suis heureux de retrouver Oliver, que j'ai connu lors de mon passage à Wolfsburg. Le club nourrit de grandes ambitions, tout comme moi. Je veux retrouver la scène européenne, et nous avons de réelles chances d’y parvenir. Rien n’égale la sensation de disputer des matchs internationaux en milieu de semaine, et c’est mon objectif. Je suis très heureux et fier d’être ici, et je compte donner le meilleur de moi-même pour le club et ses supporters. »







