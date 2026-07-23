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Oliver Glasner retrouve l’un de ses anciens joueurs : Nottingham Forest officialise sa première recrue sous l’ère de son nouvel entraîneur
Des visages familiers se retrouvent sur la berge de la Trent
Ce transfert permet à l’international autrichien de retrouver son compatriote Glasner. Les deux hommes avaient déjà entretenu une collaboration fructueuse lors de leur passage à Wolfsburg, où Schlager était un pilier de l’équipe qui avait atteint les phases à élimination directe de la Ligue Europa et terminé quatrième de la Bundesliga, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions.
S'exprimant sur le site officiel du club lors de sa présentation, Schlager a exprimé sa fierté de rejoindre ce club historique. Il a déclaré : « C'est un immense honneur de rejoindre Nottingham Forest, un club très traditionnel qui possède une grande histoire, avec notamment deux Coupes d'Europe remportées sous la houlette de Brian Clough. Je cherchais un nouveau défi et souhaitais rejoindre un club comptant de bons joueurs ; je suis heureux de retrouver Oliver, que j'ai connu lors de mon passage à Wolfsburg. Le club nourrit de grandes ambitions, tout comme moi. Je veux retrouver la scène européenne, et nous avons de réelles chances d’y parvenir. Rien n’égale la sensation de disputer des matchs internationaux en milieu de semaine, et c’est mon objectif. Je suis très heureux et fier d’être ici, et je compte donner le meilleur de moi-même pour le club et ses supporters. »
- Getty Images Sport
Une solide expérience européenne
Schlager arrive à Nottingham avec un palmarès solide, forgé au plus haut niveau continental. Avant ses passages à Wolfsburg et à Leipzig, il était un pilier du Red Bull Salzbourg, contribuant à la qualification du club autrichien pour les demi-finales de la Ligue Europa 2018. Au cours des sept dernières saisons en Allemagne, il a accumulé près de 200 apparitions et acquis une expérience cruciale en Ligue des champions. Sa polyvalence tactique et son style très dynamique en font un candidat idéal pour le système de pressing que Glasner est réputé pour mettre en place, d’autant plus qu’il a occupé le poste de vice-capitaine à Leipzig lors de la saison 2025-2026.
La saison passée, le milieu de terrain a maintenu un niveau de performance régulier, prenant part à 30 rencontres avec le RB Leipzig avant de disputer chaque match de la campagne autrichienne en Coupe du monde, conclue par une élimination en seizièmes de finale face à l’Espagne – marquant ainsi le retour de l’Autriche dans l’épreuve reine après 1998. Il totalise désormais 55 sélections.
Capacités tactiques et qualités de leadership
George Syrianos, directeur sportif de Forest, a salué l’arrivée de cette nouvelle recrue, mettant en avant les qualités spécifiques qui ont fait de Schlager une cible prioritaire. Syrianos a expliqué : « Xaver apporte des qualités et des caractéristiques vraiment importantes à l’équipe, et nous sommes ravis de l’accueillir à Forest. C’est un leader, fort de nombreuses années d’expérience au plus haut niveau européen, et nous sommes convaincus qu’il possède toutes les qualités nécessaires pour avoir un impact immédiat sur l’équipe.
Il a déjà travaillé avec Oliver Glasner à Wolfsburg, ce qui facilitera son intégration au groupe et lui permettra de saisir immédiatement les exigences du poste. Nous avons hâte de le voir à l’œuvre et de l’accueillir, lui et sa famille, à Nottingham. »
- AFP
Forger un avenir plus radieux
Le milieu de terrain, libre après l’expiration de son contrat avec le RB Leipzig, a officiellement rejoint Nottingham Forest. Première recrue de l’ère Glasner, son arrivée fixe le cap pour la suite du mercato. Le club, désireux de rebondir après une saison domestique décevante conclue à la 16^e place, entend capitaliser sur son parcours européen jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa.
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