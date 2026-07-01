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Oliver Glasner fait son retour ! L’ancien entraîneur de Crystal Palace s’apprête à retrouver la Premier League, Nottingham Forest procédant déjà à un nouveau changement à la tête de son équipe
Glasner prend la relève après le départ de dernière minute de Pereira
Selon le Telegraph, Nottingham Forest s’apprête à nommer Glasner après le départ surprise de Pereira, arrivé en février pour un contrat de 18 mois et parvenu à maintenir le club en Premier League suite au limogeage de Sean Dyche.
Cependant, le propriétaire Evangelos Marinakis et la direction du club ont été déçus par l’élimination en demi-finale de la Ligue Europa face à Aston Villa, ce qui les a poussés à procéder à un nouveau changement d’entraîneur audacieux. Glasner deviendra ainsi le 11e entraîneur titulaire depuis que Marinakis a racheté le club en mai 2017.
- AFP
Un véritable turn-over s’opère au City Ground.
L’arrivée de Glasner s’inscrit dans un véritable tourbillon sur le banc de Forest au cours des douze derniers mois. Depuis le départ de Nuno Espírito Santo en septembre, le club a multiplié les changements d’entraîneur. Ange Postecoglou n’a tenu que 39 jours, avant que Dyche, puis Pereira, ne prennent provisoirement les commandes.
Malgré ces turbulences, le propriétaire Evangelos Marinakis conserve des ambitions élevées et a investi massivement dans l’effectif. Promus en Premier League, les Forest ont confirmé leur statut en atteignant la 7^e place sous les ordres de Nuno. Aujourd’hui, le club se tourne vers Glasner, que Manchester United et Chelsea avaient également ciblé avant son arrivée à Nottingham.
« Bien que cette décision m’ait pris complètement par surprise et sans aucun avertissement, je respecte pleinement le droit du club de prendre les décisions qu’il juge les meilleures pour son avenir », a déclaré Pereira après son licenciement cette semaine.
« Naturellement, je suis déçu et attristé. Je croyais sincèrement en ce que nous étions en train de construire ensemble, et je pars avec un sentiment de fierté pour tout ce que nous avons accompli au cours des derniers mois. »
Une rivalité tenace et un palmarès européen respecté
Glasner a quitté Crystal Palace en fin de saison dernière, après avoir établi un palmarès sans précédent chez les Eagles. L’Autrichien a mené son contrat à son terme et décliné les offres de prolongation, malgré deux années fastes ponctuées de la Ligue Europa Conférence, de la FA Cup et du Community Shield.
Son arrivée sur le banc de Nottingham Forest devrait être mal perçue à Selhurst Park. Les deux clubs s’étaient livrés à une vive polémique la saison passée au sujet des places européennes : Palace, vainqueur de la FA Cup, avait été rétrogradé en Ligue des conférences en raison des règles de l’UEFA sur la propriété multiple de clubs, offrant ainsi à Forest son billet pour la Ligue Europa. Cette situation a laissé subsister une forte animosité entre les deux formations.
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Quelle est la prochaine étape pour Nottingham Forest ?
Glasner prend officiellement les commandes de Forest alors que le club aborde la nouvelle saison de Premier League. L’Autrichien devra rapidement imposer sa vision tactique et souder un effectif éprouvé par une grande instabilité sur le banc. Fort du soutien inconditionnel des propriétaires, il visera le haut du tableau et une nouvelle qualification européenne, afin de prouver qu’il peut rééditer ses exploits passés dans son nouveau club.