L’arrivée de Glasner s’inscrit dans un véritable tourbillon sur le banc de Forest au cours des douze derniers mois. Depuis le départ de Nuno Espírito Santo en septembre, le club a multiplié les changements d’entraîneur. Ange Postecoglou n’a tenu que 39 jours, avant que Dyche, puis Pereira, ne prennent provisoirement les commandes.

Malgré ces turbulences, le propriétaire Evangelos Marinakis conserve des ambitions élevées et a investi massivement dans l’effectif. Promus en Premier League, les Forest ont confirmé leur statut en atteignant la 7^e place sous les ordres de Nuno. Aujourd’hui, le club se tourne vers Glasner, que Manchester United et Chelsea avaient également ciblé avant son arrivée à Nottingham.

« Bien que cette décision m’ait pris complètement par surprise et sans aucun avertissement, je respecte pleinement le droit du club de prendre les décisions qu’il juge les meilleures pour son avenir », a déclaré Pereira après son licenciement cette semaine.

« Naturellement, je suis déçu et attristé. Je croyais sincèrement en ce que nous étions en train de construire ensemble, et je pars avec un sentiment de fierté pour tout ce que nous avons accompli au cours des derniers mois. »