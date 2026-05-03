Il saignait du nez, la tête lui tournait, et les supporters lui ont arraché son maillot. Malgré ces bobos, Alexander Nübel, le gardien du VfB Stuttgart, pouvait revendiquer le statut de grand gagnant de la journée. Certes, lors de l’avant-dernière levée de Bundesliga, il a été battu autant de fois que son vis-à-vis Oliver Baumann, mais dans la course à la cage de l’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde, il a clairement marqué des points.
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Oliver Baumann s'est illustré à trois reprises contre le VfB Stuttgart ! Alexander Nübel se place « en très bonne position » pour la Coupe du monde
« Alex s’est placé en très bonne position pour la Coupe du monde », a déclaré Fabian Wohlgemuth, directeur sportif du VfB, à propos de la performance du joueur de 29 ans : « Il a réalisé des arrêts incroyables et nous a sauvé ce point. » Si Nübel a bel et bien été décisif dans l’obtention du match nul chanceux des Souabes lors de ce duel entre équipes du Bade-Wurtemberg pour une place en Ligue des champions, Baumann, lui, a connu une mauvaise journée.
« Je peux clairement l’arrêter », a admis Baumann sur Sky à propos de l’ouverture du score de Chris Führich (20^e) depuis un angle fermé. Le gardien de 35 ans, récemment désigné numéro un allemand en vue de la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet), n’a pas été à la hauteur sur les trois buts encaissés.
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Baumann fulmine : « Nous avons clairement concédé le nul 3-3 »
Baumann ne cachait pas sa déception après avoir dilapidé une avance de deux buts face à un Stuttgart réduit à dix. « Nous avons clairement perdu ce match 3-3 », a tempêté le vétéran. « Il faut en tirer les enseignements. » Dans le camp adverse, l’ambiance était bien plus sereine pour Nübel. « Nous avons fait preuve de mentalité, cela montre la volonté de l'équipe », a déclaré le gardien : « Ce match nul, c'est comme une victoire. »
Nübel, dont le prêt en provenance du Bayern Munich prendra fin au terme de la saison après trois années passées en Alsace, a laissé à son entraîneur le soin de le complimenter. Sebastian Hoeneß, qui fut jadis le coach de Baumann à la TSG, a vu un « Alex en grande forme ». Tout comme Wohlgemuth, l’entraîneur avait déjà le regard tourné vers la Coupe du monde. « Alex a démontré de manière impressionnante à quel point il peut être important », a déclaré Hoeneß. « Marquer un point dans un match comme celui-ci ne nuit certainement pas à la question de savoir qui sera dans les buts lors de la Coupe du monde. »
Trois équipes se disputent les deux places restantes pour la Ligue des champions.
Avant toute chose, il faut encore déterminer qui décrochera le dernier billet pour la Ligue des champions. Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart et TSG Hoffenheim comptent le même nombre de points aux 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ places. La prochaine journée pourrait déjà clarifier les choses, puisque le VfB recevra le Bayer.
Samedi à Sinsheim, Andrej Kramaric semblait destiné à propulser le TSG vers la Ligue des champions. D’abord, la vieille gloire croate (34 ans) a annoncé la prolongation de son contrat de deux ans, puis le meilleur buteur de l’histoire de Hoffenheim a marqué deux fois (7e et 49e). Malgré la réduction du score de Bazoumana Touré (24e), la TSG n’a pas réussi à inverser la tendance.
Führich (20^e), Ermedin Demirović (64^e) et le remplaçant Tiago Tomás (90^e+5) ont répondu pour Stuttgart, qui fêtait son 2 000^e match en Bundesliga. Le carton rouge reçu par le capitaine Atakan Karazor pour une faute grossière sur Fisnik Asllani (69^e) n’a pas freiné la remontée des Souabes, mais cette suspension pèsera lourdement lors du match contre Leverkusen.