Oliver Baumann s'est illustré à trois reprises contre le VfB Stuttgart ! Alexander Nübel se place « en très bonne position » pour la Coupe du monde

« Alex s’est placé en très bonne position pour la Coupe du monde », a déclaré Fabian Wohlgemuth, directeur sportif du VfB, à propos de la performance du joueur de 29 ans : « Il a réalisé des arrêts incroyables et nous a sauvé ce point. » Si Nübel a bel et bien été décisif dans l’obtention du match nul chanceux des Souabes lors de ce duel entre équipes du Bade-Wurtemberg pour une place en Ligue des champions, Baumann, lui, a connu une mauvaise journée.

« Je peux clairement l’arrêter », a admis Baumann sur Sky à propos de l’ouverture du score de Chris Führich (20^e) depuis un angle fermé. Le gardien de 35 ans, récemment désigné numéro un allemand en vue de la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet), n’a pas été à la hauteur sur les trois buts encaissés.