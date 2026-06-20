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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Olise, entre le marché des transferts et son rôle en équipe de France : « Je me sens comme un numéro 10, c’est parce que j’ai grandi dans la rue. » Le Real Madrid a publié un communiqué

M. Olise
Mercato
Real Madrid
Bayern Munich

Le champion du Bayern Munich s’impose comme l’une des grandes figures de l’été 2026, entre la Coupe du monde et les rumeurs.

Michael Olise est l’homme du moment. Désigné meilleur joueur du match – à égalité avec Kylian Mbappé – lors du succès inaugural de la France face au Sénégal, il demeure au cœur des rumeurs de transfert. L’Espagne continue de l’associer au Real Madrid comme une potentielle « affaire galactique » de l’été, pour un montant supérieur à 200 millions d’euros.


Selon MARCA, 220 millions d’euros seraient déjà prêts pour le soustraire au Bayern Munich.

  • DÉMENTI PARTIEL

    Pour couper court à toute polémique naissante sur l’axe Madrid-Munich et devancer toute réaction du Bayern, qui a récemment réitéré que son joueur vedette n’était pas à vendre, le Real a publié un communiqué officiel. « Face aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Olise, le Real Madrid tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, ni direct ni indirect, avec ledit joueur, ses représentants ou des personnes de son entourage.

    Le club merengue tient aussi à souligner la solidité de ses relations institutionnelles avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations infondées. Les deux clubs ont toujours entretenu une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, qui se traduit notamment par la conviction partagée que tout intérêt éventuel pour un joueur appartenant à l’autre club doit d’abord être discuté directement entre les deux sociétés, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours caractérisé les relations entre le Bayern Munich et le Real Madrid. »

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  • LE DÉBAT EN FRANCE SUR LE RÔLE

    Il est encore trop tôt pour savoir si la position officielle du Real Madrid suffira à mettre fin au feuilleton, qui, d’ici au 31 août, devrait encore agiter les chroniques. En France aussi, le débat fait rage sur le poste idéal où il pourrait s’exprimer pleinement. Après une saison sensationnelle au Bayern Munich (22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs), il a déjà démontré, lors de sa toute première Coupe du monde, qu’il pouvait être l’atout supplémentaire de la France de Deschamps : «Je me sens plus à l’aise au poste de numéro dix», a confié Olise à L’Équipe. Cette préférence confirme les interrogations soulevées par le sélectionneur, qui l’avait d’abord aligné comme ailier droit, avec Dembélé plus axé et derrière Mbappé lors de la première période contre le Sénégal, avant l’ajustement stratégique intervenu en début de seconde mi-temps et qui a changé la donne. Ce repositionnement a rendu plus harmonieuse la cohabitation, au sein d’une attaque d’exception, avec l’as du Real Madrid, l’actuel Ballon d’or, ainsi qu’avec Doué.

  • L’importance de la route

    « Mon style de jeu vient de la rue. Avec mon frère, nous jouions sans cesse dehors : nous frappions dans le ballon contre les murs et nous nous lancions souvent des défis en un contre un. Nous étions libres, nous jouions pour le plaisir, et cette époque nous manque car nous pouvions nous amuser sans pression. Par la suite, j’ai évidemment beaucoup appris dans les prestigieux centres de formation où je suis passé, comme ceux de Chelsea ou de Manchester City », ajoute Olise dans son interview à L’Équipe.