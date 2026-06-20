Pour couper court à toute polémique naissante sur l’axe Madrid-Munich et devancer toute réaction du Bayern, qui a récemment réitéré que son joueur vedette n’était pas à vendre, le Real a publié un communiqué officiel. « Face aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Olise, le Real Madrid tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, ni direct ni indirect, avec ledit joueur, ses représentants ou des personnes de son entourage.

Le club merengue tient aussi à souligner la solidité de ses relations institutionnelles avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations infondées. Les deux clubs ont toujours entretenu une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, qui se traduit notamment par la conviction partagée que tout intérêt éventuel pour un joueur appartenant à l’autre club doit d’abord être discuté directement entre les deux sociétés, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours caractérisé les relations entre le Bayern Munich et le Real Madrid. »