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Oli McBurnie propulse Hull City en Premier League ! Un but tardif lui permet de battre Middlesbrough et d’offrir à l’équipe de Sergej Jakirovic une victoire étriquée en finale des barrages du Championship
McBurnie entre dans l'histoire de Wembley
L’attaquant écossais McBurnie a été le héros de l’équipe de Sergej Jakirovic en inscrivant le but décisif à la quatrième minute du temps additionnel de la seconde période. Bien placé au bon moment, le joueur de 29 ans a profité d’une erreur du gardien de Middlesbrough, Sol Brynn, qui a laissé échapper un centre tardif directement dans ses pieds.
La scène qui a suivi a été un véritable chaos : McBurnie a retiré son maillot pour célébrer son but avant d’être submergé par ses coéquipiers. Un coup dur pour Middlesbrough, qui avait admirablement tenu tout au long d’un match très serré, mais qui a finalement cédé sur un seul moment d’inattention en toute fin de rencontre.
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Hull surmonte la polémique du « Spygate »
Ce succès met un point final à l’une des phases préparatoires les plus chaotiques de l’histoire des barrages. La finale avait été éclipsée par le scandale du « Spygate », qui avait entraîné l’exclusion de Southampton de la compétition malgré sa victoire en demi-finale. L’EFL avait alors pris la décision sans précédent d’écarter les Saints après avoir découvert qu’ils avaient illégalement espionné les séances d’entraînement de leurs adversaires.
Middlesbrough a été désigné pour le remplacer quelques jours seulement avant la finale, imposant un défi de préparation inédit à Hull. Malgré l’incertitude, les Tigers sont restés concentrés, leur propriétaire Acun Ilicali exprimant toutefois sa frustration avant le coup d’envoi face aux complexités juridiques entourant le match. Au final, la performance sur le terrain a rendu toute action en justice inutile.
Les chiffres confirment la solidité des Tigers
Le parcours de Hull City vers la Premier League s’appuie sur une défense de fer. Le club a rejoint l’élite sans encaisser le moindre but lors des deux manches des demi-finales et de la finale à Wembley. De plus, il devient la première équipe depuis Cardiff City en 2010 à obtenir la promotion après avoir terminé la saison régulière à la sixième place.
L’approche tactique de Jakirovic, malgré des périodes où son équipe a cédé le contrôle du ballon, a été pleinement validée par le résultat. Après le coup de sifflet final, le héros de la rencontre a exprimé son émotion : « Pour la toute première fois, je crois que je suis sans voix. La saison a été longue et difficile, et je pense que ce match en est le résumé. Je ne crois pas que nous ayons déjà gagné en dominant la possession. J’avais simplement l’impression que, ce soir, c’était écrit pour moi », a conclu McBurnie.
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Les préparatifs pour la Premier League sont lancés.
Grâce à cette victoire, Hull rejoint Coventry City et Ipswich Town en Premier League pour la saison 2026-2027. Cette manne financière, estimée à au moins 200 millions de livres sterling, va transformer les perspectives du club, qui fait son retour parmi l'élite pour la première fois depuis neuf ans. Pour Middlesbrough, cette défaite marque un deuxième revers consécutif après son élimination en demi-finale.