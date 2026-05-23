Oli McBurnie propulse Hull City en Premier League ! Un but tardif lui permet de battre Middlesbrough et d’offrir à l’équipe de Sergej Jakirovic une victoire étriquée en finale des barrages du Championship

L’attaquant écossais McBurnie a été le héros de l’équipe de Sergej Jakirovic en inscrivant le but décisif à la quatrième minute du temps additionnel de la seconde période. Bien placé au bon moment, le joueur de 29 ans a profité d’une erreur du gardien de Middlesbrough, Sol Brynn, qui a laissé échapper un centre tardif directement dans ses pieds.

La scène qui a suivi a été un véritable chaos : McBurnie a retiré son maillot pour célébrer son but avant d’être submergé par ses coéquipiers. Un coup dur pour Middlesbrough, qui avait admirablement tenu tout au long d’un match très serré, mais qui a finalement cédé sur un seul moment d’inattention en toute fin de rencontre.