L’Olympique Lyonnais va devoir composer sans l’un de ses cadres défensifs pendant plusieurs semaines. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a tranché après l’expulsion de Nicolas Tagliafico face à l’AS Monaco. Une absence qui redistribue les cartes à gauche de la défense lyonnaise.
OL : qui pour remplacer Nicolas Tagliafico, lourdement sanctionné jusqu’à fin avril ?
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Une sanction lourde pour Tagliafico
La décision est tombée mercredi dernier. La commission de discipline a infligé trois matchs de suspension ferme à Nicolas Tagliafico. L’international argentin paie son tacle dangereux sur Lamine Camara lors de la rencontre entre l’OL et Monaco (1-2) au Groupama Stadium.
L’action s’est déroulée à moins de deux minutes du temps réglementaire. Tagliafico est intervenu par-derrière sur le joueur monégasque, au niveau de la malléole, alors que l’action se situait loin du but lyonnais. Un geste jugé dangereux par les instances disciplinaires.
Cette sanction privera le défenseur de trois rencontres importantes pour les Gones.
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Trois matchs décisifs manqués
Avec cette suspension, Nicolas Tagliafico ne pourra pas participer au déplacement contre Angers prévu le 5 avril. Il manquera ensuite la réception de Lorient programmée le 13 avril. Enfin, le latéral gauche ne sera pas disponible pour le choc face au Paris Saint-Germain le 19 avril (20h45) au Parc des Princes.
Le défenseur argentin ne pourra retrouver la compétition qu’à partir des quatre dernières journées du championnat. Son retour est attendu lors de la réception d’Auxerre, prévue le 25 avril. Cette absence tombe à un moment crucial de la saison pour l’Olympique Lyonnais.
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Vinicius Abner en première ligne ?
Cette suspension pourrait profiter à Vinicius Abner. Resté sur le banc face à Monaco, le latéral pourrait désormais obtenir davantage de temps de jeu. Le staff dirigé par Paulo Fonseca devra décider s’il maintient son organisation actuelle ou s’il opte pour une adaptation tactique.
L’absence de Tagliafico oblige l’OL à revoir ses équilibres défensifs pour les prochaines semaines. Le Brésilien sera sans doute l’heureux élu pendant cette période.
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Jorge Maciel également sanctionné
La commission de discipline n’a pas seulement sanctionné Nicolas Tagliafico. L’adjoint Jorge Maciel a lui aussi été puni. L’entraîneur adjoint a montré au quatrième arbitre, via un téléphone, les images d’une faute de Denis Zakaria sur Endrick, juste avant le penalty accordé par François Letexier.
Pour ce comportement, Jorge Maciel a reçu une suspension d’un match « de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles ».
L’OL devra donc gérer une double absence dans un moment clé de la saison.