OL : qui pour remplacer Nicolas Tagliafico, lourdement sanctionné jusqu’à fin avril ?

La décision est tombée mercredi dernier. La commission de discipline a infligé trois matchs de suspension ferme à Nicolas Tagliafico. L’international argentin paie son tacle dangereux sur Lamine Camara lors de la rencontre entre l’OL et Monaco (1-2) au Groupama Stadium.

L’action s’est déroulée à moins de deux minutes du temps réglementaire. Tagliafico est intervenu par-derrière sur le joueur monégasque, au niveau de la malléole, alors que l’action se situait loin du but lyonnais. Un geste jugé dangereux par les instances disciplinaires.

Cette sanction privera le défenseur de trois rencontres importantes pour les Gones.