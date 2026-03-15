OL, la sortie surprenante de Paulo Fonseca après le nul contre Le Havre

Malgré la frustration liée à ce nouveau résultat, l’entraîneur portugais a choisi d’adopter un ton relativement positif au moment d’analyser la performance de son équipe. Paulo Fonseca a notamment insisté sur le contenu global de la rencontre et sur l’attitude affichée par ses joueurs sur le terrain.

« La frustration prédomine. On a tout fait mais il manquait ce but. On peut regarder les matches des autres grosses équipes ici, c’est difficile. Il ne manquait que le but. Nous avons joué avec un bon comportement physique, il a juste manqué d’occasions pour marquer. Chaque match est différent, il était impossible de jouer avec Roman et Endrick, ils avaient fait le dernier match. Endrick a fait un bon match, il était fatigué sur la fin. Je suis content de son match. Nous sommes à deux points de Marseille, j’espère récupérer des joueurs importants pour nous. On a bien joué ce soir avec des bonnes séquences. Je pense que nous avons la possibilité de jouer les deux tableaux (Europa League + Ligue 1, ndlr). Il faut continuer comme ça, on n’est qu’à deux points de Marseille », a déclaré l’entraineur lyonnais dans des propos relayés par Foot Mercato.

Un discours volontairement encourageant qui laisse entendre que le technicien reste confiant pour la fin de saison, même si les prochains résultats seront déterminants pour confirmer cette analyse.