L’Olympique Lyonnais traverse une période plus délicate en championnat après plusieurs semaines particulièrement réussies. Porté par une impressionnante série de victoires, le club rhodanien semblait avoir trouvé son rythme de croisière avant de connaître un coup d’arrêt inattendu. Les dernières rencontres ont toutefois révélé certaines difficultés offensives qui empêchent les Lyonnais de concrétiser leur domination. Face au Havre, ce scénario s’est une nouvelle fois répété. Malgré ce nouveau résultat frustrant, l’entraîneur lyonnais, Paulo Fonseca, a surpris par son analyse plutôt optimiste au moment d’évoquer la situation de son équipe.
OL, la sortie surprenante de Paulo Fonseca après le nul contre Le Havre
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L’OL accroché par Le Havre
La dynamique lyonnaise s’est brusquement enrayée le mois dernier avec une lourde défaite sur la pelouse de Strasbourg (3-1). Ce revers avait mis fin à une remarquable série de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues. Depuis cet épisode, l’OL peine à retrouver la même efficacité, enchaînant des résultats moins convaincants en Ligue 1.
La tendance s’est confirmée lors de la réception du Havre (0-0). Malgré une supériorité numérique et une large maîtrise du ballon, les Lyonnais n’ont jamais réussi à faire la différence. Ce match nul sans but prolonge donc une période plus irrégulière pour l’équipe dirigée par Paulo Fonseca, qui voit également ses ambitions au classement légèrement freinées après plusieurs points laissés en route.
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Le discours rassurant de Paulo Fonseca malgré la série noire de l’OL
Malgré la frustration liée à ce nouveau résultat, l’entraîneur portugais a choisi d’adopter un ton relativement positif au moment d’analyser la performance de son équipe. Paulo Fonseca a notamment insisté sur le contenu global de la rencontre et sur l’attitude affichée par ses joueurs sur le terrain.
« La frustration prédomine. On a tout fait mais il manquait ce but. On peut regarder les matches des autres grosses équipes ici, c’est difficile. Il ne manquait que le but. Nous avons joué avec un bon comportement physique, il a juste manqué d’occasions pour marquer. Chaque match est différent, il était impossible de jouer avec Roman et Endrick, ils avaient fait le dernier match. Endrick a fait un bon match, il était fatigué sur la fin. Je suis content de son match. Nous sommes à deux points de Marseille, j’espère récupérer des joueurs importants pour nous. On a bien joué ce soir avec des bonnes séquences. Je pense que nous avons la possibilité de jouer les deux tableaux (Europa League + Ligue 1, ndlr). Il faut continuer comme ça, on n’est qu’à deux points de Marseille », a déclaré l’entraineur lyonnais dans des propos relayés par Foot Mercato.
Un discours volontairement encourageant qui laisse entendre que le technicien reste confiant pour la fin de saison, même si les prochains résultats seront déterminants pour confirmer cette analyse.