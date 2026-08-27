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OFFICIEL : Tottenham recrute Omar Marmoush en prêt de Manchester City avec une obligation d’achat de 60 M£
Marmoush s’offre un transfert dans le nord de Londres
Tottenham a officiellement obtenu les services de l’attaquant de Manchester City Marmoush dans le cadre d’un prêt d’une saison comprenant une obligation d’achat de 60 millions de livres sterling l’été prochain. L’international égyptien de 27 ans rejoint le nord de Londres quelques jours seulement après que son ancien coéquipier à City, Savio, a bouclé un transfert de 75 millions de livres sterling vers la même destination.
L’attaquant a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre le club, soulignant le statut de Spurs sur la scène mondiale et l’influence de l’entraîneur principal dans son processus de décision. « Tottenham Hotspur est l’un des plus grands clubs d’Angleterre, voire du monde, et le projet était très attractif pour moi. J’ai parlé avec l’entraîneur principal [Roberto de Zerbi], j’ai adoré ce qu’il avait à dire et je suis sûr que notre passion pour le jeu ira très bien ensemble », a déclaré Marmoush.
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Des difficultés pour être titulaire à l’Etihad
Malgré son arrivée à Manchester City avec de grandes attentes après son transfert de 59 millions de livres sterling en provenance de l'Eintracht Francfort en janvier 2025, Marmoush a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier en raison de la présence d'Erling Haaland. S'il est parvenu à inscrire 16 buts en 62 apparitions toutes compétitions confondues pour Manchester City, ses opportunités en Premier League se sont souvent limitées à de brèves entrées en jeu.
Les dernières apparitions de Marmoush avec Manchester City laissaient penser qu'il avait encore reculé dans la hiérarchie à l'Etihad Stadium. Il n'a été utilisé qu'en tant que remplaçant en seconde période lors de la défaite 3-0 de Manchester City contre Arsenal dans le Community Shield et est resté sur le banc sans entrer en jeu pendant toute la victoire 2-1 contre Bournemouth dimanche dernier.
De Zerbi salue la nouvelle recrue offensive
L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, n’a pas tari d’éloges sur sa nouvelle recrue, soulignant que l’Égyptien possède les qualités spécifiques requises pour réussir dans son système à haute intensité. « Omar est exactement le type de joueur que nous voulons dans ce club : ambitieux, affamé et déterminé à faire la différence », a déclaré De Zerbi.
Poursuivant son évaluation du joueur, De Zerbi a ajouté : « Il possède une qualité offensive incroyable, mais ce que j’aime aussi, c’est son désir de progresser et de gagner. Il apporte de la vitesse, de l’intelligence et représente une véritable menace devant le but, et je pense qu’il peut faire passer notre jeu offensif à un autre niveau. »
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Tottenham poursuit ses dépenses record
L’arrivée de Marmoush porte les dépenses totales de Tottenham sur ce mercato estival au-delà de la barre des 312 M£, ce qui témoigne d’une immense marque de confiance envers De Zerbi. Le club s’est montré incroyablement actif, en recrutant notamment Mateus Fernandes en provenance de West Ham, Sandro Tonali de Newcastle et Jan Paul van Hecke de Brighton. Ces recrues de premier plan ont été complétées par les arrivées de Marcos Senesi, Andy Robertson et du gardien Martin Dubravka, libres, afin d’apporter de la profondeur à l’effectif.
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