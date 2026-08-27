Tottenham a officiellement obtenu les services de l’attaquant de Manchester City Marmoush dans le cadre d’un prêt d’une saison comprenant une obligation d’achat de 60 millions de livres sterling l’été prochain. L’international égyptien de 27 ans rejoint le nord de Londres quelques jours seulement après que son ancien coéquipier à City, Savio, a bouclé un transfert de 75 millions de livres sterling vers la même destination.

L’attaquant a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre le club, soulignant le statut de Spurs sur la scène mondiale et l’influence de l’entraîneur principal dans son processus de décision. « Tottenham Hotspur est l’un des plus grands clubs d’Angleterre, voire du monde, et le projet était très attractif pour moi. J’ai parlé avec l’entraîneur principal [Roberto de Zerbi], j’ai adoré ce qu’il avait à dire et je suis sûr que notre passion pour le jeu ira très bien ensemble », a déclaré Marmoush.