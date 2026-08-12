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Officiel : Romelu Lukaku scelle son transfert à Fenerbahçe pour rejoindre Mason Greenwood et Nathan Ake en Turquie
Un transfert à prix cassé vers Istanbul
L’attaquant vétéran quitte le stade Diego Armando Maradona pour un montant annoncé de 6 M€ plus des bonus liés aux performances, ce qui représente un changement important dans la hiérarchie offensive du club. Naples a pu autoriser le départ définitif de Lukaku après avoir sécurisé un remplaçant à long terme plus tôt lors du mercato estival. Le club italien a bouclé le transfert définitif de Rasmus Hojlund en provenance de Manchester United dans le cadre d’un accord de 44 millions d’euros (38 M£).
Malgré son statut de nom bien connu du football européen, le prix de Lukaku reflète la volonté du Napoli de se séparer de son salaire et de se concentrer sur de plus jeunes talents comme Hojlund. L’international belge avait récemment connu des problèmes de forme physique, et la tension est encore montée après un stage d’entraînement non approuvé en Belgique au printemps dernier, qui avait entraîné des avertissements de sanctions disciplinaires de la part du directeur sportif Giovanni Manna, ouvrant finalement la voie à son départ rapide vers la Turquie.
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Fenerbahçe construit une puissance de la Süper Lig
Ce transfert place Lukaku au cœur d’une reconstruction ambitieuse à Fenerbahçe, alors que le géant turc renforce agressivement son effectif pour reconquérir la gloire sur la scène nationale. Il devient la dernière arrivée de premier plan à Istanbul cet été, rejoignant un effectif redoutable qui compte déjà le défenseur Nathan Ake en provenance de Manchester City, Mason Greenwood en provenance de Marseille, ainsi que l’attaquant Vedat Muriqi après sa campagne à 23 buts en Liga avec le Real Majorque.
Pour Lukaku, ce transfert en Turquie offre une remise à zéro bienvenue après une saison fortement perturbée par des problèmes physiques. Limité à seulement sept apparitions en club avec Naples la saison dernière en raison de blessures persistantes, l’attaquant expérimenté a néanmoins prouvé sa forme sur la scène internationale, en prenant part aux six matches et en inscrivant trois buts tandis que la Belgique atteignait les quarts de finale de la Coupe du monde cet été.
La fin de l’ère Conte
Ce transfert intervient également après le départ d’Antonio Conte, l’entraîneur qui a régulièrement su tirer le meilleur du buteur lors de leurs passages communs à Chelsea, à l’Inter et à Naples. Après s’être retrouvés au Stadio Diego Armando Maradona, les deux hommes ont immédiatement connu le succès en remportant le titre de Serie A 2024-2025, Lukaku inscrivant 14 buts en championnat, avant que tous deux ne finissent par quitter le club.
Leur alliance a été largement saluée dans tout le football italien, en raison notamment des années remarquablement prolifiques qu’ils ont partagées à San Siro. Sous la direction de Conte à l’Inter, Lukaku a connu la période la plus explosive de sa carrière, inscrivant 34 puis 30 buts lors de deux saisons consécutives pour mener l’Inter jusqu’en finale de la Ligue Europa et au titre de Serie A 2020-2021, avant d’assurer son retour à Chelsea pour 97,5 millions de livres sterling.
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Une carrière nomade se poursuit
Le transfert de Lukaku en Turquie ajoute une nouvelle destination à une carrière de globe-trotter qui l’a mené dans certains des plus grands clubs d’Europe, avec des fortunes diverses. Après que son deuxième passage à Chelsea n’a duré qu’une saison, l’attaquant belge a enchaîné les prêts, atteignant la finale de la Ligue des champions 2022-2023 avec l’Inter avant un passage à la Roma - ce qui a finalement ouvert la voie à son transfert définitif à Naples en 2024.
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