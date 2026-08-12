L’attaquant vétéran quitte le stade Diego Armando Maradona pour un montant annoncé de 6 M€ plus des bonus liés aux performances, ce qui représente un changement important dans la hiérarchie offensive du club. Naples a pu autoriser le départ définitif de Lukaku après avoir sécurisé un remplaçant à long terme plus tôt lors du mercato estival. Le club italien a bouclé le transfert définitif de Rasmus Hojlund en provenance de Manchester United dans le cadre d’un accord de 44 millions d’euros (38 M£).

Malgré son statut de nom bien connu du football européen, le prix de Lukaku reflète la volonté du Napoli de se séparer de son salaire et de se concentrer sur de plus jeunes talents comme Hojlund. L’international belge avait récemment connu des problèmes de forme physique, et la tension est encore montée après un stage d’entraînement non approuvé en Belgique au printemps dernier, qui avait entraîné des avertissements de sanctions disciplinaires de la part du directeur sportif Giovanni Manna, ouvrant finalement la voie à son départ rapide vers la Turquie.