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Officiel : Newcastle recrute Nico Gonzalez en provenance de Manchester City dans le cadre d’un transfert à 52 M£
Les détails du transfert de Nico Gonzalez
Newcastle United s’est attaché les services de Gonzalez en provenance de Manchester City dans le cadre d’un accord d’un montant initial de 48 millions de livres sterling. L’accord comprend également 4 millions de livres sterling potentiels sous forme de bonus liés aux performances, ce qui porte la valeur totale de l’opération à 52 millions de livres sterling.
Ce transfert représente un investissement important pour le club de Tyneside, qui a été actif sur le marché après une série de ventes majeures. Gonzalez, qui a passé 18 mois à l’Etihad Stadium après un transfert de 52 millions de livres sterling en provenance de Porto au début de l’année 2025, devrait intégrer immédiatement le onze de départ. Pendant son passage à City, le milieu de terrain a disputé 59 matches au total, dont 41 la saison dernière, même si ses occasions de débuter se sont raréfiées lors de la seconde moitié de la campagne, avec seulement deux titularisations en Premier League après janvier.
- AFP
Jaissle et Gonzalez réagissent au transfert
L’entraîneur principal de Newcastle, Jaissle, a joué un rôle déterminant dans la concrétisation de ce transfert, identifiant le milieu de terrain comme le profil parfait pour son système tactique. S’exprimant sur le site officiel du club peu après la finalisation du transfert, Jaissle a salué les qualités que l’international espagnol apporte à l’effectif. « Je suis très heureux de voir Nico devenir un joueur de Newcastle United. Il apporte une qualité immense et une expérience de très haut niveau dans une zone clé du terrain. Nico est vraiment très fort pour porter le ballon, c’est quelqu’un qui peut faire avancer l’équipe tout en restant calme sous pression. Il apporte aussi de la discipline défensive, lit bien le jeu et son impact physique le rend bien adapté à la Premier League », a expliqué l’entraîneur principal.
Le joueur lui-même est tout aussi enthousiaste à l’idée de ce transfert et de la possibilité de jouer devant les fidèles supporters de Newcastle comme joueur à domicile plutôt qu’en tant qu’adversaire. Revenant sur ses précédentes visites au stade avec Manchester City, Gonzalez a admis que l’environnement l’avait durablement marqué. « J’ai joué deux fois à St. James' Park avec Manchester City et c’était vraiment difficile. L’ambiance était incroyable et les supporters sont tellement passionnés. J’ai hâte de vivre cela en tant que joueur à domicile. »
Remplacer Tonali et Guimaraes
Le recrutement de Gonzalez est devenu une priorité pour Newcastle après les départs de plusieurs éléments clés du milieu de terrain plus tôt dans le mercato. Newcastle a vendu Sandro Tonali à Tottenham Hotspur plus tôt cet été, avant de voir Bruno Guimaraes partir rapidement à Arsenal. Ces ventes ont laissé un vide important dans l’effectif que Jaissle tenait absolument à combler avant la date limite.
Pour Manchester City, la vente de Gonzalez marque un nouveau chapitre dans un été de transition sans précédent. Le départ de l’entraîneur de longue date Pep Guardiola après une décennie de succès a été suivi par un exode de figures majeures. Rodri est retourné en Espagne pour rejoindre Barcelone, dans le sillage des vétérans expérimentés Bernardo Silva et John Stones, qui ont eux aussi quitté l’Etihad Stadium.
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À l’approche de la nouvelle saison
Les supporters de Newcastle devront attendre un peu plus longtemps pour voir leur nouvelle recrue à l’œuvre. Bien que Newcastle ait un calendrier chargé, à commencer par un match du deuxième tour de la Carabao Cup contre West Bromwich Albion mercredi, Gonzalez pourrait plutôt faire ses débuts ce samedi en Premier League contre Tottenham Hotspur, alors que Newcastle cherche à s’appuyer sur son match nul 2-2 à domicile contre Liverpool lors de l’ouverture de la saison.
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