Newcastle United s’est attaché les services de Gonzalez en provenance de Manchester City dans le cadre d’un accord d’un montant initial de 48 millions de livres sterling. L’accord comprend également 4 millions de livres sterling potentiels sous forme de bonus liés aux performances, ce qui porte la valeur totale de l’opération à 52 millions de livres sterling.

Ce transfert représente un investissement important pour le club de Tyneside, qui a été actif sur le marché après une série de ventes majeures. Gonzalez, qui a passé 18 mois à l’Etihad Stadium après un transfert de 52 millions de livres sterling en provenance de Porto au début de l’année 2025, devrait intégrer immédiatement le onze de départ. Pendant son passage à City, le milieu de terrain a disputé 59 matches au total, dont 41 la saison dernière, même si ses occasions de débuter se sont raréfiées lors de la seconde moitié de la campagne, avec seulement deux titularisations en Premier League après janvier.