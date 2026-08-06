Le Real Madrid a une nouvelle fois affiché sa puissance financière en confirmant l’acquisition de Diomande en provenance du RB Leipzig, dans le cadre d’un contrat qui court jusqu’en juin 2033. Le géant espagnol a accepté de payer une indemnité de transfert fixe garantie de 125 M€, à laquelle s’ajoutent 10 M€ de bonus atteignables et 5 M€ supplémentaires liés à des objectifs de performance plus ambitieux.

Si toutes les variables de performance sont remplies, Diomande deviendra officiellement la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid. Le montant total dépasserait les précédents records établis par les arrivées de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund en 2023 et d’Eden Hazard depuis Chelsea en 2019.