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OFFICIEL : le Real Madrid boucle le détournement XXL à 140 M€ de Yan Diomande au détriment du PSG, et offre à Jose Mourinho un casse-tête ultime dans ses choix
Une indemnité de transfert record pour s’attacher la star de la Côte d’Ivoire
Le Real Madrid a une nouvelle fois affiché sa puissance financière en confirmant l’acquisition de Diomande en provenance du RB Leipzig, dans le cadre d’un contrat qui court jusqu’en juin 2033. Le géant espagnol a accepté de payer une indemnité de transfert fixe garantie de 125 M€, à laquelle s’ajoutent 10 M€ de bonus atteignables et 5 M€ supplémentaires liés à des objectifs de performance plus ambitieux.
Si toutes les variables de performance sont remplies, Diomande deviendra officiellement la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid. Le montant total dépasserait les précédents records établis par les arrivées de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund en 2023 et d’Eden Hazard depuis Chelsea en 2019.
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Détourner l’intérêt du PSG
La course à la signature de Diomande a été l’une des plus intenses du mercato estival, le Paris Saint-Germain étant longtemps considéré comme en tête dans la poursuite de l’international ivoirien. Cependant, Madrid a agi rapidement dans les dernières étapes de la négociation pour détourner l’opération, laissant les champions de France les mains vides.
L’ascension de Diomande jusqu’au sommet du football européen a été tout simplement fulgurante. Il y a seulement deux ans, il développait ses qualités à la DME Academy, en Floride, avant de rejoindre Leganes puis de signer au RB Leipzig il y a tout juste un an dans le cadre d’un transfert de 20 millions d’euros. Ses performances en Bundesliga, où il a inscrit 12 buts et délivré huit passes décisives la saison dernière, ont fait de lui une cible prioritaire pour tous les plus grands clubs d’Europe.
Mourinho face à un casse-tête dans ses choix
L’arrivée de Diomande donne à Mourinho un vrai casse-tête de sélection, alors qu’il cherche à intégrer le jeune joueur dans un secteur offensif déjà rempli de stars. Capable d’évoluer sur l’ensemble du trio d’attaque, l’Ivoirien devra rivaliser directement avec une armada offensive composée notamment de Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe et Gonzalo Garcia, portant la lutte pour une place dans le onze de départ du Real Madrid à un niveau inédit.
La flexibilité tactique de Mourinho sera mise à l’épreuve alors qu’il tentera d’intégrer Diomande dans un système qui compte déjà certains des meilleurs joueurs offensifs du football mondial. La star ivoirienne a prouvé sa valeur sur la plus grande scène lors de la Coupe du monde 2026, en livrant des performances remarquées pour aider sa sélection à atteindre la phase à élimination directe, avant d’être éliminée par la Norvège en seizièmes de finale.
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Un investissement à long terme pour le Real Madrid
En liant Diomande à un contrat de sept ans, le Real Madrid a assuré son avenir sur les ailes pour la prochaine décennie. Le club suivait le joueur depuis un certain temps déjà, avec des recruteurs qui observaient sa progression depuis ses débuts en Espagne.
L’ailier ivoirien devient la cinquième recrue de l’été pour Mourinho lors d’un mercato particulièrement animé. Diomande rejoint une autre arrivée de premier plan, Bernardo Silva, arrivé libre en même temps que le défenseur central français Ibrahima Konaté. Pour renforcer davantage son arrière-garde, le Real Madrid a dépensé 55 millions d’euros pour Marc Cucurella et 20 millions d’euros pour Denzel Dumfries. Avec l’indemnité de base de 125 millions d’euros pour Diomande, les dépenses estivales du Real Madrid atteignent désormais la barre des 200 millions d’euros, auxquelles pourront s’ajouter des bonus qui feront encore grimper le total.
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