Officiel : la Supercoupe d’Italie Inter-Lazio se jouera à San Siro le 22 décembre. Cartons et suspensions ? Prolongation ou tirs au but ? Où la voir à la télévision ? Toutes les infos

La nouvelle circulait déjà depuis un moment, mais c’est désormais officiel, avec communiqué et règlement de la compétition à l’appui. La Lega Serie A a confirmé que l’édition 2026 de la Supercoupe d’Italie se disputera à San Siro, en match sec entre l’Inter et la Lazio, le 22 décembre prochain à partir de 21 heures.





Pas de format à 4 équipes, ni de déplacement loin de l’Italie. Comme le prévoit le règlement, c’est le stade du champion d’Italie en titre (l’Inter) qui accueillera la finale du troisième trophée italien, un stade qui est aussi cette saison celui du vainqueur de la Coupe d’Italie. Mais comment fonctionnera donc le format de la Supercoupe 2026 ?



