Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
CM Grafica Inter Lazio 2025 26 Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Officiel : la Supercoupe d’Italie Inter-Lazio se jouera à San Siro le 22 décembre. Cartons et suspensions ? Prolongation ou tirs au but ? Où la voir à la télévision ? Toutes les infos

Inter
Lazio Rome

La nouvelle circulait déjà depuis un moment, mais c’est désormais officiel, avec communiqué et règlement de la compétition à l’appui. La Lega Serie A a confirmé que l’édition 2026 de la Supercoupe d’Italie se disputera à San Siro, en match sec entre l’Inter et la Lazio, le 22 décembre prochain à partir de 21 heures.


Pas de format à 4 équipes, ni de déplacement loin de l’Italie. Comme le prévoit le règlement, c’est le stade du champion d’Italie en titre (l’Inter) qui accueillera la finale du troisième trophée italien, un stade qui est aussi cette saison celui du vainqueur de la Coupe d’Italie. Mais comment fonctionnera donc le format de la Supercoupe 2026 ?


  • LA COMPÉTITION

    Le match pour l’attribution de la Supercoupe d’Italie 2026/2027, officiellement dénommée EA SPORTS FC Supercup, trente-neuvième édition du trophée, se dispute à Milan, au stade Giuseppe Meazza, le mardi 22 décembre 2026 à 21h00 entre les clubs suivants :

    - Inter Milan : club champion d’Italie de Serie A Enilive 2025/2026

    - SS Lazio : club finaliste de la Coupe d’Italie Frecciarossa 2025/2026 (le club vainqueur de la Coupe d’Italie étant le même que celui ayant remporté le Championnat).

  • Le format, les prolongations et les tirs au but ?

    La compétition prévoit une seule rencontre.

    La compétition est remportée par l’équipe qui marque le plus grand nombre de buts. Si le nombre de buts marqués est identique à l’issue du temps réglementaire, les équipes doivent disputer deux prolongations d’une durée de 15 minutes chacune.

    Si l’égalité persiste également à l’issue des prolongations, l’arbitre fait tirer les tirs au but, selon les modalités prévues par les « Lois du Jeu » au paragraphe : « Procédures pour déterminer l’équipe gagnante d’un match ».

  • REMPLACEMENTS : JUSQU’À SIX CHANGEMENTS

    Pendant le match, chaque équipe pourra effectuer un maximum de cinq remplacements, en utilisant au maximum trois interruptions, en plus de la mi-temps prévue entre les deux périodes de jeu. Il est précisé que, si les deux équipes effectuent un remplacement au même moment, celui-ci sera considéré comme une interruption du match utilisée pour les remplacements par les deux équipes. En cas de prolongation, une quatrième interruption sera autorisée, en plus de celles prévues entre la fin du temps réglementaire et le début de la première période de prolongation, ainsi qu’entre la première et la deuxième période de prolongation. Toujours et uniquement en cas de prolongation, il sera également autorisé d’effectuer un remplacement supplémentaire jusqu’à un maximum de six.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Où la voir à la télévision et en streaming

    Le match sera diffusé en direct sur les chaînes de Mediaset.

  • VAR ET TECHNOLOGIE UTILISÉE

    Lors du match, l’utilisation de la Goal Line Technology (GLT) ainsi que des systèmes Video Assistant Referees (VARs) et Advanced Semi-Automated Offside Technology (SAOT) est prévue.

    Sont également prévus l’intégration du signal Vardict sur l’écran géant et le Public Announcement after Var Checks and Var Review

  • SANCTIONS ET SUSPENSIONS AVANT ET APRÈS-MATCH

    En complément et en dérogation partielle à ce qui est prévu par l’article 19 du CGS, la sanction de suspension, à l’exception de celle à durée déterminée visée à l’art. 9, alinéa 1, lettre f) du CGS, infligée par les organes de justice sportive en lien avec des matches de championnat organisés par les Ligues professionnelles, ne devra pas être purgée lors du match de Supercoupe, mais uniquement lors du premier match de championnat suivant celle-ci.

    Compte tenu de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, les effets prévus à l’art. 9, alinéa 5, du CGS, concernant les avertissements prononcés, y compris pendant le match de Supercoupe, auront effet lors des matches de championnat suivants.


    Il est précisé, à titre illustratif mais non exhaustif, les cas de figure suivants afin de dissiper tout éventuel doute :


    - Un joueur/entraîneur sous le coup d’une suspension avec sursis et averti lors de la journée de championnat précédant la Supercoupe purgera sa suspension lors du match de championnat suivant la Supercoupe ;

    - un joueur/entraîneur expulsé lors de la journée précédant le match de Supercoupe ou faisant l’objet d’une sanction restante purgera sa suspension ou le reliquat de celle-ci lors du/des match(s) de championnat suivant(s) ledit match ;

    - un joueur/entraîneur sous le coup d’une suspension avec sursis avant le match de Supercoupe, qui serait averti à l’occasion dudit match, purgera sa suspension lors du match de championnat suivant la Supercoupe ;

    - un joueur/entraîneur expulsé à l’occasion du match de Supercoupe purgera sa suspension lors du/des match(s) de championnat suivant(s) celui-ci.

Jeux d'amitié des clubs
Inter crest
Inter
INT
Lumezzane crest
Lumezzane
LUM
Jeux d'amitié des clubs
Lazio Rome crest
Lazio Rome
LAZ
Juve Stabia crest
Juve Stabia
JUV