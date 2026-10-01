Officiel : la Supercoupe d’Italie Inter-Lazio se jouera à San Siro le 22 décembre. Cartons et suspensions ? Prolongation ou tirs au but ? Où la voir à la télévision ? Toutes les infos

En complément et en dérogation partielle à ce qui est prévu par l’article 19 du CGS, la sanction de suspension, à l’exception de celle à durée déterminée visée à l’art. 9, alinéa 1, lettre f) du CGS, infligée par les organes de justice sportive en lien avec des matches de championnat organisés par les Ligues professionnelles, ne devra pas être purgée lors du match de Supercoupe, mais uniquement lors du premier match de championnat suivant celle-ci.
Compte tenu de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, les effets prévus à l’art. 9, alinéa 5, du CGS, concernant les avertissements prononcés, y compris pendant le match de Supercoupe, auront effet lors des matches de championnat suivants.
Il est précisé, à titre illustratif mais non exhaustif, les cas de figure suivants afin de dissiper tout éventuel doute :
- Un joueur/entraîneur sous le coup d’une suspension avec sursis et averti lors de la journée de championnat précédant la Supercoupe purgera sa suspension lors du match de championnat suivant la Supercoupe ;
- un joueur/entraîneur expulsé lors de la journée précédant le match de Supercoupe ou faisant l’objet d’une sanction restante purgera sa suspension ou le reliquat de celle-ci lors du/des match(s) de championnat suivant(s) ledit match ;
- un joueur/entraîneur sous le coup d’une suspension avec sursis avant le match de Supercoupe, qui serait averti à l’occasion dudit match, purgera sa suspension lors du match de championnat suivant la Supercoupe ;
- un joueur/entraîneur expulsé à l’occasion du match de Supercoupe purgera sa suspension lors du/des match(s) de championnat suivant(s) celui-ci.