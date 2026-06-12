Officiel : la Sampdoria nomme Americo Branco directeur sportif et Lorenzo Ariaudo directeur technique

L’U.C. Sampdoria annonce avoir trouvé un accord avec Americo Branco en vue de sa nomination au poste de directeur sportif, sous réserve de l’accomplissement des formalités auprès de la FIGC. Dans le même temps, Lorenzo Ariaudo prendra les fonctions de directeur technique, tandis que Mattia Stante sera le nouveau manager de l’équipe. José Manuel Barbosa Alves coordonnera quant à lui le département recrutement.





Âgé de 35 ans, le dirigeant portugais a consacré sa carrière, depuis 2014, à la direction sportive, occupant des fonctions à responsabilités croissantes à l’Olhanense, à l’Académica de Coimbra, à Tondela puis au Fortuna Sittard.





Pour Ariaudo, 37 ans, il s’agit d’une étape majeure dans son parcours au sein du club blucerchiato. Après douze saisons à la Juventus, où il a suivi toute la formation jusqu’à ses débuts en équipe première, il a ensuite porté, entre autres, les maillots de Cagliari, Sassuolo, Empoli et Frosinone. Après trois saisons comme team manager, au cours desquelles il s’est distingué par son professionnalisme et ses compétences, il accède à un poste à plus grandes responsabilités : il coordonnera le travail quotidien de l’équipe et du staff, en assurant la liaison entre ses différents membres.





Mattia Stante, 35 ans, prend ainsi le relais au poste de manager d’équipe. Titulaire d’un diplôme en économie obtenu avec mention, il a entamé sa carrière de dirigeant à Ravenne avant d’occuper, à partir de 2019, la fonction de manager à Ternana.





José Manuel Barbosa Alves, 36 ans, a été formé au centre de Paços de Ferreira avant de rejoindre les équipes de jeunes de Porto, de l’Inter et du Benfica. Il a principalement évolué au Portugal, mais a aussi joué à l’étranger, notamment au Sheriff Tiraspol (Moldavie) et à l’OFI Crète (Grèce). Après avoir raccroché les crampons, il se tourne vers le management et le recrutement, travaillant aux côtés d’Américo Branco à Tondela, puis au Fortuna Sittard, où il devient coordinateur du département recrutement.