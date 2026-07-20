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Giovanni Carnevali SassuoloGetty Images

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Officiel : la Juventus a cédé Diego Pugno, né en 2006, à l’Ajax. Après Lorenzo Lucca et Daniele Rugani, il devient le troisième Italien à rejoindre Amsterdam

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D. Pugno

L’attaquant, né en 2006, a intégré l’équipe Next Gen lors de la saison écoulée.

Un autre jeune talent italien quitte notre pays pour rejoindre l'Ajax, l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. Il s'agit de Diego Pugno, attaquant né en 2006 et appartenant à la Juventus Next Gen, qui rejoint officiellement le club néerlandais dans le cadre d'un prêt.

  • LE COMMUNIQUÉ DE LA JUVE

    Communiqué officiel de la Juventus : Diego Pugno quitte temporairement le club. L’attaquant, né en 2006, est prêté à l’Ajax pour la saison à venir. Arrivé en 2021 chez les Bianconeri, il a effectué une partie significative de sa formation au sein de notre académie. Un parcours ponctué d’étapes clés, culminant en décembre 2024 avec son premier match avec l’équipe première, lors de la rencontre de Serie A sur la pelouse de Lecce. La saison passée, Pugno a disputé 9 matchs et inscrit 2 buts sous les couleurs de la Next Gen. »

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  • LE TROISIÈME ITALIEN DE L'AJAX

    Diego Pugno deviendra le troisième footballeur italien de l’histoire à revêtir le mythique maillot de l’Ajax. Avant lui, deux autres transalpins ont endossé le maillot ajacide : l’actuel attaquant napolitain Lorenzo Lucca, prêté par Pise lors de l’exercice 2023/2024 (16 matchs, 2 buts), et le défenseur Daniele Rugani, lui aussi arrivé de la Juventus et auteur d’une saison 2024/2025 chez les Lanciers (26 matchs, 1 but).

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