Communiqué officiel de la Juventus : Diego Pugno quitte temporairement le club. L’attaquant, né en 2006, est prêté à l’Ajax pour la saison à venir. Arrivé en 2021 chez les Bianconeri, il a effectué une partie significative de sa formation au sein de notre académie. Un parcours ponctué d’étapes clés, culminant en décembre 2024 avec son premier match avec l’équipe première, lors de la rencontre de Serie A sur la pelouse de Lecce. La saison passée, Pugno a disputé 9 matchs et inscrit 2 buts sous les couleurs de la Next Gen. »