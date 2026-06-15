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Udinese Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

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Officiel : l’Udinese lève l’option d’achat de Zaniolo, lequel regrette toutefois de ne pas avoir obtenu de prolongation de contrat

Udinese
Mercato
N. Zaniolo
Galatasaray

Les Frioulans conservent leur meneur, le numéro 10.

Officiel : Zaniolo reste à l’Udinese. Après une saison enfin convaincante sous le maillot bianconero, l’attaquant, qui sort de prêts peu concluants à Aston Villa, Bergame et la Fiorentina, trouve enfin une base fixe et signe un nouveau contrat.


Dans la soirée, quelques heures après l’annonce du club, Sky Sport rapporte les propos de Zaniolo et de son agent, Vigorelli : le joueur se dit amer, car, parallèlement au rachat de son contrat, le renouvellement auquel le joueur né en 1999 et son entourage s’attendaient et espéraient n’a pas eu lieu.

  • La durée du contrat et la date de signature

    Nicolò Zaniolo est désormais définitivement bianconero. L'Udinese Calcio annonce avoir exercé son option d'achat définitif auprès de Galatasaray. Le joueur a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2029.

    Après une saison formatrice passée en Frioul, le joueur poursuivra son parcours sous le maillot bianconero, confirmant la volonté commune de donner de la continuité à un projet sportif fondé sur la qualité, l’ambition et la progression. Au cours de l’exercice écoulé, le meneur de jeu a disputé 32 matchs, inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en championnat, auxquelles s’ajoute un but en Coupe d’Italie, contribuant ainsi de manière significative aux performances du groupe et confirmant ses qualités.

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  • COMBIEN DÉPENSE L'UDINESE

    Selon Fabrizio Romano, l’opération s’élève à 5 millions d’euros, plus 50 % du produit d’une éventuelle revente ultérieure à Galatasaray.