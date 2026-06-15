Officiel : Zaniolo reste à l’Udinese. Après une saison enfin convaincante sous le maillot bianconero, l’attaquant, qui sort de prêts peu concluants à Aston Villa, Bergame et la Fiorentina, trouve enfin une base fixe et signe un nouveau contrat.





Dans la soirée, quelques heures après l’annonce du club, Sky Sport rapporte les propos de Zaniolo et de son agent, Vigorelli : le joueur se dit amer, car, parallèlement au rachat de son contrat, le renouvellement auquel le joueur né en 1999 et son entourage s’attendaient et espéraient n’a pas eu lieu.