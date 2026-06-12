Au lendemain du séisme, le conseil d’administration de la Juventus, réuni en session extraordinaire, officialise le départ de Damien Comolli et la nomination de Giovanni Carnevali.





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11h45 – LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL : GIOVANNI CARNEVALI NOMMÉ NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CLUB

Comme l’indique le communiqué officiel du club : « Giovanni Carnevali, l’un des dirigeants les plus influents et les plus appréciés du football italien, dirigera le développement du Club. Damien Comolli met fin à son expérience chez les Bianconeri d’un commun accord avec le Club.

Turin, le 12 juin 2026 – Le conseil d’administration de la Juventus FC a nommé Giovanni Carnevali directeur général afin de renforcer le projet sportif et industriel du club.

Figure respectée du monde du football, il apporte à la Juventus une solide expérience managériale. Passionné, il a consacré l’ensemble de sa carrière au ballon rond, assumant des responsabilités croissantes et acquérant une connaissance approfondie des enjeux et des perspectives du football moderne. Au fil de sa carrière, il a joué un rôle clé dans la progression et l’affirmation du Sassuolo Calcio, devenu un modèle de durabilité, d’innovation, de valorisation des talents et de création de valeur, sur le terrain comme en dehors. En tant que membre du Conseil de la Ligue de Serie A, il a également pris part aux principales instances chargées de réfléchir à l’évolution et à la croissance du football professionnel italien.

«Je suis fier et honoré de rejoindre ce club riche d’histoire et d’identité», a souligné Carnevali. «Je remercie le club, l’actionnaire majoritaire et John Elkann pour la confiance qui m’a été accordée. J’aborde ce nouveau défi avec un grand sens des responsabilités et la conviction que, grâce à un engagement quotidien, nous pourrons construire un parcours de croissance durable et un avenir couronné de succès. Avec l’ensemble des composantes du Club, nous travaillerons pour que la Juventus joue un rôle de plus en plus important sur la scène nationale et internationale, dans le respect de l’histoire du Club et des ambitions des supporters bianconeri », a conclu le nouveau directeur général bianconero.

Toute la famille bianconera lui souhaite la bienvenue et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite.





11.10 LES DOCUMENTS SONT PARAPHÉS

Selon Matteo Moretto, les documents Comolli-Carnevali ont été signés ; l’officialisation est imminente.





10h45 – FIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration extraordinaire de la Juventus vient de s’achever. Le communiqué officiel actant le départ de Damien Comolli et l’arrivée de Giovanni Carnevali au poste de directeur général ne devrait plus tarder.





10h00 – CONTACT CARNEVALI-SPALLETTI

À 10 heures, Romeo Agresti a annoncé sur Twitter que l’arrivée de Giovanni Carnevali au poste de nouveau PDG de la Juventus était désormais officielle. Selon Tuttosport, un premier contact téléphonique aurait eu lieu dans la matinée entre Carnevali et l’entraîneur de la Juve, Luciano Spalletti.



