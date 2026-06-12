Après le séisme d'hier, le conseil d'administration de la Juventus, réuni en session extraordinaire, officialise ce matin le départ de Damien Comolli et la nomination de Giovanni Carnevali.





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12h00 : LE DÉPART DE COMOLLI

Comme l’indique le communiqué officiel du club bianconero : « Après avoir rejoint la Juventus en juin 2025, Damien Comolli a présenté aujourd’hui sa démission au Club.



Toute la Juventus tient à remercier Damien pour son engagement durant son passage au club et lui souhaite beaucoup de succès pour l’avenir.

Dans un message adressé à la famille juventina, Comolli déclare : « J’ai décidé de quitter mon poste de directeur général de la Juventus Football Club avec effet immédiat. Je tiens à remercier John Elkann et Exor de m’avoir offert l’opportunité de travailler pour ce prestigieux club. Je tiens également à remercier tous mes collègues de la Juventus pour leur engagement, leur professionnalisme et leur dévouement, et je souhaite à toutes les équipes féminines et masculines beaucoup de succès pour la saison qui va commencer. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement les supporters bianconeri pour leur incroyable soutien. Ce sont eux qui font de ce club un lieu vraiment unique et spécial. »





11h45 – LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL : GIOVANNI CARNEVALI NOMMÉ NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CLUB

Comme l’indique le communiqué officiel du club : « Giovanni Carnevali, l’un des dirigeants les plus influents et les plus appréciés du football italien, prendra les rênes du développement du Club. Damien Comolli met fin à son aventure chez les Bianconeri d’un commun accord avec le Club.

Turin, le 12 juin 2026 – Le conseil d’administration de la Juventus FC a nommé Giovanni Carnevali directeur général afin de renforcer le projet sportif et industriel du club.

Dirigeant très apprécié dans le monde du sport, il apporte à la Juventus une solide expérience managériale. Passionné de football, il a consacré sa carrière à ce secteur, assumant des responsabilités croissantes et acquérant une connaissance approfondie des dynamiques du football moderne et de ses perspectives d’évolution. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle clé dans la progression et l’affirmation du Sassuolo Calcio, devenu au fil des années un modèle de durabilité, d’innovation, de valorisation des talents et de création de valeur, sur le terrain comme en dehors. En tant que membre du Conseil de la Ligue de Serie A, il a également pris part aux principales instances chargées de réfléchir à l’évolution et à la croissance du football professionnel italien.

« Je suis fier et honoré de rejoindre ce club riche en histoire et en identité », a souligné Carnevali.« Je remercie le club, l’actionnaire majoritaire et John Elkann pour la confiance qu’ils m’ont accordée. J’aborde ce nouveau défi avec un grand sens des responsabilités et la conviction que, grâce à un engagement quotidien, nous pourrons construire une trajectoire de croissance durable et un avenir couronné de succès. Avec l’ensemble du club, nous œuvrerons pour que la Juventus renforce son influence en Italie et sur la scène internationale, en restant fidèle à son histoire et aux ambitions de ses supporters », a conclu le nouveau directeur général bianconero.

«À Giovanni, un accueil chaleureux de toute la famille bianconera et nos meilleurs vœux de réussite.»





11h45 : SASSUOLO PREND AUSSI CONGÉ DE CARNEVALI

«L’U.S. Sassuolo Calcio annonce avoir accepté la démission de Giovanni Carnevali de ses fonctions de directeur général et d’administrateur délégué du club. Ainsi se clôt un parcours qui a profondément marqué l’histoire du club neroverde. Pendant treize ans à la tête du club, Giovanni Carnevali a accompagné une croissance constante, faisant du Sassuolo l’un des clubs les plus appréciés du football italien. Sous son égide, le club a su conjuguer ambition sportive et durabilité, en développant un modèle reconnu pour la valorisation des jeunes talents et la solidité de sa gestion.









11 h 10 LES DOCUMENTS SONT PARAPHER

Comolli-Carnevali, documents signés et annonce officielle imminente, selon le tweet de Matteo Moretto.





10h45 – FIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration extraordinaire de la Juventus vient de s’achever ; le communiqué officiel actant le départ de Damien Comolli et la nomination de Giovanni Carnevali au poste de directeur général de la Juve est attendu.





10h00 – CONTACT CARNEVALI-SPALLETTI

À 10 h, Romeo Agresti confirme sur Twitter lanomination de Giovanni Carnevali au poste de directeur général. Selon Tuttosport, Carnevali a déjà échangé par téléphone avec l’entraîneur Luciano Spalletti dans la matinée.



