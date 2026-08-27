Goretzka n’est pas étranger à l’environnement unique de Villa Park, lui qui a récemment affronté le club en compétition européenne. Il a admis que l’énergie du public à domicile a joué un rôle dans sa décision de rejoindre le club. « Je me souviens que l’atmosphère était vraiment spéciale et que l’énergie dans le stade était folle. Pour nous, avec le Bayern, ce n’était pas la meilleure expérience que nous ayons vécue. Pour vous, c’était probablement l’une des meilleures. J’ai vraiment hâte de revivre des soirées comme celle-ci », s’est-il souvenu, en référence à la défaite 1-0 du Bayern en Ligue des champions face à Villa en octobre 2024.

Passer dans l’élite anglaise est un défi que Goretzka estime être prêt à relever après près d’une décennie au sommet du football allemand. Il a souligné l’intensité accrue et la qualité de l’ensemble du championnat comme principale motivation de ce transfert. « Évidemment, pour moi, c’est un nouveau championnat. J’ai vraiment hâte de disputer ce genre de grands matches tous les quelques jours, et c’est probablement la plus grande différence avec la Bundesliga, où il n’y a que plusieurs grands matches contre de gros adversaires. »