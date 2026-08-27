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Officiel : Aston Villa recrute l’ancienne star du Bayern Goretzka, libre de tout contrat
Le vainqueur de la Ligue des champions arrive à Villa Park
Aston Villa a réalisé un gros coup en bouclant la signature de l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Goretzka, libre de tout contrat. L’international allemand de 31 ans était disponible en tant qu’agent libre après la fin, cet été, de sa longue aventure avec le géant bavarois.
Le palmarès de Goretzka est remarquablement riche, avec sept titres de Bundesliga et la Ligue des champions 2020. Fort de 73 sélections avec l’Allemagne, dont trois apparitions lors de la Coupe du monde la plus récente, le milieu de terrain apporte le pedigree international dont Villa a cruellement besoin après un été marqué par un important renouvellement de l’effectif.
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Faire face à une crise au milieu de terrain sous Emery
L’arrivée de Goretzka intervient à un moment crucial pour Villa, qui a vu plusieurs de ses joueurs les plus influents partir lors du mercato actuel. L’effectif a été affaibli par les départs d’Ezri Konsa vers Arsenal pour 51 M£ et de Morgan Rogers vers Chelsea pour la somme vertigineuse de 117 M£. En outre, le maître à jouer du milieu de terrain Youri Tielemans a rejoint Manchester United en juillet, tandis que Lucas Digne est retourné au Paris Saint-Germain.
« C’est une très bonne sensation de signer ici, a déclaré Goretzka à VillaTV lors de sa première interview officielle. J’ai eu de longues vacances, et cela a été un processus pour comprendre ce que je voulais vraiment. Dès le premier instant, j’ai eu un très bon ressenti, et je suis vraiment heureux d’être ici. J’ai eu un bon ressenti dès la première conversation avec l’entraîneur. Aston Villa, pour moi, est un très grand club. Je veux aider l’équipe à atteindre ses objectifs et apporter l’expérience que j’ai accumulée tout au long de ma carrière. Faisons une bonne saison », a-t-il déclaré.
De retour dans une atmosphère familière
Goretzka n’est pas étranger à l’environnement unique de Villa Park, lui qui a récemment affronté le club en compétition européenne. Il a admis que l’énergie du public à domicile a joué un rôle dans sa décision de rejoindre le club. « Je me souviens que l’atmosphère était vraiment spéciale et que l’énergie dans le stade était folle. Pour nous, avec le Bayern, ce n’était pas la meilleure expérience que nous ayons vécue. Pour vous, c’était probablement l’une des meilleures. J’ai vraiment hâte de revivre des soirées comme celle-ci », s’est-il souvenu, en référence à la défaite 1-0 du Bayern en Ligue des champions face à Villa en octobre 2024.
Passer dans l’élite anglaise est un défi que Goretzka estime être prêt à relever après près d’une décennie au sommet du football allemand. Il a souligné l’intensité accrue et la qualité de l’ensemble du championnat comme principale motivation de ce transfert. « Évidemment, pour moi, c’est un nouveau championnat. J’ai vraiment hâte de disputer ce genre de grands matches tous les quelques jours, et c’est probablement la plus grande différence avec la Bundesliga, où il n’y a que plusieurs grands matches contre de gros adversaires. »
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Nouveau numéro de maillot et un test difficile à venir
L’internationale allemande portera le numéro 27, laissé vacant après le transfert de Rogers à Chelsea plus tôt cet été, délaissant le numéro 8 qu’elle a porté avec distinction aussi bien au Bayern Munich qu’avec l’Allemagne.
Après avoir subi une lourde défaite 4-0 contre Brighton lors de son match d’ouverture de Premier League, Aston Villa fait face à un test redoutable lundi soir avec la réception du champion en titre Arsenal à Villa Park.
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