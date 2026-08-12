Les champions de Turquie poursuivent leur stratégie de recrutement agressive en soumettant une offre formelle de 45 millions d’euros (38 M£) pour Martinelli. Selon des informations du spécialiste des transferts Florian Plettenberg, l’offre est désormais officiellement sur la table à l’Emirates Stadium, ce qui force Arsenal à prendre une décision difficile concernant l’avenir à long terme de son ailier électrique. Le club stambouliote a fait de l’ailier sa priorité absolue lors de ce mercato.

Galatasaray a affiché une ambition importante ces dernières saisons, en attirant avec succès des talents de premier plan comme Victor Osimhen et Wilfried Zaha au RAMS Park. En ciblant Martinelli, le club cherche à s’offrir une recrue phare capable de l’aider à rivaliser au plus haut niveau en Ligue des champions.