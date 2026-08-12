Getty Images Sport
Traduit par
Offensive turque ! Galatasaray lance une offre officielle de 38 M£ pour la star d’Arsenal Gabriel Martinelli, alors que Mikel Arteta fait face à une énorme décision sur le marché des transferts
Galatasaray passe à l’offensive avec une offre officielle pour la star brésilienne
Les champions de Turquie poursuivent leur stratégie de recrutement agressive en soumettant une offre formelle de 45 millions d’euros (38 M£) pour Martinelli. Selon des informations du spécialiste des transferts Florian Plettenberg, l’offre est désormais officiellement sur la table à l’Emirates Stadium, ce qui force Arsenal à prendre une décision difficile concernant l’avenir à long terme de son ailier électrique. Le club stambouliote a fait de l’ailier sa priorité absolue lors de ce mercato.
Galatasaray a affiché une ambition importante ces dernières saisons, en attirant avec succès des talents de premier plan comme Victor Osimhen et Wilfried Zaha au RAMS Park. En ciblant Martinelli, le club cherche à s’offrir une recrue phare capable de l’aider à rivaliser au plus haut niveau en Ligue des champions.
- Getty Images Sport
Mikel Arteta face à un difficile casse-tête dans son effectif
Pour Mikel Arteta, l’offre présente un casse-tête tactique et financier complexe, d’autant que la profondeur offensive d’Arsenal a déjà été modifiée cet été après le départ de Leandro Trossard à Besiktas et l’unique arrivée offensive de Christos Tzolis en provenance du Club Bruges. Martinelli a été une pièce fondamentale du projet de l’Espagnol, aidant Arsenal à remporter des trophées et à retrouver le sommet du football anglais, ce qui fait de tout éventuel départ une décision à très haut risque pour le club.
L’international brésilien a rejoint Arsenal en provenance d’Ituano en 2019 alors qu’il était relativement méconnu, avant de rapidement devenir l’un des jeunes attaquants les plus excitants de Premier League. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque ou dans son rôle de prédilection sur l’aile gauche, il est devenu l’un des chouchous des supporters à l’Emirates Stadium.
Évaluer la valeur à long terme de Martinelli
À 25 ans, Martinelli entre dans ses meilleures années avec déjà une vaste expérience du très haut niveau. Il a joué un rôle déterminant dans la campagne historique d'Arsenal la saison dernière, disputant 53 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 11 buts et délivrant sept passes décisives pour aider Arsenal à reconquérir son très attendu titre de Premier League pour la première fois depuis 2004, tout en atteignant la finale de la Ligue des champions avant de s'incliner face au Paris Saint-Germain. Le club du nord de Londres doit désormais mettre en balance ses potentielles contributions futures et l'apport immédiat de liquidités.
Depuis son arrivée dans le nord de Londres, Martinelli s'est imposé comme une figure clé des récents succès d'Arsenal, aidant le club à remporter le titre de Premier League ainsi que le FA Community Shield 2023. Au total, l'attaquant brésilien a disputé 278 matches pour Arsenal toutes compétitions confondues, avec 62 buts et 36 passes décisives à son actif.
- Getty Images Sport
Nouvelles recrues et coup d’envoi de la pré-saison
Arsenal s’est montré actif lors du mercato estival, renforçant son effectif avec les signatures d’Illan Meslier, Tzolis et Bruno Guimaraes. Le club londonien doit lancer officiellement sa saison face à Manchester City dans le Community Shield le 16 août, avant de débuter la défense de son titre de Premier League à domicile contre Coventry City le 21 août.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles