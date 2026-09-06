Champion en titre, Arsenal a livré une réponse de champion dimanche, renversant une situation mal engagée pour s’imposer face à Chelsea, pourtant très dépensier, dans un derby londonien électrique à l’Emirates Stadium. L’équipe de Xabi Alonso avait stupéfié le public local dès la deuxième minute lorsque Morgan Rogers, recrue estivale à 117 M£, a repris de volée pour marquer après l’incapacité d’Arsenal à repousser le dangereux coup franc de Reece James.

Cependant, le départ de rêve de Chelsea a vite été éclipsé par ses problèmes défensifs persistants. Avant cette rencontre, l’équipe d’Alonso restait sur 18 matches consécutifs de Premier League sans clean sheet, et elle a reculé sous la pression, contrainte d’absorber les vagues incessantes d’Arsenal au fil de la première période.