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Odegaard et Havertz frappent alors qu’Arsenal renverse Chelsea dans le derby londonien
Arsenal réagit au choc initial
Champion en titre, Arsenal a livré une réponse de champion dimanche, renversant une situation mal engagée pour s’imposer face à Chelsea, pourtant très dépensier, dans un derby londonien électrique à l’Emirates Stadium. L’équipe de Xabi Alonso avait stupéfié le public local dès la deuxième minute lorsque Morgan Rogers, recrue estivale à 117 M£, a repris de volée pour marquer après l’incapacité d’Arsenal à repousser le dangereux coup franc de Reece James.
Cependant, le départ de rêve de Chelsea a vite été éclipsé par ses problèmes défensifs persistants. Avant cette rencontre, l’équipe d’Alonso restait sur 18 matches consécutifs de Premier League sans clean sheet, et elle a reculé sous la pression, contrainte d’absorber les vagues incessantes d’Arsenal au fil de la première période.
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Havertz hante son ancien club
La pression incessante d’Arsenal a fini par payer au milieu de la première période. Après une belle parade d’Emiliano Martinez devant Bukayo Saka, puis deux interventions défensives cruciales de Jorrel Hato et Wesley Fofana, les Gunners ont trouvé l’égalisation à la 25e minute. Kai Havertz est revenu hanter son ancien club en battant Martinez à son premier poteau d’une finition précise.
Malgré cette égalisation, Chelsea, qui a dépensé près de 350 millions de livres sterling lors du mercato estival, est passé tout près de reprendre l’avantage avant la pause. James a mis David Raya à contribution avec une frappe puissante lointaine, avant que Pedro Neto ne trouve le poteau au terme d’un brillant numéro en solitaire.
Odegaard porte l’estocade décisive
Le moment décisif est arrivé peu après la reprise grâce au capitaine inspirant d'Arsenal. Martin Odegaard a scellé la victoire à la 50e minute, faisant preuve d'un grand sang-froid pour profiter de la feinte astucieuse de Havertz et tromper Martinez d'un tir placé, inscrivant ainsi le deuxième but du Norvégien en trois apparitions en Premier League cette saison.
Chelsea a refusé d'abdiquer sans se battre, jetant toutes ses forces vers l'avant dans les dernières minutes pour arracher un point. Le remplaçant Estevao a cru avoir rétabli l'égalité au tout dernier moment, avant que Raya ne réalise un arrêt exceptionnel du bout des doigts pour préserver l'avantage d'Arsenal et assurer les trois points.
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En vue de l’Europe et des prochains matches de championnat
Cette victoire permet à Arsenal de rejoindre le leader Manchester City en tête du classement de Premier League avec neuf points. L’équipe d’Arteta va désormais se tourner vers l’Europe avec un déplacement sur le terrain de Naples en Ligue des champions de l’UEFA mercredi, avant un retour aux affaires nationales avec un voyage pour affronter Sunderland samedi.
De son côté, Chelsea occupe la quatrième place du classement avec six points pris lors de ses trois premiers matches. Chelsea tentera de rebondir en recevant le promu Hull City à Stamford Bridge samedi.
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