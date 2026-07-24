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« Occupe-toi de tes affaires ! » : la star de Santos Neymar répond sèchement à ses détracteurs après avoir été aperçu lors d’un tournoi de poker
Neymar assume sa présence sur les tables de poker
Neymar a essuyé de vives critiques après avoir participé au tournoi BSOP Winter en début de semaine, alors que Santos se préparait pour un match de Copa Sudamericana contre l'Universidad Central au Venezuela. Le numéro 10 n'a pas été retenu dans le groupe retenu pour le déplacement, puisqu'il venait tout juste de reprendre l'entraînement après sa pause post-Coupe du monde. Sur les réseaux sociaux, l'attaquant a insisté sur le fait que sa présence à cet événement de poker avait eu lieu lors d'un jour de congé officiel et n'avait pas compromis son programme d'entraînement.
- Flickr/Santos FC
L'attaquant a raillé ses détracteurs les plus virulents.
L’ancienne star du FC Barcelone et du PSG a répondu aux critiques en diffusant une vidéo où l’on voit qu’il s’apprête à effectuer une séance de musculation. Il a expliqué : « Je m’apprêtais à enchaîner ma deuxième séance d’entraînement quand j’ai réalisé que, lors de mon jour de repos, beaucoup commentaient mes parties de poker. Or je m’étais entraîné le matin même ; j’ai manqué la rencontre car je venais tout juste de reprendre l’entraînement, et le lendemain était mon jour de congé. »
Il a conclu par un message cinglant à l’intention de ses détracteurs : « En tout cas, je suis là en train de me préparer à m’entraîner, alors je voudrais vous demander à tous : est-ce que je peux m’entraîner, ou est-ce que vous allez continuer à râler ? Occupez-vous de vos affaires ! »
L'accent est mis sur la condition physique
Les explications de Neymar ont confirmé que sa participation à une partie de poker n'avait pas réduit sa charge d'entraînement, puisqu'il a tout de même effectué une séance de musculation le matin. Le joueur de 34 ans a été mis au repos pour le match disputé en milieu de semaine au Venezuela afin de lui permettre de retrouver progressivement sa condition physique. Ayant terminé son programme de récupération, l'attaquant a désormais repris l'entraînement à plein temps sous la houlette de l'entraîneur Cuca.
Santos se prépare pour affronter Chapecoense
Neymar devrait faire son retour sur la pelouse ce samedi 25 juillet, à l’occasion de la réception de Chapecoense par Santos à la Vila Belmiro, en Campeonato Brasileiro. L’attaquant chevronné est opérationnel après avoir pris part à l’intégralité des séances d’entraînement dirigées par le staff technique tout au long de la semaine.
Une victoire à domicile s’avère cruciale pour le Peixe afin de remonter au classement, alors qu’il pointe actuellement à la 15e place avec seulement 21 points glanés en 19 journées.
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