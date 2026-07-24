« Occupe-toi de tes affaires ! » : la star de Santos Neymar répond sèchement à ses détracteurs après avoir été aperçu lors d’un tournoi de poker

L’ancienne star du FC Barcelone et du PSG a répondu aux critiques en diffusant une vidéo où l’on voit qu’il s’apprête à effectuer une séance de musculation. Il a expliqué : « Je m’apprêtais à enchaîner ma deuxième séance d’entraînement quand j’ai réalisé que, lors de mon jour de repos, beaucoup commentaient mes parties de poker. Or je m’étais entraîné le matin même ; j’ai manqué la rencontre car je venais tout juste de reprendre l’entraînement, et le lendemain était mon jour de congé. »

Il a conclu par un message cinglant à l’intention de ses détracteurs : « En tout cas, je suis là en train de me préparer à m’entraîner, alors je voudrais vous demander à tous : est-ce que je peux m’entraîner, ou est-ce que vous allez continuer à râler ? Occupez-vous de vos affaires ! »