Le joueur, qui compte 59 sélections en équipe nationale, a surtout critiqué ce qu'il considère comme un manque de cohésion lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
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« Obtenir ce que lui et l'équipe méritent » : un ancien international règle sans ménagement ses comptes avec Julian Nagelsmann
« Je pense que la passion naît de l'esprit d'équipe. Du fait d'être ensemble et de faire confiance à ses coéquipiers. J'ai l'impression que cela n'a jamais été le cas sous la houlette de cet entraîneur », a expliqué Hamann, expert pour RTE.
Les performances de la sélection allemande ont été « décevantes » tout au long de la Coupe du monde. « C’était déjà le cas lors de l’Euro, ça l’était lors des qualifications pour la Coupe du monde, et c’est encore le cas lors de ce tournoi. » L’ambiance positive décrite par les instances officielles n’a jamais été perceptible de l’extérieur. « Se contenter de parler, c’est facile. Je n’ai jamais eu le sentiment qu’il s’agissait d’une équipe soudée », a-t-il ajouté. C’est là, selon lui, que Nagelsmann a échoué : « C’est en fait le rôle de l’entraîneur. »
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Hamann fait preuve d'une froideur sans équivoque à l'égard de Nagelsmann et de la sélection allemande.
Par ailleurs, cet homme de 52 ans a reproché au sélectionneur national de ne pas s'être suffisamment investi dans le choix des bons joueurs. Ainsi, Nagelsmann ne se serait pratiquement jamais rendu à Milan pour voir Yann Bisseck ni à Brentford pour observer Kevin Schade, afin de se convaincre de leurs qualités.
« Il y a eu des matchs de Ligue des champions avec le Real Madrid, la Coupe d’Afrique des nations en janvier, où l’on aurait pu observer la Côte d’Ivoire et d’autres adversaires potentiels. Il y a aussi eu la Coupe du monde des clubs l’année dernière, où l’on aurait pu se faire une idée des conditions sur place. Tous les autres sélectionneurs – Tuchel, Deschamps – étaient présents. Le nôtre, lui, n’y était pas », a tonitrué Hamann.
C’est pourquoi sa compassion envers Nagelsmann et les joueurs est limitée. « Lui et l’équipe ont eu ce qu’ils méritaient. Ils rentrent chez eux demain », a tranché l’ancien international.
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Contre toute attente, l'Allemagne est éliminée en seizièmes de finale par le Paraguay.
L'équipe d'Allemagne a été éliminée prématurément de la Coupe du monde lundi soir, battue 3-4 aux tirs au but par le Paraguay. Après les échecs de 2018 et 2022, où elle avait déjà été éliminée dès la phase de groupes, il s'agit d'un troisième revers consécutif pour la Mannschaft dans l'épreuve reine.
Malgré ce revers, le sélectionneur Julian Nagelsmann a affiché un état d’esprit combatif et a écarté, dans un premier temps, toute idée de démission. « Je suis prêt si c’est ce que l’on souhaite, et si ce n’est pas le cas, il faut me le dire », a-t-il déclaré sur MagentaTV.
Il a immédiatement reçu le soutien du directeur sportif Rudi Völler, qui s’est prononcé en faveur du maintien de Nagelsmann à la tête de la sélection nationale : « Je le considère comme un entraîneur de haut niveau. Je pense qu’il est probablement encore l’homme de la situation. Mais je ne suis bien sûr pas le seul à la DFB. Je continue de penser qu’il est la bonne personne à la bonne place. Nous ferions bien de nous ressaisir, puis de nous réunir. »