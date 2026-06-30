« Obtenir ce que lui et l'équipe méritent » : un ancien international règle sans ménagement ses comptes avec Julian Nagelsmann

Par ailleurs, cet homme de 52 ans a reproché au sélectionneur national de ne pas s'être suffisamment investi dans le choix des bons joueurs. Ainsi, Nagelsmann ne se serait pratiquement jamais rendu à Milan pour voir Yann Bisseck ni à Brentford pour observer Kevin Schade, afin de se convaincre de leurs qualités.

« Il y a eu des matchs de Ligue des champions avec le Real Madrid, la Coupe d’Afrique des nations en janvier, où l’on aurait pu observer la Côte d’Ivoire et d’autres adversaires potentiels. Il y a aussi eu la Coupe du monde des clubs l’année dernière, où l’on aurait pu se faire une idée des conditions sur place. Tous les autres sélectionneurs – Tuchel, Deschamps – étaient présents. Le nôtre, lui, n’y était pas », a tonitrué Hamann.

C’est pourquoi sa compassion envers Nagelsmann et les joueurs est limitée. « Lui et l’équipe ont eu ce qu’ils méritaient. Ils rentrent chez eux demain », a tranché l’ancien international.