Getty
Traduit par
Objectif buts et passes décisives ! On a dit à Alexander Isak où « il doit se situer » pour sa deuxième saison à Liverpool après son transfert record de 125 M£
Isak n’a marqué que quatre buts lors de sa première saison.
L’attaquant de 26 ans a trouvé le chemin des filets à 62 reprises en 109 apparitions avec Newcastle, dont 54 en Premier League. Il s’est forgé à St James’ Park la réputation d’être l’un des numéros 9 les plus complets du football mondial.
Ce statut a convaincu Liverpool de débourser un montant record pour un transfert britannique, le champion d’Angleterre en titre étant à la recherche de quelqu’un pour mener son attaque dans l’optique d’asseoir sa domination sur le plan national. La campagne 2025-2026 ne s’est pas déroulée comme prévu.
Isak est arrivé à court de forme après une pré-saison perturbée et n’a jamais semblé proche de sa pleine acuité physique. Une jambe cassée subie en décembre n’a guère arrangé sa situation. La saison s’est achevée avec seulement quatre buts inscrits.
La Coupe du monde 2026 a vu la Suède y participer, mais cela s’est traduit par un nouvel été raccourci au niveau du club. Liverpool a besoin que son buteur vedette soit immédiatement performant à la reprise de la compétition dimanche, sur la pelouse de Newcastle.
- Getty
Un objectif de buts et de passes décisives fixé à Isak pour la saison 2026-27
Avant d’affronter ses anciens employeurs, Isak s’est vu fixer par Heskey, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours du site de paris sur la Premier League BetWright, les objectifs qu’il doit se fixer : « Je pense qu’il doit viser 20 buts et passes décisives, pour commencer.
« La réalité, c’est qu’on ne peut plus, parce qu’on ne l’a plus, compter sur les 30+ de Mo Salah. On n’a plus les 25+ de [Sadio] Mane. On n’a plus les 19+ de [Roberto] Firmino. Donc tous les regards sont tournés vers toi et il faut faire 20 ou plus. Il faut aussi que d’autres contribuent et en marquent quelques-uns, mais quand on parle du montant du transfert et de la pression liée au fait d’être le numéro 9, oui, c’est ce qu’il faut. »
La légende de Liverpool Fowler exprime son inquiétude concernant la forme physique d'Isak
Isak a trouvé le chemin des filets lors du match amical de Liverpool contre Monaco, alors qu’il cherche à retrouver son efficacité, mais un autre ancien attaquant des Reds, Robbie Fowler, un homme surnommé « Dieu » par les fidèles d’Anfield, a fait part de son inquiétude concernant la capacité du joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League à donner le meilleur de lui-même.
Fowler a récemment déclaré à GOAL : « Je vais être honnête avec vous, je suis un peu inquiet à ce sujet, parce qu’il n’a pas été en forme cette année.
« Il est évidemment arrivé à Liverpool sans être en forme, pour une raison ou une autre, on ne sait pas laquelle, et on peut faire nos propres suppositions. Il est évidemment revenu dans l’équipe, il avait l’air un peu mieux, puis il s’est évidemment cassé la jambe et il a ensuite été absent, puis vers la fin de la saison, il a joué quelques matches, il n’était évidemment pas en forme. Et c’est normal, parce qu’il venait juste de se casser la jambe et il réintégrait le groupe.
« Quand il reviendra de la Coupe du monde, le délai de récupération sera encore court, donc je ne pense pas qu’il sera aussi en forme que nous le souhaiterions en tant que supporters de Liverpool. J’espère me tromper, bien sûr, mais cela m’inquiète un peu de le voir arriver à la saison prochaine sans probablement avoir bénéficié de cette vraie pré-saison, qui est probablement ce dont il avait besoin. »
- Getty
Calendrier de Liverpool 2026-2027 : la saison débute à Newcastle
Liverpool, après s’être séparé d’Arne Slot, travaille désormais sous la direction du technicien espagnol Andoni Iraola. Celui-ci est conscient de la nécessité de relancer Isak, les Reds ayant trébuché jusqu’à une cinquième place la saison dernière.
Florian Wirtz, avec une étiquette de 116 M£ (157 M$) autour du cou, est un autre joueur qui doit élever son niveau après avoir vécu une première saison compliquée dans l’élite anglaise. Liverpool sera impatient de démarrer sur les chapeaux de roue en se rendant à Tyneside pour un match d’ouverture du week-end qui s’annonce compliqué.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles