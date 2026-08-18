L’attaquant de 26 ans a trouvé le chemin des filets à 62 reprises en 109 apparitions avec Newcastle, dont 54 en Premier League. Il s’est forgé à St James’ Park la réputation d’être l’un des numéros 9 les plus complets du football mondial.

Ce statut a convaincu Liverpool de débourser un montant record pour un transfert britannique, le champion d’Angleterre en titre étant à la recherche de quelqu’un pour mener son attaque dans l’optique d’asseoir sa domination sur le plan national. La campagne 2025-2026 ne s’est pas déroulée comme prévu.

Isak est arrivé à court de forme après une pré-saison perturbée et n’a jamais semblé proche de sa pleine acuité physique. Une jambe cassée subie en décembre n’a guère arrangé sa situation. La saison s’est achevée avec seulement quatre buts inscrits.

La Coupe du monde 2026 a vu la Suède y participer, mais cela s’est traduit par un nouvel été raccourci au niveau du club. Liverpool a besoin que son buteur vedette soit immédiatement performant à la reprise de la compétition dimanche, sur la pelouse de Newcastle.